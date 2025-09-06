Samsung Galaxy Tab S11, S11 Ultra e S10 Lite: scheda tecnica, prezzo e uscita

Insieme a S25 FE ha debuttato anche la nuova serie di tablet di Samsung con due modelli di punta ed un grande ritorno in chiave economica. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Samsung Galaxy Tab S11, S11 Ultra e S10 Lite: specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia del trittico lanciato a settembre!

Samsung Galaxy Tab S11, S11 Ultra e S10 Lite: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Samsung

Il modello base Samsung Galaxy Tab S11 rappresenta il punto di ingresso della gamma top, con molte specifiche in comune con il modello Ultra. A differenza di quest’ultimo abbiamo una singola fotocamera ed un display AMOLED di dimensioni più contenute (da 11″ di diagonale).

Frontalmente ci sono cornici pronunciate mentre il retro è realizzato in metallo, interrotto solo dalle bande per la ricezione. Ad alimentare il tutto c’è una batteria da 8.400 mAh (45W), con il Dimensity 9400+ di MediaTek a gestire il comparto.

Crediti: Samsung

Quest’anno non è stata annunciata una variante Plus: si passa direttamente a Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, il modello di punta. Dotato di un maxi schermo AMOLED da 14,6″, rispetto al predecessore abbiamo un notch più contenuto rispetto a quello squadrato di Tab S10 Ultra.

Il comparto fotografico migliora con un doppio sensore (c’è un ultra-grandangolare) mentre la batteria sale a ben 11.600 mAh di capacità, sempre con ricarica da 45W. La parte centrale resta invariata, con il Dimensity 9400+ come protagonista delle specifiche.

Crediti: Samsung

Dopo la bellezza di 5 anni dall’ultimo Tab S6 Lite (del 2020, ma ci sono state alcune riedizioni nel tempo), l’azienda reintroduce la serie Lite. Il nuovo Samsung Galaxy Tab S10 Lite è il più accessibile della famiglia ma a fronte di alcuni compromessi.

Lo schermo scende a 10,9″ (con un pannello LCD), mentre il processore è l’Exynos 1380. Completano il quadro una batteria da 8.000 mAh e una singola fotocamera posteriore da 8 MP.

Tutti e tre i tablet riceveranno ben 7 anni di aggiornamenti (Android e patch di sicurezza): S11 e S11 Ultra debuttano con One UI 8 mentre il piccolo S10 Lite con One UI 7 e Android 15.

Per quanto riguarda il prezzo, la serie Samsung Galaxy S11 parte da 899€ mentre con il modello S10 Lite si scende a 389€. Di seguito trovate tutte le configurazioni ed il relativo prezzo: i tablet sono in vendita nello store ufficiale Samsung (Tab S11 Series e Tab S10 Lite) e non solo.

Samsung Galaxy Tab S11

Wi-Fi – 12/128 GB – 899€

Wi-Fi – 12/256 GB – 959€ in offerta lancio a 899€ fino al 1 ottobre

fino al 1 ottobre Wi-Fi – 12/512 GB – 1.079€ in offerta lancio a 959€ fino al 1 ottobre

fino al 1 ottobre 5G – 12/128 GB – 1.049€ in offerta lancio a 899€ fino al 1 ottobre

fino al 1 ottobre 5G – 12/256 GB – 1.109€ in offerta lancio a 1.079€ fino al 1 ottobre

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Wi-Fi – 12/256 GB – 1.339€

Wi-Fi – 12/512 GB – 1.459€ in offerta lancio a 1.399€ fino al 1 ottobre

fino al 1 ottobre Wi-Fi – 16 GB/1 TB – 1.759€ in offerta lancio a 1.459€ fino al 1 ottobre

fino al 1 ottobre 5G – 12/256 GB – 1.489€ in offerta lancio a 1.339€ fino al 1 ottobre

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

6/128 GB Wi-Fi: 399€ in offerta lancio a 349€

8/256 GB Wi-Fi: 469€ in offerta lancio a 399€

Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Samsung Galaxy Tab S11 – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 253,8 x 165,3 x 5,5 mm, 469/471 grammi (Wi-Fi/5G)

Colorazioni: Silver, Gray

Certificazione IP68

Display: Flat Dynamic AMOLED 2X da 11″ 2K+ (2.560 x 1.600 pixel) in 16:10, con refresh rate 120 Hz, luminosità di picco di 1.600 nit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto il display (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 9400+, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,73 GHz – Cortex-X925 3 x 3,3 GHz – Cortex-X4 3 x 2,4 GHz – Cortex-A720

GPU: Immortalis-G925

RAM: 12 GB

Storage: 128/256/512 GB espandibile fino a 2 TB (micro SD)

Batteria: 8.400 mAh

Ricarica: 45W

Fotocamera: singola 13 MP

Selfie camera: 12 MP ultra-wide

Connettività e altro: SIM 5G opzionale, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, quattro speaker stereo, USB-C 3.2, S-Pen inclusa

Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.0

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 326,3 x 208,5 x 5,1 mm, 692/695 grammi (Wi-Fi/5G)

Colorazioni: Silver, Gray

Certificazione IP68

Display: Flat Dynamic AMOLED 2X da 14,6″ WQXGA+ (2.960 x 1.848 pixel) in 16:10, con refresh rate 120 Hz, luminosità di picco di 1.600 nit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto il display (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 9400+, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,73 GHz – Cortex-X925 3 x 3,3 GHz – Cortex-X4 3 x 2,4 GHz – Cortex-A720

GPU: Immortalis-G925

RAM: 12/16 GB

Storage: 256/512 GB/1 TB espandibile fino a 2 TB (micro SD)

Batteria: 11.600 mAh

Ricarica: 45W

Fotocamera: doppia 13 + 8 MP con ultra-wide

Selfie camera: 12 MP ultra-wide

Connettività e altro: SIM 5G opzionale, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, quattro speaker stereo, USB-C 3.2, S-Pen inclusa

Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.0

Samsung Galaxy Tab S10 Lite – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 254,3 x 165,8 x 6,6 mm, 524 grammi

Colorazioni: Gray, Silver, Red

Certificazione IP: /

Display: Flat LCD 10,9″ WUXGA+ (2.112 x 1.320 pixel) con refresh rate 90 Hz

Sicurezza: /

Raffreddamento passivo

SoC: Samsung Exynos 1380, 5 nm Samsung

CPU octa-core 4 x 2,4 GHz – Cortex-A78 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G68 MP5

RAM: 6/8 GB

Storage: 128/256 GB espandibile fino a 2 TB (micro SD)

Batteria: 8.000 mAh

Ricarica: 25W

Fotocamera: singola 8 MP

Selfie camera: 5 MP

Connettività e altro: SIM 5G opzionale, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, speaker stereo, USB-C, S-Pen inclusa

Sistema operativo: Android 15 con One UI 7.0

Ultimo aggiornamento: 6 settembre

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.