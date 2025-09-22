Realme GT 8 e GT 8 Pro, prime conferme: ecco quando arriveranno

Dopo settimane di indiscrezioni, qualcosa comincia a muoversi sotto la superficie. Realme GT 8 e 8 Pro saranno le prossime aggiunte alla linea top del brand e l’appuntamento è fissato per il prossimo mese: aspettando di saperne di più, ecco il primo teaser e un ghiotto riepilogo delle presunte specifiche (frutto di leak).
Realme GT 8 e GT 8 Pro hanno una periodo d’uscita: arrivano i primi dettagli ufficiali
Purtroppo i dettagli ufficiali sono ancora pochi: l’azienda ha confermato che Realme GT 8 e 8 Pro saranno annunciati in Cina ad ottobre. La famiglia sarà composta da due modelli e non vi sarà una variante Ultra: il motivo è semplice, il dispositivo Pro ha tutto l’occorrente per essere il flagship di punta di questa generazione e potrà reggere il confronto con i vari Ultra in arrivo prossimamente.
Il riferimento è chiaro: il brand guarda ai prossimi mesi con i lanci futuri di Xiaomi 17 Ultra, vivo X300 Ultra e OPPO Find X9 Ultra. Dato che al momento i rispettivi produttori sono ancora indaffarati con l’uscita dei modelli “standard”, Realme si è portata parecchio avanti con i ragionamenti.
Passando ai leak finora, Realme GT 8 Pro è stato anche protagonista di una prima immagine dal vivo. Questa generazione dovrebbe offrire migliorie significative in termini di fotocamera, con l’introduzione di un teleobiettivo periscopico da 200 MP.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: /
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat OLED BOE 6,78″ 2K+ (3.200 x 1.440 pixel) con refresh rate 120 Hz, campionamento del tocco a 2.600 Hz, colore a 10 bit, 6.500 nit di luminosità di picco, PWM Dimming a 4.608 Hz, protezione Gorilla Glass
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: INEDITO Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,61 GHz – Oryon Gen 2
- 6 x 3,63 GHz – Oryon Gen 2
- GPU: Adreno 840
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile
- Batteria: 7.500 mAh, silicio-carbonio
- Ricarica: 100W
- Fotocamera: tripla 50 + 50 +200 MP (f/1.8-2.2) con IMX882, OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico Samsung HP9 con OIS | ottimizzazioni Ricoh
- Selfie camera: 50 MP (f/2.4)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NO NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, Plus Light (un anello LED RGB che circonda il flash)
- Sistema operativo: Android 16 con Realme UI 7