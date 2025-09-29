REDMAGIC 11 Pro sarà il primo Gaming Phone con Snapdragon 8 Elite Gen 5

Con il lancio del nuovo SoC Snapdragon arrivano le conferme dei vari flagship: il primo top di gamma da gaming sarà REDMAGIC 11 Pro, in dirittura d’arrivo nelle prossime settimane. Ecco quando e cosa possiamo aspettarci dall’ultima novità del brand partner di nubia.

REDMAGIC 11 Pro ha una data di presentazione ufficiale: ecco quando arriverà il nuovo top da gaming

Crediti: REDMAGIC

La data di presentazione del prossimo top di gamma da gaming è fissata per il 17 ottobre: l’evento di lancio si terrà in Cina mentre per quanto riguarda il debutto Global di REDMAGIC 11 Pro, bisognerà attendere.

Il nuovo arrivato avrà dalla sua l’ultimo Snapdragon 8 Elite Gen 5, chipset di punta presentato da Qualcomm la scorsa settimana. Il design del flagship non è stato ancora mostrato, ma sicuramente è solo questione di giorni: impossibile non aspettarsi il solito look futuristico e da gaming e delle versioni con scocca semi-trasparente (una tradizione per la serie).

Crediti: REDMAGIC

Tuttavia quest’anno ci sarebbe una novità assoluta: REDMAGIC 11 Pro dovrebbe continuare ad offrire una ventola di raffreddamento ma nonostante ciò sarebbe certificato IP68, quindi con una scocca impermeabile. Non c’è ancora una conferma, ma alcuni teaser fanno dei riferimenti espliciti all’acqua.

