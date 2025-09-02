Realme conferma: il Battery Phone da 10.000 mAh uscirà per davvero

Con il passaggio alla tecnologia al silicio-carbonio (che permette una maggiore densità senza impattare sulle dimensioni) il settore degli smartphone ha iniziato ad implementare batterie sempre più capienti. Quello dei Battery Phone è sempre stato un settore di nicchia, caratterizzato da smartphone dotati di un’estetica non proprio entusiasmante a causa dello spessore. Le cose stanno per cambiare e il punto di partenza sarà Realme con la sua belva da 10.000 mAh!

Altro che Concept: il Battery Phone da 10.000 mAh di Realme ha un periodo d’uscita ed è ufficiale

Crediti: Realme

Proprio di recente il CEO di Realme ha confermato di non avere piani per un pieghevole, una categoria poco convincente (secondo il dirigente). Meglio concentrarsi su altro e questo “altro” comprende anche un Battery Phone colossale, da 10.000 mAh: il prototipo è stato già mostrato da Realme a maggio, ma prossimamente diventerà realtà.

In un commento sul social cinese Weibo, lo stesso CEO Xu Qi Chase ha svelato la finestra di lancio del dispositivo: il debutto è previsto per l’inizio del 2026. Tuttavia non fornisce altri dettagli e lo stesso periodo d’uscita resta vago.

Crediti: Weibo

Il Battery Phone di Realme è dotato di un’unità da 10.000 mAh ma nonostante ciò offre uno spessore di soli 8,5 mm ed un peso di 215 grammi. Gli smartphone di nicchia a cui siamo abituati hanno sempre utilizzato batterie enormi, ma ad un prezzo altissimo: uno spessore enorme, un peso elevato e dimensioni ingombranti.

Già Honor Power ha dato una lezione in questo senso, con i suoi 8.000 mAh per 7,98 mm e 209 grammi. Anche il presunto successore potrebbe avere una super batteria da 10.000 mAh e sarebbe previsto proprio per i primi mesi del 2026 (secondo i leak).

Intanto Realme è andata avanti e nei giorni scorsi ha mostrato un nuovo Concept Phone, stavolta da ben 15.000 mAh.