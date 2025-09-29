Realme GT 8 Pro avrà una fotocamera modulare, ma solo nel look

Mancano ancora le immagini ufficiali del nuovo flagship, ma nel frattempo l’azienda ha confermato una novità. Realme GT 8 Pro sarà il primo smartphone del brand dotato di una fotocamera intercambiabile, un sistema modulare per cambiare in un lampo il look del top di gamma.

Realme GT 8 Pro avrà un modulo fotografico modulare e potrà cambiare stile in base ai gusti dell’utente

Crediti: Realme

Il funzionamento non è stato ancora svelato e non è dato di sapere se i moduli funzionano con una sorta di aggancio magnetico. Il teaser ufficiale pubblicato dal brand si limita a confermare che Realme GT 8 Pro potrà cambiare modulo fotografico e passare da un look all’altro. In base a quanto emerso finora le opzioni sarebbero tre.

Realme GT 8 Pro will likely launch with multiple camera deco..



These look like swappable modules.. additional accessories on the cards too..



Which one is your favourite? pic.twitter.com/7lrXjH0Hwb — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) September 28, 2025

Sicuramente la versione più particolare è quella in stile robotico, mentre il modulo circolare e quello squadrato sono più in linea con i trend e i gusti attuali. La mossa di Realme è stata magistrale: un design atipico e diverso rispetto a quello dei rivali, ma senza il rischio di “non piacere” (vista la possibilità di cambiare stile in base ai gusti).

Il risultato finale andrà visto dal vivo, ma l’idea di un modulo fotografico modulare stuzzica. Tuttavia sembra che sarà possibile solo un cambio di look mentre i sensori resteranno invariati.

Restiamo in attesa di dettagli ufficiali e dell’evento di lancio di ottobre: nel frattempo, se volete saperne di più, date un’occhiata al nostro approfondimento con tutti i leak e le conferme finora.