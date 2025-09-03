Samsung Galaxy Z TriFold è vicinissimo, ma non sarà per tutti

Mancherebbe poco al debutto di Samsung Galaxy Z TriFold, un dispositivo che stravolgerà completamente le cose per i fan del colosso asiatico. Tuttavia si tratterà di uno smartphone tanto particolare quanto esclusivo, dato che verrà prodotto in quantità limitatissime.

Samsung Galaxy Z TriFold sarà il primo tri-pieghevole del brand: spunta il periodo d’uscita, con una brutta notizia

Crediti: Android Authority

Secondo le ultime novità provenienti dai media sudcoreani, il lancio di Samsung Galaxy Z TriFold sarebbe previsto per il mese di ottobre 2025; i preparativi per la produzione di massa sarebbero già stati avviati. Probabilmente l’azienda annuncerà un evento Unpacked dedicato, ma per ora mancano conferme ufficiali.

Il tri-pieghevole di Samsung dovrebbe essere commercializzato dal mese successivo, quindi a novembre, ma in quantità estremamente limitate. Si parla di sole 50.000 unità, un bel cambiamento rispetto ai rumor precedenti (circa 200.000 unità).

Comunque, secondo il report, si tratterebbe di una produzione iniziale; nel corso del tempo le cose potrebbero cambiare ma almeno all’inizio Samsung vorrebbe evitare di cannibalizzare le vendite di Galaxy Z Fold 7.

Inoltre il produttore asiatico non sarebbe sicuro del successo del dispositivo, complice un formato praticamente inedito (l’unico rivale è solo Huawei Mate XT, a cui si aggiungerà a brevissimo un secondo capitolo). Comunque il terminale dovrebbe uscire in Corea del Sud e Cina, mentre non è chiaro se arriverà anche in Occidente.

Se volete saperne di più abbiamo raccolto per voi tutti i leak finora su Samsung Galaxy Z TriFold, chiaramente da prendere con cautela fino all’annuncio della compagnia asiatica.