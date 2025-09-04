Samsung Galaxy S25 FE, Tab S11 e Tab S11 Ultra ufficiali in Italia: novità e prezzi

La serie S25 continua dopo il trittico presentato a gennaio e il modello Edge, caratterizzato da un corpo ultrasottile. Stavolta tocca a Samsung Galaxy S25 FE, uno dei dispositivi più attesi: si tratta del flagship economico della gamma e a questo giro ritorna con varie migliorie. Inoltre c’è spazio anche per altre due aggiunte all’ecosistema del brand, Samsung Galaxy Tab S11 e Tab S11 Ultra.

Samsung Galaxy S25 FE, Tab S11 e Tab S11 Ultra arrivano in Italia: il flagship economico è tornato, insieme alla nuova serie di tablet

Prezzi e offerte lancio

Le vendite di Samsung Galaxy S25 FE partono oggi, con un prezzo di partenza di 769€ e sei mesi di accesso gratuito a Gemini AI Pro. Di seguito trovate le varie configurazioni disponibili, in offerta lancio per un periodo limitato di tempo:

8/128 GB – 769€

8/256 GB – 829€ in offerta lancio a 769 € fino al 1 ottobre

fino al 1 ottobre 8/512 GB – 949€ in offerta lancio a 829€ fino al 1 ottobre

I nuovi Samsung Galaxy Tab S11 e S11 Ultra sono disponibili all’acquisto tramite lo store ufficiale al prezzo di partenza di 899€, nelle seguenti configurazioni:

Galaxy Tab S11 Wi-Fi – 12/128 GB – 899€ Wi-Fi – 12/256 GB – 959€ in offerta lancio a 899€ fino al 1 ottobre Wi-Fi – 12/512 GB – 1.079€ in offerta lancio a 959€ fino al 1 ottobre 5G – 12/128 GB – 1.049€ in offerta lancio a 899€ fino al 1 ottobre 5G – 12/256 GB – 1.109€ in offerta lancio a 1.079€ fino al 1 ottobre



Galaxy Tab S11 Ultra Wi-Fi – 12/256 GB – 1.339€ Wi-Fi – 12/512 GB – 1.459€ in offerta lancio a 1.399€ fino al 1 ottobre Wi-Fi – 16 GB/1 TB – 1.759€ in offerta lancio a 1.459€ fino al 1 ottobre 5G – 12/256 GB – 1.489€ in offerta lancio a 1.339€ fino al 1 ottobre



Samsung Galaxy S25 FE

Crediti: Samsung

Gli smartphone della famiglia FE sono sempre attesi, visto il loro rapporto qualità/prezzo, e Samsung Galaxy S25 FE non fa eccezione. La nuova aggiunta alla serie è stata progettata per rendere l’esperienza Galaxy AI disponibile a un pubblico più vasto.

La nuova interfaccia One UI 8 con agenti AI multimodali permette agli utenti di interagire tramite voce, tocco e input visivi per semplificare le attività quotidiane. Tra le funzionalità AI più innovative troviamo:

Gemini Live : consente conversazioni visive in tempo reale, dove il dispositivo può “vedere” ciò che l’utente inquadra e rispondere a domande contestuali, ad esempio suggerendo outfit per un viaggio;

: consente conversazioni visive in tempo reale, dove il dispositivo può “vedere” ciò che l’utente inquadra e rispondere a domande contestuali, ad esempio suggerendo outfit per un viaggio; Now Bar & Now Brief : Now Bar mostra informazioni utili direttamente dalla schermata di blocco, personalizzabile per notifiche e musica; Now Brief fornisce aggiornamenti quotidiani personalizzati come traffico, promemoria ed eventi;

: Now Bar mostra informazioni utili direttamente dalla schermata di blocco, personalizzabile per notifiche e musica; Now Brief fornisce aggiornamenti quotidiani personalizzati come traffico, promemoria ed eventi; Cerchia e Cerca di Google: permette di ricevere consigli istantanei cerchiando un oggetto sullo schermo, senza interrompere l’esperienza di gioco o di navigazione.

La sicurezza e la privacy dei dati personali sono rafforzate dalla Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), che crea ambienti di archiviazione crittografati specifici per ogni app, compatibili con il Personal Data Engine (PDE) di Galaxy.

Galaxy S25 FE migliora anche lato fotocamera grazie al ProVisual Engine potenziato dall’AI e alla selfie camera aggiornata da 12 MP. La tecnologia Nightography è migliorata con una modalità a basso rumore, e il Super HDR garantisce colori realistici nei video. Gli strumenti di editing AI includono:

Modifica Generativa : suggerisce la rimozione di distrazioni e completa sfondi nelle foto;

: suggerisce la rimozione di distrazioni e completa sfondi nelle foto; Slow-mo istantaneo : trasforma qualsiasi clip video in slow motion con un solo tocco;

: trasforma qualsiasi clip video in slow motion con un solo tocco; Regola audio: permette di eliminare facilmente i rumori di fondo nei video, isolando elementi audio specifici come voci o musica.

Tra le altre caratteristiche troviamo una batteria da 4.900 mAh con ricarica da 45W, il chipset Exynos 2400 ed una camera di vapore più grande (per mantenere sempre fresche le temperature). La scocca è certificata IP68 mentre il display è una soluzione Dynamic AMOLED 2X da 6,7″.

