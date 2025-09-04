Samsung annuncia Vision AI Companion a IFA 2025: la nuova era dei TV è iniziata



Non solo smartphone, tablet ed elettrodomestici: a IFA 2025 Samsung ha presentato Vision AI Companion, un’innovazione che segna l’alba di una nuova era per i display basati sull’intelligenza artificiale, promettendo di ridefinire il modo in cui viviamo l’intrattenimento domestico. Grazie alla potenza dell’intelligenza artificiale generativa, Vision AI Companion trasforma TV e monitor Samsung in hub intelligenti, capaci di offrire un’esperienza utente senza precedenti.

Samsung Vision AI Companion debutta a IFA 2025: un nuovo modo di vivere l’intrattenimento domestico

Crediti: Samsung

Al centro di questa novità c’è un assistente vocale Bixby incredibilmente più intelligente, che permette un’interazione naturale e conversazionale. Non si tratta più di impartire comandi rigidi, ma di dialogare con il proprio televisore in modo fluido, senza la necessità di menù o digitazione.

Questa capacità di comprendere il contesto e le domande successive rende l’esperienza incredibilmente intuitiva e simile a una vera conversazione. Samsung ha integrato le sue più avanzate tecnologie di intelligenza artificiale in un’unica interfaccia, semplificando la scoperta di contenuti e garantendo risposte sempre pertinenti.

Vision AI Companion si distingue per la sua intelligenza visiva e conversazionale. Immagina di poter chiedere al tuo TV qualsiasi informazione appaia sullo schermo: dettagli su un film, il nome di un’opera d’arte, o consigli su destinazioni di viaggio. L’assistente AI non solo risponde in modo contestualizzato, ma offre anche opzioni correlate come video e immagini, rendendo la scoperta più ricca e coinvolgente.

Che si tratti di film, serie TV, arte, cucina, sport o viaggi, tutte le informazioni vengono presentate in una forma conversazionale, creando un’interazione profonda e naturale con il dispositivo.

Questa piattaforma unifica le principali innovazioni AI di Samsung, rendendole facilmente accessibili. Tra le funzionalità più impattanti troviamo Live Translate, che offre traduzioni in tempo reale per conversazioni e dialoghi sullo schermo, e Generative Wallpaper, per immagini dinamiche personalizzate in base alle preferenze dell’utente.

Per gli amanti dell’audio e video, Vision AI Companion include AI Picture, Active Voice Amplifier Pro e AI Upscaling Pro, che regolano automaticamente immagini e suono per ottimizzare l’ambiente di visione su qualsiasi sorgente di contenuto.

Gli appassionati di gaming apprezzeranno l’AI Gaming Mode, che garantisce un gameplay reattivo e coinvolgente grazie all’ottimizzazione basata sull’intelligenza artificiale.

Inoltre Vision AI Companion estende le sue funzionalità anche alla produttività, rendendo disponibili, come app di agenti di intelligenza artificiale indipendenti, strumenti potenti come Copilot di Microsoft e Perplexity.

Questo trasforma il TV in un vero e proprio hub centrale per intrattenimento, produttività ed esperienze connesse, eliminando la necessità di passare da un’app all’altra o da un menu all’altro.

Vision AI Companion sarà disponibile come aggiornamento software a partire da fine settembre in Corea del Sud, USA e in mercati europei selezionati, con l’espansione successiva ad altre regioni.