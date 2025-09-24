tado° lancia AI Assist: dal controllo automatico alla gestione intelligente del clima domestico

L’intelligenza artificiale sta trasformando il nostro mondo e molti settori stanno cambiando in meglio grazie ad essa. Oggi tado° porta l’AI nel controllo del riscaldamento e nell’efficienza energetica con il lancio di AI Assist: maggiore comfort, bollette più basse e riduzione delle emissioni — tutto grazie a funzioni avanzate basate sul machine learning.

tado° AI Assist porta l’intelligenza artificiale e l’efficienza energetica nei sistemi di riscaldamento europei

Crediti: tado°

Il riscaldamento e l’acqua calda rappresentano ancora la parte più consistente dei costi domestici in Europa, pari al 79% della bolletta media. Con AI Assist, tado° porta il riscaldamento a un livello completamente nuovo: dall’automazione in cui i dispositivi seguono impostazioni preimpostate a un sistema veramente smart.

Di conseguenza, i clienti possono risparmiare fino al 55% in più rispetto all’uso senza AI Assist, grazie a un sistema di riscaldamento che apprende, predice e ottimizza in tempo reale il riscaldamento rendendolo sempre più efficiente. Con questa novità, l’azienda offre esattamente ciò che gli utenti chiedono: modi più intelligenti per risparmiare energia e migliorare il comfort

AI Assist si basa su Auto Assist, il servizio in abbonamento già esistente di tado°, che automatizza il geofencing e il rilevamento delle finestre aperte. Allo stesso prezzo di 29,99€ l’anno o 3,99€ al mese, AI Assist sblocca per i clienti tado° X un set di funzioni avanzate e guidate dall’intelligenza artificiale che vanno ben oltre la semplice automazione:

Riscaldamento adattivo : impara le caratteristiche di riscaldamento e raffreddamento di ogni stanza con l’AI di tado°. Affina il controllo dei tuoi teste termostatiche X per ottimizzare comfort ed efficienza energetica.

: impara le caratteristiche di riscaldamento e raffreddamento di ogni stanza con l’AI di tado°. Affina il controllo dei tuoi teste termostatiche X per ottimizzare comfort ed efficienza energetica. Pre-riscaldamento prima dell’arrivo a casa : l’AI di tado° utilizza il machine learning avanzato per prevedere quando rientrerai a casa e riscaldarla in tempo per il tuo arrivo.

: l’AI di tado° utilizza il machine learning avanzato per prevedere quando rientrerai a casa e riscaldarla in tempo per il tuo arrivo. Energy IQ : fornisce insight basati sull’AI che rivelano esattamente dove e come stai utilizzando l’energia, consentendo decisioni più intelligenti e maggiori risparmi.

: fornisce insight basati sull’AI che rivelano esattamente dove e come stai utilizzando l’energia, consentendo decisioni più intelligenti e maggiori risparmi. Modalità vacanza: permette di impostare il riscaldamento in base al periodo di assenza dell’utente, cosicché rientri in una casa confortevole evitando sprechi di energia

Il riscaldamento non è solo costoso, ma è anche una delle principali fonti di emissioni domestiche in Europa. Sebbene l’AI non sia la soluzione unica alla crisi climatica, può ridurre drasticamente i consumi superflui di riscaldamento e le emissioni.

Disponibilità di AI Assist

Il nuovo AI Assist è disponibile da oggi per tutti i clienti tado° X come parte dell’abbonamento a pagamento che costa 29,99€ l’anno o 3,99€ al mese. Per attivarlo basta abbonarsi tramite l’app in pochi secondi. Gli abbonati esistenti di Auto Assist su tado° X verranno aggiornati automaticamente senza costi aggiuntivi. Auto Assist rimarrà un’opzione a pagamento per i clienti tado° V3+.

La gamma tado° X è l’ultima generazione di prodotti per il riscaldamento intelligente dell’azienda e comprende:

Termostato intelligente X di tado° : sostituisce i termostati da parete, consentendo di controllare la temperatura tramite l’app tado° o lo smart speaker.

: sostituisce i termostati da parete, consentendo di controllare la temperatura tramite l’app tado° o lo smart speaker. Teste termostatiche intelligenti X : permette di gestire i termosifoni ovunque ti trovi tramite l’app tado°.

: permette di gestire i termosifoni ovunque ti trovi tramite l’app tado°. Sensore di temperatura wireless X : amplia le funzionalità degli teste termostatiche X per un controllo più preciso della temperatura ideale.

: amplia le funzionalità degli teste termostatiche X per un controllo più preciso della temperatura ideale. Ottimizzatore di pompa di calore X : consente di controllare temperatura e programmi della pompa di calore da qualsiasi luogo. Compatibile con pompe di calore aria-acqua, acqua-acqua e salamoia-acqua anche senza termostato collegato.

: consente di controllare temperatura e programmi della pompa di calore da qualsiasi luogo. Compatibile con pompe di calore aria-acqua, acqua-acqua e salamoia-acqua anche senza termostato collegato. Bridge X: collega tutti i tuoi prodotti tado° X a Internet.

La serie è stata introdotta nel 2024 ed è progettata per integrarsi perfettamente con AI Assist, offrendo alle famiglie un comfort più intelligente e una maggiore efficienza. Ogni prodotto è disponibile singolarmente o come parte di un bundle: date un’occhiata al sito ufficiale tado° per maggiori dettagli.

