Realme GT 8 Pro avrà un design atipico e farà discutere parecchio

Con l’annuncio del debutto ad ottobre, la conferma del nome e i primi teaser è tempo di guardare ai nuovi top di gamma del brand. Abbiamo raccolto per voi tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali, in modo da iniziare ad abbozzare il quadro di quello che ci aspetta. Ecco tutto quello che sappiamo su Realme GT 8 e GT 8 Pro tra design, specifiche tecniche, prezzo e uscita (in Cina e Global).

Realme GT 8 e GT 8 Pro: tutto quello che sappiamo finora sulla nuova serie di punta

Design e display

Crediti: Realme

La serie Realme GT 8, o almeno il nuovo modello Pro, dovrebbero arrivare con un cambio di look ed offrire un design particolare. Un’immagine teaser sembra indicare proprio questa novità mentre un presunto render offre una visione più completa di quello che ci aspetterebbe.

Il modulo fotografico presenterebbe uno stile atipico, con un formato squadrato ed due alette laterali. Il design finale – che potremmo definire robotico – è molto particolare e di certo avrà un effetto polarizzante sugli utenti: amore oppure odio, senza mezzi termini.

Crediti: Weibo

Il display dovrebbe essere un’unità piatta Samsung AMOLED da 6,78″ di diagonale, con rivestimento anti-riflesso, refresh rate a 120 Hz ed una luminosità di picco fino a 4.500 nit. Immancabile il lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni, così come una scocca impermeabile (IP69).

Crediti: Weibo

Segnaliamo l’avvistamento di un misterioso smartphone Realme, paparazzato dal vivo: in questo caso è presente un modulo fotografico circolare e l’identità del telefono non è nota. Questo potrebbe essere Realme GT 8 base, ma per ora è solo una nostra ipotezi.

Specifiche tecniche

Sulle specifiche tecniche di Realme GT 8 Pro c’è poco da discutere: il dispositivo fa parte della nuova generazione di top di gamma ed arriverà con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm. Il flagship è stato anche avvistato su Geekbench con la sigla RMX5210, proprio con il SoC del chipmaker statunitense.

Crediti: Geekbench

Per Realme GT 8 abbiamo qualche incertezza: il precedente GT 7 è arrivato in due versioni, quella cinese con Dimensity 9400+ e successivamente quella Global con Dimensity 9400e. Di conseguenza non è ancora chiara quale sarà la strategia del brand per il nuovo modello.

Batteria

C’è ancora qualche dubbio sulla capienza effettiva ma una cosa sarebbe certa: Realme GT 8 Pro offrirebbe ancora una volta una batteria al silicio-carbonio, ma passando dai 6.500 di GT 7 Pro a ben 7.000 mAh o 7.500 mAh. La ricarica rapida dovrebbe fermarsi a 100W nel caso della capienza maggiore, mentre secondo altre voci dovrebbe riconfermarsi sui 120W (come nel caso del predecessore).

Fotocamera

Stavolta Realme GT 8 Pro dovrebbe offrire un comparto degno di un Camera Phone: rispetto al trittico da 50 + 8 + 50 MP (con ultra-wide e tele periscopico), si passerebbe ad pacchetto composto da un sensore principale LYT-808 da 50 MP accompagnato da un ultra-grandangolare Samsung JN5 da 50 MP ed un teleobiettivo periscopico Samsung HP5 da 200 MP.

Inoltre si vocifera di una partnership con il brand fotografico Ricoh: la collaborazione non dovrebbe comprendere parti hardware ma ottimizzazioni software per il comparto fotografico.

Realme GT 8 Pro – Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso: /

Colorazioni: /

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat Samsung AMOLED 6,78″ 2K+ (3.200 x 1.440 pixel) con refresh rate LTPO 120 Hz, campionamento del tocco a 2.600 Hz, colore a 10 bit, 4.500 nit di luminosità di picco, PWM Dimming a 4.608 Hz, protezione Gorilla Glass

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: INEDITO Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,61 GHz – Oryon Gen 2 6 x 3,63 GHz – Oryon Gen 2

GPU: Adreno 840

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 7.500 mAh oppure 7.000 mAh

Ricarica: 100W oppure 120W

Fotocamera: tripla 50 + 50 +200 MP (f/1.6-2.2-2.6) con LYT-808, OIS, ultra-wide JN5 120° e teleobiettivo periscopico Samsung HP5 con OIS | ottimizzazioni Ricoh

Selfie camera: 50 MP (f/2.4)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con Realme UI 7

Quanto costano Realme GT 8 e GT 8 Pro – Prezzo e uscita

La data di presentazione di Realme GT 8 e GT 8 Pro non è stata ancora svelata ma l’azienda ha confermato che il lancio avverrà ad ottobre in patria. L’attuale GT 7 Pro è stato annunciato in Italia poco dopo l’uscita in Cina, verso fine novembre: non è da escludere che possa avvenire lo stesso anche con i nuovi modelli in versione Global.

Per quanto riguarda i prezzi al momento non ci sono dettagli, né ufficiali né indiscrezioni.