Realme Note 70T ufficiale in Italia: economico, resistente e con 6.000 mAh di batteria

Arriva in Italia un nuovo entry level stiloso: Realme Note 70T è ufficiale con un rapporto qualità/prezzo da non sottovalutare. Si tratta di un dispositivo accessibile e resistente, con prestazioni affidabili ed una particolare attenzione alla durata della batteria.

Realme Note 70T: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: Realme

Apparso in uno store online a luglio, ora Realme Note 70T è stato lanciato ufficialmente. Si tratta di un budget phone dal prezzo contenuto, con una batteria da 6.000 mAh, un design elegante ed una luce LED RGB posteriore. Il dispositivo offre uno schermo LCD da 6,74″ HD con refresh rate a 90 Hz ed è mosso dal chipset T7250 di Unisoc.

Lo smartphone è classificato IP54 contro polvere e liquidi, ma presenta anche la certificazione di grado militare MIL-STD-810H. Tra le altre caratteristiche abbiamo una fotocamera principale da 13 MP e Android 15 lato software (con Realme UI 5).

Crediti: Realme

Il nuovo Realme Note 70T debutta in Italia nelle colorazioni nero e dorato e nelle configurazioni da 4/128 GB e 4/256 GB. Il prezzo di listino è di 109,9€ e 129,9€ ma il budget phone è già in sconto a partire da 74€ su Amazon.

Realme Note 70T – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 161,20 x 76,60 x 7,94 mm, 201 grammi

Colorazioni: Obsidian Black, Beach Gold

Certificazione: IP54, MIL-STD-810H

Display: Flat LCD da 6,74″ HD+ (1.600 x 720 pixel), refresh rate 90 Hz, tocco a 180 Hz, colore a 8 bit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Raffreddamento passivo

SoC: Unisoc T7250, 12 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 1,8 GHz – Cortex-A75 6 x 1,6 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G57 MP1

RAM: 4 GB LPDDR4X

Storage: 128/256 GB eMMC 5.1 espandibile (micro SD)

Batteria: 6.000 mAh

Ricarica: 15W

Fotocamera: doppia OV13B10 13 MP (f/2.2)

Selfie camera: SC520CS 5 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, speaker stereo, USB-C, anello LED RGB posteriore

Sistema operativo: Android 15 con Realme UI 5

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.