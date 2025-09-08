Realme GT 8 Pro, primo scatto rubato: avrà una fotocamera da vero Camera Phone

Il prossimo Realme GT 8 Pro dovrebbe alzare il tiro e sfidare i Camera Phone più blasonati: le ultime novità ci svelano un primo accenno del design ma il vero protagonista è il comparto fotografico, dotato di caratteristiche stellari. Xiaomi, vivo e OPPO sono avvisate: stavolta potrebbero avere un rivale di tutto rispetto per le foto.

Realme GT 8 Pro con un comparto fotografico stellare: cosa cambierà con il nuovo top di gamma

Crediti: TechHome100 (X)

In base allo scatto rubato comparto in rete, Realme GT 8 Pro continuerebbe ad offrire un design Deco, ossia caratterizzato da un modulo fotografico squadrato. Tuttavia cambierebbe il posizionamento dei sensori e del flash LED, almeno secondo l’immagine leak.

L’attuale GT 7 Pro è dotato di un trittico da 50 + 8 + 50 MP con un ultra-grandangolare ed un teleobiettivo periscopico. Il nuovo modello dovrebbe alzare il tiro e non di poco: secondo le ultime novità dovremmo trovate un teleobiettivo da 200 MP, sempre con zoom periscopico.

Un passo avanti importante, che gli permetterebbe di rivaleggiare con giganti del calibro di vivo X200 Pro e Xiaomi 15 Ultra. Il sensore principale resterebbe da 50 MP mentre l’ultra-wide potrebbe passare a 50 MP (ma per ora non ci sono certezze).

Le novità non finirebbero qui: secondo un insider cinese Realme GT 8 Pro sarebbe realizzato in collaborazione con il brand fotografico Ricoh. Tuttavia non si parla di un apporto hardware, bensì di ottimizzazioni software.

Di seguito trovate una prima bozza delle scheda tecnica, frutto dei leak finora. Il lancio del nuovo top di gamma di Realme dovrebbe avvenire ad ottobre, almeno per quanto riguarda il mercato cinese.

Scheda tecnica presunta