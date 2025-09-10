Con le offerte Samsung Week Unieuro ricevi Galaxy S25 Edge in regalo!

Unieuro ha dato il via alla promozione Samsung Week: acquistando uno o più prodotti puoi ricevere un regalo (sempre targato Samsung) e il traguardo massimo è il nuovo top di gamma ultrasottile Galaxy S25 Edge. Ecco tutti i dettagli dell’iniziativa, valida fino al 15 settembre.

Con la promo Samsung Week di Unieuro acquisti uno o più prodotti e ricevi un regalo: ecco tutti i dettagli

Crediti: Unieuro

La settimana delle offerte Samsung Week di Unieuro ti permette di risparmiare sul meglio della tecnologia del colosso asiatico. Non solo smartphone, tablet e indossabili, ma anche TV, elettrodomestici e tanto altro ancora: la promozione sarà attiva fino al 15 settembre e c’è un motivo in più per partecipare.

Con l’acquisto di uno o più prodotti compatibili con l’iniziativa è possibile ricevere un regalo, in base alla spesa effettuata:

Samsung Galaxy A16 4G in regalo con una spesa minima di 499€

in regalo con una spesa minima di 499€ Samsung Galaxy Tab A9+ in regalo con una spesa minima di 999€

in regalo con una spesa minima di 999€ Samsung Galaxy S25 Edge in regalo con una spesa minima di 1.999€

La promo è disponibile prezzo i punti vendita Unieuro, nello store ufficiale e nell’App: ecco la pagina della Samsung Week, con tutti i prodotti da spulciare.

