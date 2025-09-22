Realme GT 8 e GT 8 Pro, prime conferme: ecco quando arriveranno

Dopo settimane di indiscrezioni, qualcosa comincia a muoversi sotto la superficie. Realme GT 8 e 8 Pro saranno le prossime aggiunte alla linea top del brand e l’appuntamento è fissato per il prossimo mese: aspettando di saperne di più, ecco il primo teaser e un ghiotto riepilogo delle presunte specifiche (frutto di leak).

Realme GT 8 e GT 8 Pro hanno una periodo d’uscita: arrivano i primi dettagli ufficiali

Crediti: Realme

Purtroppo i dettagli ufficiali sono ancora pochi: l’azienda ha confermato che Realme GT 8 e 8 Pro saranno annunciati in Cina ad ottobre. La famiglia sarà composta da due modelli e non vi sarà una variante Ultra: il motivo è semplice, il dispositivo Pro ha tutto l’occorrente per essere il flagship di punta di questa generazione e potrà reggere il confronto con i vari Ultra in arrivo prossimamente.

Il riferimento è chiaro: il brand guarda ai prossimi mesi con i lanci futuri di Xiaomi 17 Ultra, vivo X300 Ultra e OPPO Find X9 Ultra. Dato che al momento i rispettivi produttori sono ancora indaffarati con l’uscita dei modelli “standard”, Realme si è portata parecchio avanti con i ragionamenti.

Passando ai leak finora, Realme GT 8 Pro è stato anche protagonista di una prima immagine dal vivo. Questa generazione dovrebbe offrire migliorie significative in termini di fotocamera, con l’introduzione di un teleobiettivo periscopico da 200 MP.

Scheda tecnica presunta