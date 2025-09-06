Samsung Galaxy S25 FE: scheda tecnica, prezzo e uscita



L’anno di Samsung è tutt’altro che concluso, e dopo il lancio di numerosi modelli top e mid-range, nonché i nuovi dispositivi pieghevoli, il colosso sudcoreano sorprende gli appassionati con ulteriori novità. Samsung Galaxy S25 FE è il nuovo “flagship economico”: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia.

Samsung Galaxy S25 FE: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo modello della serie FE

Design e display

Crediti: Samsung

Il nuovo Samsung Galaxy S25 FE presenta il design moderno e funzionale del predecessore, con una tripla fotocamera verticale senza alcun modulo a contenerla ed un display con punch hole centrale. Le colorazioni vedono la presenza di quattro diverse livree: azzurro, blu, nero e bianco.

Tra le caratteristiche principali troviamo la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere, un must have per la fascia alta; il display è un pannello flat Dynamic AMOLED da 6,7″ di diagonale con refresh rate fino a 120 Hz, per un’esperienza visiva fluida e reattiva.

La luminosità di picco è notevole, raggiungendo i 2.600 nit (contro i 1.900 nit), garantendo un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole.

Per quanto riguarda la sicurezza, il dispositivo integra un lettore d’impronte digitali sotto il display, ma di tipo ottico (i fratelli maggiori della serie S25 e S25 Edge utilizzano una soluzione a ultrasuoni).

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: Samsung

Sotto la scocca, Samsung Galaxy S25 FE è equipaggiato con il chipset proprietario Exynos 2400, realizzato con processo produttivo a 4 nm. C’è un unico taglio di RAM da 8 GB, ma con 128/256/512 GB di spazio di archiviazione.

Comunque si tratta di una scelta comprensibile dato che S25 base offre 12 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage; quindi il flagship economico avrebbe dalla sua meno RAM come compromesso rispetto ai fratelli maggiori.

La batteria ha una capacità di 4.900 mAh con il supporto alla ricarica cablata da 45W e wireless da 25W. Di certo un bel passo avanti rispetto ai 25W cablati di S24 FE.

Il comparto fotografico posteriore è composto da una tripla fotocamera con una configurazione identica a quella del predecessore: un sensore principale da 50 MP con OIS, affiancato da un ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP. Per i selfie e le videochiamate, la fotocamera frontale è da 12 MP (f/2.2): la vera novità del comparto, visti i 10 MP di S24 FE.

Samsung Galaxy S25 FE – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 161,3 x 76,6 x 7,4 mm, 190 grammi

Colorazioni: Navy, Icyblue, Jetblack, White

Certificazione: IP68

Display: Flat Dynamic Super AMOLED da 6,7″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, 2.600 nit di luminosità di picco, protezione Gorilla Glass Victus+

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Samsung Exynos 2400, 4 nm Samsung

CPU deca-core 1 x 3,21 GHz – Cortex-X4 2 x 2,9 GHz GHz – Cortex-A720 3 x 2,6 GHz – Cortex-A720 4 x 1,95 GHz – Cortex-A520

GPU: Xclipse 940

RAM: 8 GB LPDDR5X

Storage: 128/256/512 GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 4.900 mAh

Ricarica: 45W, wireless 25W

Fotocamera: tripla 50 + 12 + 8 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, autofocus Dual Pixel, ultra-wide e teleobiettivo con OIS e zoom ottico 3x

Selfie camera: 12 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, Google Gemini

Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.0

Prezzo e uscita



La presentazione di Samsung Galaxy S25 FE è avvenuta il 4 settembre, durante un evento dedicato, al prezzo di partenza di 769€. Di seguito le varie configurazioni del dispositivo, disponibile all’acquisto nello store ufficiale, Amazon e non solo.

8/128 GB – 769€

8/256 GB – 829€ in offerta lancio a 769 € fino al 1 ottobre

fino al 1 ottobre 8/512 GB – 949€ in offerta lancio a 829€ fino al 1 ottobre

Infine Samsung ha confermato l’annuncio entro la fine dell’anno sia del suo smartphone tri-fold che del visore Project Moohan, quindi non ci resta che attendere per queste novità.

Ultimo aggiornamento: 6 settembre