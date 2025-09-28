Samsung Galaxy Z TriFold supererà uno dei limiti della serie pieghevole

Continuano le indiscrezioni sul primo tri-pieghevole di Samsung, anche se nel frattempo del dispositivo vero e proprio non si vede nemmeno l’ombra. Samsung Galaxy Z TriFold dovrebbe superare i limiti della fotocamera della serie Fold grazie ad un teleobiettivo di tutto rispetto: lo svela un’immagine leak, con una possibile anticipazione sul comparto fotografico.
Samsung Galaxy Z TriFold con una fotocamera d’eccezione: ecco cosa aspettarsi dal nuovo teleobiettivo
L’ultima fuga di notizie ha svelato varie caratteristiche del prossimo Samsung Galaxy Z TriFold (ricordiamo che il nome non è ancora definitivo). Si tratta di varie animazioni che mostrano l’interfaccia, la modalità DeX ed un’importante aggiunta alla fotocamera.
Una delle animazioni è dedicata all’interfaccia dell’app Fotocamera ed è ben visibile la funzione di zoom in grado di spingersi fino a 100X (digitale, chiaro). Di certo un passo avanti importante rispetto a tutti i pieghevoli di Samsung finora dotati di un teleobiettivo con zoom 3X, compreso l’ultimo Galaxy Z Fold 7.
Insomma, una novità assoluta che potrebbe allineare la gamma pieghevole alla serie Galaxy S Ultra: il tri-fold avrebbe dalla sua un teleobiettivo periscopico, proprio come Galaxy S25 Ultra. La fotocamera principale dovrebbe essere un sensore da 200 MP. Aspettando di saperne di più potete dare un’occhiata al nostro approfondimento con tutti i leak dedicati a Samsung Galaxy Z TriFold.