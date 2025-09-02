Realme 15T ufficiale: strizza l’occhio a Cupertino, ma il display è super luminoso

La famiglia Number guadagna una nuova aggiunta dopo i modelli 15 e 15 Pro. Realme 15T è ufficiale in versione Global con un look familiare ed elegante, e uno schermo super luminoso (in una fascia accessibile). Ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita, in attesa di saperne di più per il debutto anche alle nostre latitudini.

Realme 15T: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Come visto anche nelle immagini dal vivo leak dei giorni scorsi, Realme 15T arriva con un look ispirato ai modelli di Cupertino. Il modulo fotografico è squadrato con angoli arrotondati e all’interno c’è una dual camera da 50 + 2 MP; il terzo sensore è finto e serve per rendere l’aspetto simmetrico.

A bordo del medio gamma troviamo un display super luminoso con un picco di 4.000 nit, l’ideale per visualizzare lo schermo sotto al sole. Il pannello AMOLED misura 6,57″ di diagonale e presenta bordi sottili ed angoli arrotondati. Presente un punch hole per la selfie camera da 50 MP, insieme ad un lettore d’impronte ottico.

Crediti: Realme

Tra le altre caratteristiche troviamo il pacchetto AI Genie per la modifica dei contenuti multimediali, 7.000 mAh di batteria con ricarica da 60W, il chipset Dimensity 6400 Max di MediaTek e Android 15 lato software (con Realme UI 6.0).

Il nuovo Realme 15T è stato lanciato in versione Global, ma solo per il mercato indiano, al prezzo di partenza di circa 204€ al cambio attuale (8/128 GB). Si tratta del terzo modello della serie dopo Realme 15 e 15 Pro: la gamma è inedita in Italia ma non è da escludere che sarà lanciata nel corso dei prossimi mesi.

Realme 15T – Scheda tecnica