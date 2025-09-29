Realme GT 8 e Honor Magic 8: i benchmark “confermano” le specifiche

Manca pochissimo al lancio dei top di gamma di ultima generazione ed oggi abbiamo un “confronto” tra specifiche grazie ai benchmark. Realme GT 8 e Honor Magic 8 rappresentano due serie completamente diverse e due approcci differenti: ecco cosa cambierà in termini di chipset.

Realme GT 8 e Honor Magic 8 su Geekbench e Antutu: ecco come cambieranno le specifiche tra i due flagship

Crediti: Geekbench

Le specifiche dei due flagship mostrano il diverso approccio dei produttori, Realme e Honor. Il primo ha deciso di puntare esclusivamente sul Pro come modello di punta: Realme GT 8, in base a quanto emerso su Geekbench, è dotato dello Snapdragon 8 Elite. Si tratta dell’ex chipset high-end di Qualcomm: il modello base della serie sarà quindi un dispositivo di fascia alta ma non un flagship di ultima generazione.

Comunque possiamo trovare 16 GB di RAM e Android 16 lato software; inoltre di certo avremo performance di alto livello, dato che parliamo del SoC premium per eccellenza, almeno fino a qualche giorno fa.

Crediti: Antutu

L’approccio della rivale è diverso: Honor Magic 8 avrà dalla sua l’ultimo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Lo conferma la stessa azienda pubblicando sui social i benchmark su Antutu: il telefono ha totalizzato la bellezza di 4.166.339 punti.

Anche il brand ha pensato di stuzzicare gli appassionati mettendo a confronto il dispositivo con Xiaomi 17 Pro, fresco di lancio: questo avrebbe totalizzato 3.749.435 punti su Antutu, piazzandosi al di sotto del rivale Honor.

Cosa sappiamo dei nuovi top di gamma

Aspettando il debutto ufficiale di entrambe le serie – previsto per il mese di ottobre in Cina – potete dare un’occhiata ai nostri approfondimenti, con tutti i leak e le conferme finora. La serie Realme GT 8 promette prestazioni al top, miglioramenti nelle fotocamere ed un nuovo look; Honor Magic 8 Pro è sempre una garanzia in termini di potenza, foto e stile e sicuramente anche quest’anno non farà eccezione.