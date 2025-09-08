Iniziano i saldi d’autunno su AliExpress: nuovi Coupon e sconti fino al 60%!

Ogni mese AliExpress comincia in grande stile, con le offerte Choice Day: queste hanno una durata limitata ma le occasioni per risparmiare non finiscono qui. Lo store ha dato il via ai Saldi d’Autunno, in anticipo rispetto all’inizio della stagione ma che portano solo vantaggi con i nuovi Coupon e tante offerte lampo!

Saldi d’autunno AliExpress: al via la nuova promo, con tanti sconti e occasioni fino al 60%

In autunno cadono le foglie e scendono i prezzi: con i nuovi saldi AliExpress il risparmio è assicurato. La promozione sarà attiva solo per poco, fino all’11 settembre, ma ci sono sconti anche fino al 60% su diverse categorie. Inoltre non mancano i nuovi Coupon da riscattare per un risparmio aggiuntivo:

Coupon “ FSIT02 ” – 2€ di sconto su una spesa minima di 15€

” – 2€ di sconto su una spesa minima di 15€ Coupon “ FSIT04 ” – 4€ di sconto su una spesa minima di 35€

” – 4€ di sconto su una spesa minima di 35€ Coupon “ FSIT08 ” – 8€ di sconto su una spesa minima di 69€

” – 8€ di sconto su una spesa minima di 69€ Coupon “ AEFS10 ” – 10€ di sconto su una spesa minima di 69€

” – 10€ di sconto su una spesa minima di 69€ Coupon “ FSIT13 ” – 13€ di sconto su una spesa minima di 100€

” – 13€ di sconto su una spesa minima di 100€ Coupon “AEFS27” – 27€ di sconto su una spesa minima di 179€

I codici sconto hanno un utilizzo limitato e possono terminare in qualsiasi momento (quindi conviene affrettarsi); inoltre non si applicano agli smartphone. In compenso possono essere utilizzati per tutti i prodotti – tech e non – presenti in questa pagina. Consigliamo di provarli anche per articoli non inclusi: fare un tentativo non costa nulla e potrebbe riservare delle sorprese.

