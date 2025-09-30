Samsung Galaxy S26 Ultra: queste immagini leak mostrano il “nuovo” look

La prossima generazione top targata Samsung dovrebbe vedere un leggero cambio di look rispetto ai modelli attuali. Inoltre ci sarebbero degli stravolgimenti in termini di line-up, con l’assenza dei modelli base e Plus: il prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra resterà come soluzione di punta e le nuove immagini render di Onleaks mostrano come potrebbe cambiare il design.
Samsung Galaxy S26 Ultra mostrato da Onleaks: ecco come dovrebbe essere il design finale del flagship
Come al solito ricordiamo che i render di Onleaks non sono ufficiali ma concept basati sulle indiscrezioni dell’insider: dovrebbe trattarsi del look finale (sicuramente ci saranno delle limature), riportato da uno dei leaker più affidabili del settore.
In soldoni il nuovo stile di Samsung Galaxy S26 Ultra non si discosta parecchio da quello dell’attuale Galaxy S25 Ultra: niente linee spigolose come negli Ultra precedenti, un ampio schermo con punch hole centrale ed una Quad Camera. Nel nuovo modello ci sarebbe un modulo a capsula contenente tre sensori, affiancato dal quarto.
Il top di gamma misurerebbe 163,4 x 77,9 x 7,9 mm, con un peso di soli 217 grammi ed un ampio schermo OLED M14 da 6,9″ di diagonale. Per saperne di più sulle specifiche potete dare un’occhiata al nostro approfondimento, con tutti i leak finora dedicati ai prossimi Samsung Galaxy S26 Pro, Edge ed Ultra.