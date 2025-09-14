Samsung Galaxy Tab A11+ sarà la svolta dei tablet economici del brand

Arriva una valanga di indiscrezioni sui prossimi Samsung Galaxy Tab A11 e A11+, con tanti dettagli su design e specifiche. La vera sorpresa sarebbe il fratello maggiore, che a questo giro metterà da parte sia Exynos che Snapdragon in favore di una soluzione MediaTek più performante.

Samsung Galaxy Tab A11 e A11+: un leak svela tutto, tra immagini, specifiche e indizi sui prezzi

Tab A11 – Crediti: Winfuture

Il tablet economico Samsung Galaxy Tab A10 è stato già protagonista di leak precedenti, ma stavolta Roland Quandt (noto insider) svela quasi tutto. Come il precedente modello abbiamo uno schermo da 8,7″ mentre il cuore dell’esperienza sarà ancora una volta il chipset Helio G99.

Il prossimo Samsung Galaxy Tab A10+ farà un passo avanti importante in termini di prestazioni (rispetto a Tab A9+). A muovere il tutto ci sarebbe il SoC Dimensity 7300 di MediaTek, più performante sia dell’Helio G99 di A10 che dello Snapdragon 695 del predecessore. Inoltre sarebbe presente una variante con connettività mobile, in questo caso col supporto al 5G.

Tab A11+ – Crediti: Winfuture

Tra le altre caratteristiche troviamo un display più ampio (da 11″) e memorie RAM da 6/8 GB.

I nuovi tablet di Samsung non hanno ancora una data d’uscita ma vista la mole di leak è probabile che il lancio sia dietro l’angolo. Samsung Galaxy Tab A11 dovrebbe partire da 199,9€ in Europa mentre non ci sono indizi sul fratello maggiore. Tuttavia dovrebbe essere una cifra altrettanto accessibile, anche se teniamo le dita incrociate.

Samsung Galaxy Tab A11 (Specifiche leak)

Dimensioni e peso: 210,9 x 124,7 x 8 mm, 335 grammi

Colorazioni: Silver, Gray

Certificazione: IP54

Display: Flat LCD 8,7″ HD+ (1.340 x 800 pixel), refresh rate 90 Hz

Sicurezza: /

Raffreddamento passivo

SoC: MediaTek Helio G99, 6 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,2 GHz – Cortex-A76 6 x 2 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G57 MP2

RAM: 4 GB LPDDR4X

Storage: 64/128 GB UFS 2.2 espandibile fino a 2 TB (micro SD)

Batteria: 5.100 mAh

Ricarica: 15W

Fotocamera: singola 8 MP

Selfie camera: 5 MP

Connettività e altro: SIM 4G opzionale, Wi-Fi 5, Bluetooth, GPS, speaker stereo, USB-C

Sistema operativo: Android 15 con One UI 7.0

Samsung Galaxy Tab A11+ (Specifiche leak)