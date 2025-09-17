Realme Watch 5 ufficiale in Italia con NFC, GPS e un design “ispirato”

Resistente, dal look ispirato e dotato di uno schermo AMOLED ben visibile: Realme Watch 5 debutta in Italia con caratteristiche di tutto rispetto ed un prezzo invitante. Ecco tutti i dettagli di questa novità del brand cinese, fresca di lancio anche alle nostre latitudini.

Realme Watch 5: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Dopo il modello rotondo Watch S2, la serie principale ritorna con un design “classico”: il nuovo Realme Watch 5 offre un formato squadrato, in linea con il resto della gamma. Il design dell’indossabile strizza l’occhio ai rugged watch e nelle linee si ispira chiaramente ad Apple Watch Ultra.

Il display è un ampio pannello AMOLED da 1,97″ mentre lato autonomia si parla di circa 16 giorni di utilizzo standard. Oltre al GPS integrato e l’NFC, è presente il supporto alle chiamate Bluetooth ed una scocca impermeabile IP68.

Lungo il lato destro è posizionata una corona in lega di alluminio, che dona al dispositivo un aspetto premium e resistente.

Realme Watch 5 debutta in Italia al prezzo di 69,9€: il nuovo smartwatch è stato annunciato ma al momento non è ancora presente su Amazon in via ufficiale (ma tramite venditori di terze parti). Inoltre è disponibile su AliExpress in versione Global, ad una cifra inferiore.

Realme Watch 5 – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 42,5 x 27,1 x 11,7 mm, 50,5 grammi (con cinturino)

Materiali: corona in lega di alluminio, cinturino in silicone

Certificazioni e resistenza: IP68

Quadrante: squadrato

Display: Flat AMOLED 1,97″ HD (450 x 390 pixel) con AOD, refresh rate 60 Hz e fino a 600 nit di luminosità

SoC: /

RAM: /

Storage: /

Batteria: 460 mAh

Ricarica: pin magnetici

Autonomia: fino a 16 giorni

Comunicazione: speaker e microfono, chiamate Bluetooth

Connettività e altro: Bluetooth 5.3, NFC, GPS (5 GNSS)

Sensori e altro: PPG (monitoraggio dell’attività cardiaca, sonno, SpO2, stress), bussola

Sport: oltre 108 modalità sportive, coach corsa, indicatori post-allenamento

Sistema operativo: proprietario

