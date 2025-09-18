Redmi Pad 2 Pro tra le novità di settembre: specifiche e design svelati

Durante un piccolo evento in streaming Xiaomi ha confermato le varie novità in arrivo durante la presentazione del 24 settembre. Le novità sono Global e dovrebbero arrivare anche in Italia, ma aspettiamo la conferma precisa per il nostro paese. Intanto spuntano immagini e specifiche di Redmi Pad 2 Pro, il nuovo tablet del brand che si affiancherà al modello base lanciato qualche tempo fa.
Redmi Pad 2 Pro: il nuovo tablet di Xiaomi non ha già più segreti, grazie ad un corposo leak
In base a quanto emerso avremo un design simile a quello di Redmi Pad 2 standard, con un modulo fotografico a capsula contenente un sensore da 8 MP. La versione Pro sarebbe mossa dallo Snapdragon 7s Gen 4 di Qualcomm, il tutto alimentato da una capiente batteria da 12.000 mAh.
Non mancherebbe uno schermo di grandi dimensioni – 12,1″ di diagonale con refresh rate a 120 Hz – mentre lungo i bordi sarebbe presente anche un ingresso mini-jack per le cuffie. Di seguito trovate una panoramica delle specifiche leak.
- Dimensioni e peso: 890 grammi
- Colorazioni: Graphite Gray
- Certificazione: /
- Display: Flat LCD 12,1″ 2.5K+, refresh rate a 120 Hz
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
- Raffreddamento /
- SoC: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 2,7 GHz – Cortex A720
- 3 x 2,4 GHz – Cortex A720
- 4 x 1,8 GHz – Cortex A520
- GPU: Adreno 810
- RAM: 6 GB
- Storage: 128 GB non espandibile
- Batteria: 12.000 mAh
- Ricarica: 33W
- Fotocamera: singola 8 MP
- Selfie camera: /
- Connettività e altro: Wi-Fi, Bluetooth, Speaker stereo, USB-C, mini-jack 3.5 mm
- Sistema operativo: Android 15 con HyperOS 2
L’evento del 24 settembre vedrà come protagonisti Xiaomi 15T e 15T Pro ma ci saranno anche tante altre novità, già anticipate dalla compagnia cinese.