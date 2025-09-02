Realme Watch 5 svelato: immagini e specifiche del nuovo indossabile

A distanza di oltre un anno dall’ultimo indossabile del brand, ecco fare capolino le prime immagini e i dettagli sulle specifiche del prossimo Realme Watch 5. Il dispositivo sarebbe in dirittura d’arrivo in vari mercati Global, quindi possiamo iniziare a tenere le dita incrociate.
Realme Watch 5 mostrato per la prima volta: cosa sappiamo del prossimo smartwatch del brand
Rispetto al modello Watch S2, il nuovo dispositivo ricalca il design della serie regolare: il successore di Watch 3, infatti, monterebbe uno schermo squadrato proprio come il resto degli orologi della gamma. Si tratterebbe di un pannello AMOLED da 1,97″ di diagonale con risoluzione 450 x 390 pixel e luminosità di picco fino a 600 nit.
Ad alimentare il futuro Realme Watch 3 ci sarebbe una batteria da 460 mAh, per un’autonomia di 14 giorni con una singola carica o di 20 giorni sfruttando la Light Smart Mode.
Tra le altre caratteristiche il supporto ai pagamenti tramite NFC, il GPS, microfono e speaker per chiamate Bluetooth e la certificazione IP68.
In arrivo nei colori argento e nero, Realme Watch 5 sarebbe in programma in vari mercati Global ma al momento mancano ancora informazioni ufficiali.