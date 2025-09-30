Realme 15 Pro Game of Thrones Edition appare in video prima del debutto

Nelle scorse ore l’azienda cinese ha confermato la versione speciale di Realme 15 Pro dedicata a Game of Thrones, in arrivo nei mercati Global. Il brand non ha ancora svelato il design in via ufficiale ma c’è già un video leak che mostra come sarà l’aspetto del dispositivo. Siete avvisati: è molto appariscente!

Realme 15 Pro Game of Thrones tra conferme ufficiali e leak: ecco la versione speciale dedicata alla serie

Crediti: @allmost1409 (YouTube)

La data d’uscita di Realme 15 Pro Game of Thrones Edition non è stata ancora confermata ma manca ormai poco al lancio. Il dispositivo è atteso in alcuni mercati non specificati ma ricordiamo che al momento la serie Realme 15 non è stata ancora annunciata in Italia.

Aspettando di saperne di più in via ufficiale, il dispositivo è stato avvistato in un video leak che anticipa il look. Lo stile della fotocamera resta invariato nel posizionamento dei sensori e dei flash mentre il modulo che racchiude il tutto è più ampio e incorniciato da bordi dorati.

Al centro della cover posteriore, in basso, trovano spazio il logo Realme e lo stemma dei Targaryen (entrambi dorati). Il retro sembra realizzato in simil-pelle, fatta eccezione per il modulo fotografico. Quasi sicuramente la scheda tecnica resterà invariata rispetto alla versione standard.

Scheda tecnica