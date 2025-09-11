Samsung Galaxy S26 Pro mostrato da Onleaks: la vera novità della serie

La prossima generazione top di Samsung dovrebbe vedere due grandi cambiamenti: il modello Plus sarà tagliato in favore di Galaxy S26 Edge mentre la versione base salirà di livello, diventando Samsung Galaxy S26 Pro. Per la variante Ultra non sarebbero previsti cambi di nome o di strategia: continuerà ad essere il dispositivo di punta e Camera Phone della famiglia.

Onleaks mostra il presunto design di Galaxy S26 Pro, con delle immagini render “concept” basate su quello che sarebbe il look finale.

Samsung Galaxy S26 Pro sarà la vera nuova aggiunta alla serie: eccolo nelle immagini render di Onleaks

Il motivo dietro la nuova strategia di Samsung non è chiaro né ufficiale: l’ipotesi più plausibile è che il brand voglia alzare ulteriormente la percezione premium della serie. In quest’ottica tagliare il modello base per la versione Pro ha un senso; si parte dall’alto, per poi passare al top di gamma super sottile e poi alla punta di diamante Ultra.

Per ora si tratta ancora di indiscrezioni, ma stanno diventando sempre più “tangibili”. Le ultime novità arrivano da Onleaks, con le immagini render che mostrano il possibile design di Samsung Galaxy S26 Pro.

Il look è in linea con i render trapelati in precedenza, che vedono una tripla fotocamera in un modulo a capsula ed un ampio display con un punch hole centrale. Il design cambia leggermente rispetto a Galaxy S25, che invece presenta i sensori della camera inseriti sotto la scocca.

Per scoprire tutte le novità della prossima serie date un’occhiata al nostro approfondimento: abbiamo raccolto per voi tutti i leak finora sulla gamma Galaxy S26.

Scheda tecnica presunta