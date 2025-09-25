Recensione ACGAM CG-5245M: la sedia ergonomica che unisce ufficio e gaming

Trascorrere molte ore seduti davanti a un computer, sia per lavoro che per giocare, richiede un supporto che vada oltre la semplice comodità: serve una sedia che promuova una postura corretta e allevi la pressione. ACGAM CG-5245M si presenta come una soluzione premium che unisce un design profondamente ergonomico a una vasta gamma di regolazioni, pensate per adattarsi a ogni esigenza e corporatura.

Nella nostra recensione andiamo a scoprire più da vicino tutte le caratteristiche della sedia ergonomica di ACGAM, modello che unisce due mondi: ufficio e gaming.

Recensione ACGAM CG-5245M

Unboxing e montaggio

La sedia ACGAM CG-5245M arriva con una confezione standard contenete i vari pezzi, un set di bulloni, una chiave a brugola e le istruzioni. L’assemblaggio è abbastanza intuitivo, non risulta complicato e le istruzioni sono chiare: nel nostro caso è bastata solo una persona per assemblare la sedia, in una mezz’ora di lavoro.

Design e materiali

ACGAM CG-5245M si distingue per il suo design ergonomico e una notevole versatilità nelle regolazioni. La sedia è dotata di schienale e seduta regolabili e braccioli 3D che consentono di adattarla a diverse posizioni di seduta e corporature. Un elemento chiave è il supporto lombare e dorsale, studiato per migliorare la postura.

Lo schienale può essere regolato verticalmente fino a 5,5 cm, rendendo la sedia adatta a persone con un’altezza tra i 160 e i 190 cm. Il poggiatesta, anch’esso regolabile in 2D (con 12 cm di regolazione in altezza e 25° di angolo di rotazione), garantisce un supporto ottimale per testa e collo. Il telaio intelligente con sensore di peso facilita la regolazione dell’inclinazione della seduta senza doversi chinare.

Per quanto riguarda i materiali, lo schienale e il cuscino del sedile sono realizzati in tessuto a rete completamente traspirante e resistente, mentre la base è in acciaio e le rotelle in PA. Il pistone a gas di 80 mm di Classe 4 completa la struttura. La sedia è disponibile nella sola colorazione nera.

Il design generale ricorda quello delle sedie da ufficio: lo stile è sobrio ed elegante e l’unico elemento che richiama il gaming è posizionato sul retro. Qui trova spazio una placca in plastica con una texture a diamante. Solitamente gli accessori legati al mondo del gaming sono caratterizzati da linee aggressive e spigolose. In questo caso ACGAM ha deciso di puntare al massimo sullo stile da ufficio, anche se la varietà di regolazioni strizzano l’occhio proprio in direzione del gaming.

Comodità e seduta

La sedia CG-5245M è pensata per offrire il massimo comfort durante un utilizzo prolungato. Il tessuto a rete traspirante di schienale e seduta assicura un’eccellente ventilazione: sicuramente un vantaggio rispetto a modelli realizzati in simil-pelle ed altri materiali caratterizzati da poca traspirabilità.

La sedia offre quattro angoli di inclinazione predefiniti – 105°, 115°, 125° e 135° – adattandosi sia a una posizione seduta che reclinata. In questo modo è possibile alleviare la pressione dopo il lavoro o una lunga sessione di gioco. Le inclinazioni disponibili e la varietà di regolazioni dei braccioli consentono di stare sempre a proprio agio in qualsiasi posizione: basta armarsi di controller (anziché mouse e tastiera) per poter giocare quasi sdraiati e regalarsi un momento di massima comodità.

Per un comfort extra, la sedia include un pratico poggiapiedi retrattile nascosto, lungo 41 cm. Il pistone a gas da 80 mm permette inoltre alla sedia di adattarsi a utenti con gambe di diverse lunghezze, il tutto con un movimento fluido e senza impicci.

Prezzo e conclusioni

La nostra recensione si conclude con le considerazioni finali, anche in relazione al prezzo. Inutile girarci intorno: la sedia ACGAM CG-5245M è una soluzione ergonomica premium, in promozione a 239,9€ combinando l’offerta lampo disponibile su Geekmall e il nostro coupon esclusivo GIZ5245M (con spedizione gratis dall’Europa).

Si tratta di una cifra importante ma sappiamo bene che chi cerca il massimo da una seduta deve necessariamente mettere mano al portafogli. Considerate le sue numerose funzionalità ergonomiche, i materiali e la robustezza, ACGAM CG-5245M si rivela un’ottima scelta se siete alla ricerca di una sedia versatile, comoda e duratura per l’ufficio, lo studio o il gaming.

Durante la prova ci siamo trovati a nostro agio sia durante l’utilizzo da ufficio (parliamo di ore e ore di scrittura al PC) che per quanto riguarda l’intrattenimento, guardando serie TV o giocando, o magari un pisolino pomeridiano.

L’unica “pecca” – se così possiamo definirla – riguarda la suo stile poco da gaming: se siete dei gamer che necessitano di una sedia ergonomica, ACGAM CG-5245M offre tutto l’occorrente per comodità e regolazioni. Tuttavia il suo design punta sull’eleganza ed il tono da ufficio, quindi se mirate ad un look più vistoso e da gaming (appunto), potrebbe non fare al caso vostro.

Nel complesso la sedia è comoda e l’uso di materiali traspiranti e i relativi benefici si percepiscono durante l’utilizzo; basta un attimo per inclinare lo schienale all’angolazione desiderata. Il suo stile minimale la rende adatta a qualsiasi ambiente, a casa, in uno studio o in ufficio.

