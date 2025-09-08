Realme GT 8 Pro, primo scatto rubato: avrà una fotocamera da vero Camera Phone

Il prossimo Realme GT 8 Pro dovrebbe alzare il tiro e sfidare i Camera Phone più blasonati: le ultime novità ci svelano un primo accenno del design ma il vero protagonista è il comparto fotografico, dotato di caratteristiche stellari. Xiaomi, vivo e OPPO sono avvisate: stavolta potrebbero avere un rivale di tutto rispetto per le foto.
Realme GT 8 Pro con un comparto fotografico stellare: cosa cambierà con il nuovo top di gamma
In base allo scatto rubato comparto in rete, Realme GT 8 Pro continuerebbe ad offrire un design Deco, ossia caratterizzato da un modulo fotografico squadrato. Tuttavia cambierebbe il posizionamento dei sensori e del flash LED, almeno secondo l’immagine leak.
L’attuale GT 7 Pro è dotato di un trittico da 50 + 8 + 50 MP con un ultra-grandangolare ed un teleobiettivo periscopico. Il nuovo modello dovrebbe alzare il tiro e non di poco: secondo le ultime novità dovremmo trovate un teleobiettivo da 200 MP, sempre con zoom periscopico.
Un passo avanti importante, che gli permetterebbe di rivaleggiare con giganti del calibro di vivo X200 Pro e Xiaomi 15 Ultra. Il sensore principale resterebbe da 50 MP mentre l’ultra-wide potrebbe passare a 50 MP (ma per ora non ci sono certezze).
Le novità non finirebbero qui: secondo un insider cinese Realme GT 8 Pro sarebbe realizzato in collaborazione con il brand fotografico Ricoh. Tuttavia non si parla di un apporto hardware, bensì di ottimizzazioni software.
Di seguito trovate una prima bozza delle scheda tecnica, frutto dei leak finora. Il lancio del nuovo top di gamma di Realme dovrebbe avvenire ad ottobre, almeno per quanto riguarda il mercato cinese.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: /
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat OLED BOE 6,78″ 2K+ (3.200 x 1.440 pixel) con refresh rate 120 Hz, campionamento del tocco a 2.600 Hz, colore a 10 bit, 6.500 nit di luminosità di picco, PWM Dimming a 4.608 Hz, protezione Gorilla Glass
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: INEDITO Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,61 GHz – Oryon Gen 2
- 6 x 3,63 GHz – Oryon Gen 2
- GPU: Adreno 840
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile
- Batteria: 7.500 mAh, silicio-carbonio
- Ricarica: 100W
- Fotocamera: tripla 50 + 50 +200 MP (f/1.8-2.2) con IMX882, OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico Samsung HP9 con OIS | ottimizzazioni Ricoh
- Selfie camera: 50 MP (f/2.4)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NO NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, Plus Light (un anello LED RGB che circonda il flash)
- Sistema operativo: Android 16 con Realme UI 7