Reolink annuncia ReoNeura AI e TrackFlex Floodlight WiFi | IFA 2025



Il mondo della sicurezza domestica e aziendale sta vivendo un periodo di trasformazione grazie all’intelligenza artificiale e Reolink è ancora una volta all’avanguardia. A IFA 2025, l’azienda ha svelato due innovazioni: il sistema di intelligenza artificiale di nuova generazione ReoNeura AI e TrackFlex Floodlight WiFi, la prima telecamera floodlight PTZ 4K a 360° al mondo.

Le novità Reolink annunciate a IFA 2025: sicurezza AI in ogni momento e non solo

Crediti: Reolink

Stanco di scorrere ore di video, perdere eventi cruciali o ricevere falsi allarmi inutili? ReoNeura nasce proprio per risolvere questi problemi, offrendo un livello di protezione completamente nuovo grazie a un’intelligenza artificiale più avanzata, profonda e reattiva. Dopo l’introduzione della funzione AI Video Search a luglio, che consente una revisione dei filmati più rapida e precisa, Reolink ha fatto un ulteriore passo avanti, arricchendo ReoNeura con funzionalità all’avanguardia:

Smart Detection : questa funzione include il rilevamento intelligente di persone, animali, biciclette, veicoli e pacchi. Puoi anche impostare zone personalizzate e orari programmati per affinare ulteriormente gli avvisi. Con la versione Beta di Smart Event Detection, puoi persino tracciare le consegne e rilevare quando gli oggetti compaiono o scompaiono, ricevendo solo le notifiche più rilevanti;

: questa funzione include il rilevamento intelligente di persone, animali, biciclette, veicoli e pacchi. Puoi anche impostare zone personalizzate e orari programmati per affinare ulteriormente gli avvisi. Con la versione Beta di Smart Event Detection, puoi persino tracciare le consegne e rilevare quando gli oggetti compaiono o scompaiono, ricevendo solo le notifiche più rilevanti; Video Captioning trasforma automaticamente i filmati in riassunti chiari e naturali, permettendoti di comprendere rapidamente gli eventi con facilità;

trasforma automaticamente i filmati in riassunti chiari e naturali, permettendoti di comprendere rapidamente gli eventi con facilità; Customer Flow Analysis per piccole e medie imprese: Reolink pensa anche alle piccole e medie imprese con una funzionalità innovativa che aiuta i proprietari a monitorare il numero di visitatori che entrano ed escono dai loro negozi. Genera una mappa di calore 24 ore su 24 per evidenziare le zone più frequentate e invia avvisi in tempo reale su aree affollate, ottimizzando così la gestione degli spazi.

ReoNeura porterà l’AI su un’ampia gamma di prodotti Reolink, incluse telecamere di sicurezza, registratori video di rete e soluzioni cloud, garantendo la flessibilità di utilizzare queste funzioni smart dove sono più necessarie.

Crediti: Reolink

La famiglia di telecamere Floodlight di Reolink si espande con TrackFlex Floodlight WiFi, una telecamera floodlight PTZ a doppia lente hardwired che promette di tenere ogni momento protetto e ogni zona illuminata. Di seguito le principali caratteristiche di questa novità targata Reolink.

Risoluzione 4K Ultra-HD e PTZ a 360° : combina una risoluzione cristallina con un controllo pan-tilt fluido. Grazie a un sistema a triplo sensore PIR, copre un’ampia zona di rilevamento di 270° e si muove automaticamente per seguire i movimenti anche oltre il campo visivo iniziale, garantendo una copertura totale fino a 360° senza punti ciechi;

: combina una risoluzione cristallina con un controllo pan-tilt fluido. Grazie a un sistema a triplo sensore PIR, copre un’ampia zona di rilevamento di 270° e si muove automaticamente per seguire i movimenti anche oltre il campo visivo iniziale, garantendo una copertura totale fino a 360° senza punti ciechi; AI Video Search integrata : trova rapidamente i momenti chiave nei tuoi filmati, rendendo la gestione della sicurezza più smart ed efficiente;

: trova rapidamente i momenti chiave nei tuoi filmati, rendendo la gestione della sicurezza più smart ed efficiente; Illuminazione regolabile: nelle ore serali, la telecamera illumina l’area con due faretti regolabili che offrono fino a 3000 lumen. Puoi scegliere la temperatura colore che preferisci, da 3000K (caldo) a 6000K (freddo), bilanciando visibilità, estetica e deterrenza.

La nuova telecamera TrackFlex Floodlight WiFi è già disponibile per il preordine, e gli utenti che si iscrivono tramite la pagina dedicata possono ottenere un codice sconto del 10%.