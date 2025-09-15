Redmi 15 5G avrà 6 anni di aggiornamenti: la nuova politica continua

Di recente Xiaomi ha arricchito la sua fascia budget e mid-range con vari modelli, oltre a quelli della famiglia Redmi Note 15. Stiamo parlando dei dispositivi base come Redmi 15 5G: l’azienda ha svelato la politica degli aggiornamenti del telefono, confermando che avrà la bellezza di sei anni di update.

Xiaomi punta sugli aggiornamenti software: più anni di supporto anche per i dispositivi economici, come Redmi 15 5G

Crediti: Redmi

Quattro versioni di Android e sei anni di aggiornamenti di sicurezza: questa è la politica ufficiale dedicata a Redmi 15 5G. Il medio gamma è stato annunciato di recente in alcuni mercati Global; al momento manca l’Italia, dove troviamo la sua versione 4G e Redmi 15C, ma non è detto che non possa arrivare in un secondo momento.

Si tratta di un cambiamento importante da parte di Xiaomi, che dimostra una maggiore attenzione agli aggiornamenti e alla chiarezza verso gli utenti. Solitamente i telefoni di fascia media sono destinati ad avere 3 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza.

Finora Redmi Note 14 (4G) è stata la mosca bianca con i suoi 6 anni totali: più dei vecchi top di gamma del brand e lo stesso numero di update della serie Xiaomi 15. Ma le cose stanno cambiando e Redmi 15 5G rappresenta una passo avanti importante.

Lo smartphone riceverà fino ad Android 19 (ha debuttato con Android 15) e sarà supportato fino ad agosto 2031. Speriamo che la nuova politica sarà estesa a più modello e sopratutto speriamo che ad ogni lancio Xiaomi si preoccupi di confermare anche il piano degli aggiornamenti.