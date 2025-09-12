Sony Xperia 10 VII ufficiale: nuovo design, tasto Fotocamera e 6 anni di aggiornamenti

Dopo il suo ultimo top di gamma, il produttore nipponico ritorna con un’aggiunta dedicata alla fascia media. Sony Xperia 10 VII è ufficiale ed arriva con un design rinnovato: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Europa.

Sony Xperia 10 VII: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Sony

Rispetto al precedente modello Sony Xperia 10 VII cambia stile: la fotocamera presenta un orientamento orizzontale ed è racchiusa all’interno di un modulo a capsula. Frontalmente trova spazio uno schermo OLED da 6,1″ di diagonale senza fori o notch, ma con la selfie camera nel bordo superiore.

Il lettore d’impronte digitali è posizionato di lato mentre la scocca è certificata IP68 contro acqua e polvere. Lungo il lato destro trova spazio un pulsante di scatto; il comparto fotografico è basato sul sensore Exmor RS da 50 MP con OIS e zoom ottico 2X (ibrido 6X), accompagnato da un ultragrandangolare da 13 MP.

Il precedente Xperia 10 VI – Crediti: Sony

Il medio gamma è mosso dallo Snapdragon 6 Gen 3, con 8 GB di RAM e 128 GB di storage UFS (non è specificato altro); ad alimentare il tutto, 5.000 mAh di batteria con il supporto alla ricarica PD. Vista l’attenzione di Sony alla parte audio troviamo un ingresso mini jack da 3,5 mm (ormai una rarità) e speaker stereo frontali.

Sony Xperia 10 VII è stato lanciato in Europa al prezzo di 449€ per la sola configurazione da 8/128 GB. Proprio come il top di gamma Xperia 1 VII (lanciato a maggio) non ci sono dettagli sull’uscita in Italia: non appena ci saranno novità vi aggiorneremo con tutti i dettagli.

Sony Xperia 10 VII – Scheda tecnica