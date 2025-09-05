Samsung Galaxy S25 FE è ancora più conveniente con il nostro Coupon Esclusivo

Nella cornice di IFA 2025, il colosso tech asiatico ha presentato varie novità e tra queste anche Samsung Galaxy S25 FE. Il flagship economico della serie debutta in offerta lancio e per rendere le cose ancora più allettanti c’è anche il nostro Coupon Esclusivo!
Samsung Galaxy S25 FE è in offerta lancio: risparmi altri 50€ grazie a questo Coupon Esclusivo
Per festeggiare l’uscita di Samsung Galaxy S25 FE il top di gamma viene proposto in offerta con i doppio dello spazio di archiviazione. La versione da 8/256 GB è in promozione al prezzo di quella da 128 GB, ossia 769€.
Ma le occasioni non finiscono qui: basta aggiungere al carrello lo smartphone è riscattare il nostro Coupon Esclusivo “GIZCHINA4U” per ottenere uno sconto aggiuntivo di 50€. In questo modo il prezzo finale sarà di 719€, direttamente nello store ufficiale Samsung.
Il coupon è valido su tutte le configurazioni, quindi la versione da 8/512 GB potrà essere acquistata in promo a 779€ (offerta lancio + codice).
Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 161,3 x 76,6 x 7,4 mm, 190 grammi
- Colorazioni: Navy, Icyblue, Jetblack, White
- Certificazione: IP68
- Display: Flat Dynamic Super AMOLED da 6,7″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, 2.600 nit di luminosità di picco, protezione Gorilla Glass Victus+
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Samsung Exynos 2400, 4 nm Samsung
- CPU deca-core
- 1 x 3,21 GHz – Cortex-X4
- 2 x 2,9 GHz GHz – Cortex-A720
- 3 x 2,6 GHz – Cortex-A720
- 4 x 1,95 GHz – Cortex-A520
- GPU: Xclipse 940
- RAM: 8 GB LPDDR5X
- Storage: 128/256/512 GB UFS 4.0 non espandibile
- Batteria: 4.900 mAh
- Ricarica: 45W, wireless 25W
- Fotocamera: tripla 50 + 12 + 8 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, autofocus Dual Pixel, ultra-wide e teleobiettivo con OIS e zoom ottico 3x
- Selfie camera: 12 MP (f/2.2)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, Google Gemini
- Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.0
