Niente Snapdragon 8 Elite 2: il SoC dei prossimi flagship cambia nome | Ufficiale

Dopo la serie 800 (lo Snapdragon 888/888+ è stato l’ultimo rappresentate), Qualcomm ha introdotto la famiglia 8 composta dai SoC 8 Gen 1, 8+ Gen 1, 8 Gen 2 e 8 Gen 3; tra questi anche le versioni di fascia alta 8s e le varianti For Galaxy, in collaborazione con Samsung.

Ed ora dopo le indiscrezioni delle scorse settimane arriva la conferma ufficiale: il chipset conosciuto finora con la sigla SM8850 debutterà come Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Arriva lo Snapdragon 8 Elite Gen 5: la serie di punta di Qualcomm cambia nome ancora una volta

Crediti: Qualcomm

Quindi niente Snapdragon 8 Elite 2 oppure Gen 2, ma un salto generazionale da 8 Elite a Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il motivo è abbastanza blando: è come se l’attuale 8 Elite potesse considerarsi una Gen 4, visto che il predecessore è la versione 8 Gen 3.

Insomma, l’impressione è che Qualcomm voglia unire la nomenclatura Elite con in concetto di generazioni, riprendendo da dove aveva lasciato. La Gen 4 è stata saltata (o meglio, si tratta a tutti gli effetti della versione 8 Elite) e quindi il produttore passerà direttamente alla Gen 5.

Pare un tentativo di darsi una storicità (siamo arrivati alla quinta generazione) ma non sembra una cosa di cui un produttore di alto livello come Qualcomm possa aver bisogno. Parliamo di un chipmaker onnipresente e non di un marchio che necessita di affermarsi.

Crediti: Weibo

Insomma, sembra di avere a che fare con Xiaomi solo che anziché avere decine di rebrand con nomi differenti in questo caso Qualcomm avrebbe deciso di fare un po’ di confusione sul nome della sua serie di SoC di punta. Diciamo che il sistema di nomenclatura dell’azienda è abbastanza incoerente e per i meno esperti può essere difficile capire quale sia l’ordine dei chipset top di gamma.

Alla fine lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 è stato confermato: ora non resta che attendere il Summit annuale del chipmaker USA, fissato per il 23 settembre.

Ultimo aggiornamento: 15 settembre