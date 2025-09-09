Samsung fa incetta di premi a IFA 2025 per innovazione, design e intrattenimento

Samsung ha ottenuto una sfilza di premi in occasione degli IFA 2025 Innovation Awards, ben nove nella categoria “Best of Innovation” e 17 menzioni “Honoree” in diverse categorie. Andiamo a scoprire quali sono stati i prodotti più innovativi del colosso tech, tra vincitori e menzioni speciali, tra smartphone, tablet, elettrodomestici e tante soluzioni per l’intrattenimento domestico.

Samsung a IFA 2025: ecco prodotti e servizi che hanno trionfato agli Innovation Awards

Crediti: Samsung

Gli IFA Innovation Awards rappresentano un nuovo programma globale lanciato proprio a IFA 2025, mirato a celebrare i prodotti che si distinguono per eccellenza nell’innovazione, nel design e nell’impatto sul mercato. Organizzati da IFA Berlin, questi premi segnano un capitolo cruciale nella storia centenaria della fiera, consolidandola come palcoscenico internazionale per le tecnologie consumer e domestiche.

I vincitori non solo ricevono certificazioni, ma beneficiano anche di diritti di licenza, ampia visibilità mediatica e opportunità esclusive per eventi futuri. Samsung ha primeggiato con una serie di prodotti che ridefiniscono gli standard di settore:

Bespoke AI Laundry Combo: premiato con il “Best in Design Award” per l’eccellenza domestica nella categoria elettrodomestici, la lavasciuga Bespoke AI Laundry Combo unisce lavaggio e asciugatura in un unico ciclo, vanta un display touch da 7″ per un uso intuitivo e offre un’efficienza energetica superiore. Il ciclo di lavaggio è il 20% più efficiente dello standard A e l’asciugatura a pompa di calore riduce i tempi del 60% e il consumo energetico del 75%.

The Movingstyle: il display smart portatile The Movingstyle ha conquistato due IFA Innovation Awards nelle categorie “Best in Home Entertainment” e “Best in Design”. Ispirato alla silhouette di una borsa tote, il suo design elegante e la maniglia integrata lo rendono facile da trasportare. Dotato di un touchscreen QHD da 27″ e una base con ruote, include anche un One Action Stand 2-in-1 che lo trasforma in un display autonomo in un attimo.

Premiere5: il proiettore a triplo laser ultra-short-throw più compatto di Samsung ha ricevuto due IFA Innovation Awards come “Best in Home Entertainment” e “Best of Tech Innovation”. Capace di proiettare immagini fino a 100″ da soli 43,3 cm di distanza, introduce la funzione Touch Interaction grazie a un laser IR e una fotocamera integrati, creando scenari interattivi per istruzione, intrattenimento e fitness.

The Freestyle+: è il primo proiettore smart portatile al mondo a integrare intelligenza artificiale on-device e generativa, vincendo il premio “Best in Home Entertainment”. Alimentato dal processore proprietario AI Q Processor e dotato di AI OptiScreen con sette strumenti integrati per ottimizzare l’immagine, consente anche di creare contenuti visivi ambientali personalizzati e offre un’esperienza sonora immersiva con AI Q-Symphony.

Galaxy Tab S11 Ultra: il nuovo tablet di punta si è aggiudicato due IFA Innovation Awards nelle categorie “Best in Content Creation” e “Best in Computing & Gaming”. Il dispositivo combina prestazioni al top con un design sottile e leggero, con un occhio anche alla creatività e produttività grazie alla nuova S Pen, a Samsung DeX potenziato e alle funzionalità avanzate di Galaxy AI. Il tutto con un ampio display Dynamic AMOLED 2X da 14,6″ con refresh rate a 120 Hz.

Galaxy Z Fold 7: il nuovo pieghevole ha ricevuto il premio “Best in Communications & Connectivity”. Combinando il miglior design Galaxy con funzionalità avanzate della fotocamera e innovazione AI, è il modello più sottile e leggero della serie Galaxy Z Fold. Con One UI 8, ottimizza l’uso di Galaxy AI per schermi di grandi dimensioni, massimizzando la produttività.

Prodotti riconosciuti con Menzione speciale (Honoree)

Oltre ai massimi riconoscimenti, numerosi altri prodotti Samsung hanno ricevuto menzioni speciali: