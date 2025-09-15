Samsung sarà al CES 2026, con il suo stand più grande di sempre

Il Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas è da sempre un appuntamento cruciale per i giganti della tecnologia, e il 2026 non farà eccezione per Samsung. L’azienda ha annunciato la sua partecipazione al CES 2026 con uno spazio espositivo senza precedenti, il più grande nella sua storia. Questo evento segna l’inizio di una nuova era per Samsung, focalizzata sull’innovazione e sull’interazione diretta con i clienti, offrendo un’esperienza immersiva nel suo vasto ecosistema.

Samsung al CES 2026: l’ecosistema smart si espande, tra innovazione e connettività

CES 2025 – Crediti: Samsung

Samsung allestirà il suo stand presso il prestigioso Encore At Winn Las Vegas, creando un ambiente unificato che rivoluziona il modo in cui i visitatori potranno esplorare le sue offerte. In passato, le aree dedicate a TV ed elettrodomestici erano separate; ora, saranno integrate in un unico ambiente massiccio.

Questa strategia mira a evidenziare meglio le capacità dell’intero ecosistema Samsung, valorizzando i prodotti più recenti e la visione aziendale attraverso esperienze immersive.

L’ecosistema Samsung in azione: non solo smartphone

CES 2025 – Crediti: Samsung

Sebbene il CES sia un palcoscenico per molte novità, Samsung ha indicato che il focus principale del suo spazio espositivo sarà sugli elettrodomestici, TV, monitor e altri dispositivi. Gli smartphone e i prodotti mobile tenderanno a passare “in secondo piano” in questo contesto. I visitatori potranno apprezzare la connettività integrata e le tecnologie che definiscono l’ecosistema del brand.

Ci sarà l’opportunità di vedere da vicino innovazioni in categorie come TV (ad esempio, Samsung S95F QD-OLED TV, QN990F Neo QLED TV) e aspirapolvere intelligenti come il Bespoke AI Jet Ultra. Le esperienze AI – come quelle offerte da Galaxy AI – saranno un elemento centrale, estendendosi oltre i dispositivi mobili per potenziare l’intera casa smart.

C-Lab: il futuro dell’innovazione parte dalle start-up

Oltre allo spazio principale, Samsung continuerà a promuovere la creatività e l’imprenditorialità attraverso il programma interno di start-up, C-Lab. I suoi progetti innovativi saranno presentato all’Eureka Park, mostrando le nuove idee sviluppate dai dipendenti Samsung.

L’appuntamento al CES 2026 è fissato per gennaio

L’appuntamento con Samsung e il CES 2026 è fissato per l’inizio del prossimo anno, dal 6 al 9 gennaio a Las Vegas. Per l’azienda questa sarà un’occasione per ridefinire l’interazione con i consumatori e presentare una visione integrata della tecnologia.

Con il suo spazio espositivo più grande di sempre e l’attenzione sull’ecosistema connesso e le esperienze AI, Samsung si prepara a inaugurare una nuova era di innovazione. La promessa è quella di trasformare il nostro modo di vivere e interagire con la tecnologia.