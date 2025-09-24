Prezzi più salati per la serie Samsung Galaxy S26: tutta colpa di TSMC

I mesi che ci separano dalla nuova serie di punta di Samsung sono ancora parecchi, eppure ci sono già una sfilza di indiscrezioni. Fino a questo momento si è parlato in modo molto esaustivo del nuovo design e della parte tecnica, disegnando un quadro abbastanza dettagliato di quello che ci aspetta (anche se si tratta di leak).

Le ultime novità sulla famiglia Samsung Galaxy S26 riguardano il prezzo e di sicuro non vi piaceranno. La gamma dovrebbe subire dei rincari e il motivo riguarderebbe TSMC e la catena di produzione dei prossimi SoC di punta.

Samsung Galaxy S26 Pro, Edge e UItra potrebbero subire un aumento di prezzo a causa di TSMC

Il presunto Galaxy S26 Edge – Crediti: onleaks, androidheadlines

Le voci sull’aumento di prezzo della serie arrivano da un report China Times e riguarderebbero tutta la prossima generazione. Come sappiamo dai leak precedenti al prossimo Unpacked di gennaio dovrebbero debuttare l’inedito Samsung Galaxy S26 Pro insieme ai fratelli Edge ed Ultra, con il modello base e quello Plus fuori dai giochi.

La gamma farà affidamento sullo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm (o meglio, sulla sua versione For Galaxy): il SoC viene prodotto da TSMC tramite il processo a 3 nm di terza generazione (N3P) e lo stesso vale per il Dimensity 9500.

Stando a quanto riportato da China Times Qualcomm e MediaTek starebbero pagando a TSMC delle tariffe più elevate – del 24% e del 16% – rispetto alla precedente generazione. Di conseguenza è molto probabile che i due chipmaker riverseranno questi costi sui clienti e di conseguenza, con l’aumento di prezzo dei SoC ci saranno dei rincari anche per gli utenti finali.

Inoltre bisognerebbe tenere conto anche delle novità e dei vari update dei Galaxy S26, che sicuramente faranno lievitare ulteriormente il prezzo finale. Tanto per fare un esempio, il modello Ultra dovrebbe montare una nuova generazione di display OLED (M14) con tecnologia COE.

Questa permetterà di rimuovere uno strato – il polarizzatore – con benefici sia in termini di spessore del pannello che per quanto riguarda la luminosità massima, che potrà spingersi oltre i 2.600 nit ma con un consumo energetico inferiore.

Se volete scoprire tutti i leak finora potete dare un’occhiata al nostro approfondimento dedicato alla serie Galaxy S26, con tanto di immagini e specifiche (frutto delle indiscrezioni).