Il visore XR di Samsung cambia data: ecco quando arriverà

Nonostante un 2025 ricco di novità tech Samsung non ha ancora finito per quest’anno. Entro questi ultimi mesi debutteranno anche un altro paio di chicche, a cominciare dal primo visore XR del brand. Conosciuto finora come Project Moohan, l’ultima creazione di Samsung dovrebbe vedere la luce in leggero ritardo rispetto ai pronostici iniziali.

Cambio di programma per Samsung Project Moohan: c’è una nuova data leak

Samsung Project Moohan

In base alle indiscrezioni precedenti la data di presentazione del primo visore XR di Samsung era il 29 settembre. Tuttavia le cose sarebbero cambiate in corso d’opera con un nuovo evento Unpacked in programma per il prossimo 21 ottobre 2025.

Ancora una volta la data non è ufficiale, quindi restiamo in attesa di conferme da parte del brand. Le vendite dovrebbero cominciare subito dopo l’annuncio, ma non sono ancora chiari i mercati in cui arriverà; comunque si parla di un volume di circa 100.000 unità, quindi una produzione limitata (almeno nella fase iniziale).

In merito al prezzo, la fonte “conferma” una cifra intorno ai 2 milioni di won (sui 1.200€ al cambio), ben al di sotto rispetto ai 4,99 milioni di won necessari per Apple Vision Pro in Corea del Sud.

L’appuntamento successivo sarebbe poi con Samsung Galaxy Z TriFold: il primo tri-pieghevole dell’azienda avrà un evento separato, entro fine ottobre o a novembre. Per concludere in grande stile ci sarebbe anche un paio di occhiali smart XR in collaborazione con Google, in arrivo all’inizio del 2026.

Cosa aspettarsi da Project Moohan

Il primo visore XR di Samsung non ha ancora un nome ufficiale e la stessa azienda si è limitata a svelarlo come Project Moohan. Nato in partnership con Google, il dispositivo sarebbe equipaggiato con due micro display OLED a 3.800 PPI e 90 Hz, un chipset Snapdragon XR2+ Gen 2, 16 GB di RAM, 12 fotocamere integrate e una batteria esterna.

Il software a bordo sarebbe basato su Android XR, ossia la nuova interfaccia di Google pensata per la realtà mista.