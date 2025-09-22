Saldi e-bike Eleglide e Touroll: approfitta delle offerte di settembre, ci sono anche i nuovi Coupon!

L’autunno è appena iniziato e già dal primo giorno partono le occasioni per risparmiare sui tuoi spostamenti green. Le bici elettriche più apprezzate di Eleglide e Touroll sono in offerta lampo su Geekmall, tutte spedite dai magazzini europei dello store. Inoltre ci sono anche i Coupon per un risparmio aggiuntivo: l’occasione perfetta per passare ad una nuova e-bike o per provare per la prima volta la mobilità elettrica!

Saldi e-bike Geekmall: offerte lampo e Coupon per bici elettriche Eleglide e Touroll

Crediti: Eleglide

Tra le offerte di settembre dedicate alle migliori e-bike di questi due brand non poteva mancare Eleglide C1. Si tratta di un modello da trekking perfetto per gli spostamenti urbani, equipaggiato con un motore da 250W e ruote da 27,5″. La batteria da 522 Wh offre fino a 150 km di autonomia, per non restare mai senza energia; presenti all’appello sospensioni idrauliche, freni a disco idraulici ed un attacco del manubrio regolabile, per la massima sicurezza e versatilità.

La nostra panoramica degli sconti di Geekmall continua con tre modelli targati Touroll: si tratta in tutti i casi di soluzioni a telaio aperto (step thru), ideali proprio per gli spostamenti in città e il trekking. Touroll J1 Pro è perfetta per le lunghe distanze e bilancia comfort, sicurezza, autonomia e potenza. La bici è dotato di freni a disco idraulici e di una forcella ammortizzata da 80 mm, mentre lato autonomia la batteria rimovibile da 36V 15,6Ah offre oltre 100 km.

Crediti: Touroll

Touroll B1 monta pneumatici da 26″ x 1.95″ ed un motore da 250W e coppia di 45 Nm. La batteria rimovibile è comoda da ricaricare e permette di percorrere fino a 90 km; ci sono 5 livelli di pedalata assistita, luci di sicurezza StVZO, un cambio Shimano a 7 velocità e un pratico portaoggetti posteriore.

Infine Touroll J1 ST chiude le offerte del momento sulle bici di questi due brand: pneumatici da 27,5″ x 2,1″, fino a 100 km di autonomia, un motore ad alte prestazioni perfetto anche in salita, batteria rimovibile e funzione Cruise Control.