Tutte le specifiche

Dimensioni e peso: 161,3 x 76,6 x 7,4 mm, 190 grammi

Colorazioni: Navy, Icyblue, Jetblack, White

Certificazione: IP68

Display: Flat Dynamic Super AMOLED da 6,7″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, 2.600 nit di luminosità di picco, protezione Gorilla Glass Victus+

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Samsung Exynos 2400, 4 nm Samsung

CPU deca-core 1 x 3,21 GHz – Cortex-X4 2 x 2,9 GHz GHz – Cortex-A720 3 x 2,6 GHz – Cortex-A720 4 x 1,95 GHz – Cortex-A520

GPU: Xclipse 940

RAM: 8 GB LPDDR5X

Storage: 128/256/512 GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 4.900 mAh

Ricarica: 45W, wireless 25W

Fotocamera: tripla 50 + 12 + 8 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, autofocus Dual Pixel, ultra-wide e teleobiettivo con OIS e zoom ottico 3x

Selfie camera: 12 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, Google Gemini

Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.0

Samsung Galaxy Tab S11 e Tab S11 Ultra

Crediti: Samsung

Oltre all’ultimo flagship della serie S25 arrivano anche Samsung Galaxy Tab S11 e Tab S11 Ultra, i nuovi tablet premium mossi dal Dimensity 9400+ di MediaTek (realizzato con processo a 3 nm) ed equipaggiati con display al top.

Il modello standard presenta dimensioni compatte grazie ad un pannello Dynamic AMOLED 2X da 11″ di diagonale, mentre la versione Ultra alza il tiro con uno schermo da ben 14,6″. Entrambi supportano la S Pen di Samsung, inclusa in confezione, ed offrono funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale grazie a Galaxy AI e One UI 8.

Gemini Live consente la condivisione dello schermo e dei contenuti inquadrati dalla fotocamera in tempo reale, permettendo agli utenti di avere una conversazione naturale con Gemini su ciò che stanno guardando. È in grado di gestire domande e richieste contestuali, “vedendo” ciò che vede l’utente. Ad esempio, uno studente in classe può condividere facilmente i propri appunti e poi chiedere a Gemini di interpretare un grafico, spiegare il materiale di studio o riassumere i contenuti.

Tenendo premuto il tasto laterale è possibile attivare Gemini e impartire comandi che funzionano su più app con un’unica richiesta. Per esempio, quando non si ha tempo per leggere un articolo lungo, si può condividere il link con Gemini e dire: “Riassumi questo articolo e salvalo in Samsung Notes”, facilitando così la lettura. Questo rende più semplici azioni complesse, permettendo di restare concentrati nel loro flusso di lavoro.

Le funzionalità Galaxy AI permettono di migliorare produttività e creatività: Assistente al disegno e Assistente alla scrittura sono l’ideale per prendere appunti e per gli utenti più creativi. Inoltre è presente Samsung DeX, potenziata ed ottimizzata per l’occasione: la modalità estesa trasforma Galaxy Tab S11 e un monitor esterno in una configurazione a doppio schermo oppure è possibile creare fino a 4 ambienti di lavoro personalizzati.

Tutte le specifiche

Tab S11

Dimensioni e peso: 253,8 x 165,3 x 5,5 mm, 469/471 grammi (Wi-Fi/5G)

Colorazioni: Silver, Gray

Certificazione IP68

Display: Flat Dynamic AMOLED 2X da 11″ 2K+ (2.560 x 1.600 pixel) in 16:10, con refresh rate 120 Hz, luminosità di picco di 1.600 nit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto il display (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 9400+, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,73 GHz – Cortex-X925 3 x 3,3 GHz – Cortex-X4 3 x 2,4 GHz – Cortex-A720

GPU: Immortalis-G925

RAM: 12 GB

Storage: 128/256/512 GB espandibile fino a 2 TB (micro SD)

Batteria: 8.400 mAh

Ricarica: 45W

Fotocamera: singola 13 MP

Selfie camera: 12 MP ultra-wide

Connettività e altro: SIM 5G opzionale, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, quattro speaker stereo, USB-C 3.2, S-Pen inclusa

Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.0

Tab S11 Ultra

Dimensioni e peso: 326,3 x 208,5 x 5,1 mm, 692/695 grammi (Wi-Fi/5G)

Colorazioni: Silver, Gray

Certificazione IP68

Display: Flat Dynamic AMOLED 2X da 14,6″ WQXGA+ (2.960 x 1.848 pixel) in 16:10, con refresh rate 120 Hz, luminosità di picco di 1.600 nit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto il display (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 9400+, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,73 GHz – Cortex-X925 3 x 3,3 GHz – Cortex-X4 3 x 2,4 GHz – Cortex-A720

GPU: Immortalis-G925

RAM: 12/16 GB

Storage: 256/512 GB/1 TB espandibile fino a 2 TB (micro SD)

Batteria: 11.600 mAh

Ricarica: 45W

Fotocamera: doppia 13 + 8 MP con ultra-wide

Selfie camera: 12 MP ultra-wide

Connettività e altro: SIM 5G opzionale, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, quattro speaker stereo, USB-C 3.2, S-Pen inclusa

Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.0

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.