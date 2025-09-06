Samsung a IFA 2025: il futuro della domotica è già realtà con Bespoke AI, Vision AI e Galaxy AI

La tecnologia evolve a ritmi vertiginosi, e Samsung si posiziona ancora una volta all’avanguardia, svelando a IFA 2025 la sua visione “AI Home: Future Living, Now“. Non si tratta di un semplice concetto futuristico, ma di una realtà già tangibile, pensata per rendere la vita quotidiana più efficiente, intuitiva, connessa e sicura.

Samsung presenta la sua visione della AI Home a IFA 2025, dal benessere personale all’efficienza energetica

Come sottolineato da Cheolgi Kim, Executive Vice President e Head of Digital Appliances Business, Samsung non si limita a immaginare il futuro dell’AI, ma lo integra concretamente nella nostra esistenza, creando ambienti che ci comprendono e si adattano alle nostre esigenze.

Una recente ricerca di Samsung ha rivelato che ben il 66% dei consumatori è affascinato dall’idea di una casa dotata di intelligenza artificiale, desiderando principalmente una gestione semplificata delle attività quotidiane (44%) e un controllo avanzato tramite smartphone o comandi vocali (45%). Con AI Home e le routine automatizzate di SmartThings, questa visione si concretizza: l’illuminazione, la temperatura e persino le tende si regolano automaticamente in base alle condizioni meteorologiche, garantendo un comfort senza precedenti e senza sforzi.

AI per il benessere, l’efficienza energetica e la sicurezza

Crediti: Samsung

La casa è da sempre considerata un rifugio per la stragrande maggioranza delle persone (93%) e un luogo di aggregazione (80%). AI Home valorizza questi momenti preziosi con controlli avanzati per il benessere, impostazioni del sonno personalizzate e una pianificazione nutrizionale su misura per ogni esigenza familiare.

Ma l’aspetto più interessante per gli utenti è l’efficienza energetica. Il 66% degli intervistati ritiene che una casa con AI possa monitorare i costi e contribuire al risparmio. Un esempio lampante è l’integrazione con SmartThings Energy, che permette ad AI Home di ridurre i consumi della lavatrice fino al 70%.

La sicurezza è una preoccupazione fondamentale e il 40% degli utenti si aspetta che l’AI migliori la protezione della propria abitazione attraverso avvisi tempestivi. Samsung risponde a questa esigenza con Samsung Knox Vault, che protegge i dati sensibili a livello hardware, e Samsung Knox Matrix, che estende la sicurezza a tutti i dispositivi connessi, creando un ecosistema digitale protetto e affidabile.

Bespoke AI: elettrodomestici che pensano al posto tuo

I nuovi elettrodomestici Samsung Bespoke AI elevano le funzionalità dell’intelligenza artificiale, trasformando l’esperienza utente in tutta la casa. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra è ora dotato di AI Object Recognition, capace di rilevare anche liquidi trasparenti, come acqua o succhi, di dimensioni specifiche, migliorando notevolmente la pulizia e la sicurezza domestica.

La lavatrice Bespoke AI offre un’esperienza di lavaggio personalizzata grazie a AI Wash+, superando del 65% la soglia minima per la classe energetica A, garantendo un bucato impeccabile e un notevole risparmio energetico.

Anche la lavastoviglie Bespoke AI si distingue con il programma AI Wash, che utilizza un sensore ad alta sensibilità per misurare la torbidità dell’acqua e un algoritmo AI per selezionare automaticamente il ciclo di lavaggio più adatto al grado di sporco.

L’apertura automatica dello sportello a fine ciclo facilita inoltre l’uscita del vapore, accelerando l’asciugatura. Infine, per ottimizzare gli spazi in cucina, soprattutto in quelle con isola, Samsung presenta un piano cottura a induzione con aspirazione integrata.

Vision AI ridefinisce l’intrattenimento domestico

L’AI di Samsung non si ferma alla gestione domestica, ma ridefinisce anche l’intrattenimento. Vision AI Companion è concepito come un vero e proprio “compagno fidato”, capace di offrire interazioni naturali e risposte quasi umane. Questo approccio si basa su piattaforme aperte e collaborazioni strategiche con giganti come Google, Microsoft e Perplexity.

Per l’intrattenimento visivo, il Micro RGB è un display da 115” che porta la qualità cinematografica in casa, con colori perfetti e una profondità straordinaria. Per chi cerca flessibilità, The Movingstyle è un TV touchscreen portatile con batteria integrata e AI adattiva, ideale per qualsiasi ambiente o da portare con sé.

L’esperienza audio è potenziata dalla Samsung Sound Tower, un dispositivo potente e portatile con una batteria che dura fino a 18 ore, capace di animare ogni festa con luci ed effetti sonori personalizzabili tramite app dedicata.

Galaxy AI: un ecosistema in continua espansione

L’intelligenza artificiale di Samsung si espande anche nel mondo mobile con Galaxy AI. Partendo dalla serie Galaxy S24, l’obiettivo era di rendere Galaxy AI accessibile a oltre 200 milioni di dispositivi entro la fine del 2024.

Ora l’azienda punta a superare i 400 milioni entro la fine del 2025: questa espansione mira a offrire un’esperienza mobile fluida e innovativa su una gamma ancora più ampia di dispositivi, con funzionalità multimodali avanzate.