Redmi Pad 2 Pro tra le novità di settembre: specifiche e design svelati

Durante un piccolo evento in streaming Xiaomi ha confermato le varie novità in arrivo durante la presentazione del 24 settembre. Le novità sono Global e dovrebbero arrivare anche in Italia, ma aspettiamo la conferma precisa per il nostro paese. Intanto spuntano immagini e specifiche di Redmi Pad 2 Pro, il nuovo tablet del brand che si affiancherà al modello base lanciato qualche tempo fa.

Redmi Pad 2 Pro: il nuovo tablet di Xiaomi non ha già più segreti, grazie ad un corposo leak

Crediti: equalleaks

In base a quanto emerso avremo un design simile a quello di Redmi Pad 2 standard, con un modulo fotografico a capsula contenente un sensore da 8 MP. La versione Pro sarebbe mossa dallo Snapdragon 7s Gen 4 di Qualcomm, il tutto alimentato da una capiente batteria da 12.000 mAh.

Non mancherebbe uno schermo di grandi dimensioni – 12,1″ di diagonale con refresh rate a 120 Hz – mentre lungo i bordi sarebbe presente anche un ingresso mini-jack per le cuffie. Di seguito trovate una panoramica delle specifiche leak.

Dimensioni e peso: 890 grammi

Colorazioni: Graphite Gray

Certificazione: /

Display: Flat LCD 12,1″ 2.5K+, refresh rate a 120 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento /

SoC: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 2,7 GHz – Cortex A720 3 x 2,4 GHz – Cortex A720 4 x 1,8 GHz – Cortex A520

GPU: Adreno 810

RAM: 6 GB

Storage: 128 GB non espandibile

Batteria: 12.000 mAh

Ricarica: 33W

Fotocamera: singola 8 MP

Selfie camera: /

Connettività e altro: Wi-Fi, Bluetooth, Speaker stereo, USB-C, mini-jack 3.5 mm

Sistema operativo: Android 15 con HyperOS 2

L’evento del 24 settembre vedrà come protagonisti Xiaomi 15T e 15T Pro ma ci saranno anche tante altre novità, già anticipate dalla compagnia cinese.