La nuova serie continua con Realme 15 Lite: specifiche e prezzo leak

Negli ultimi mesi l’azienda ha lanciato senza troppo clamore i nuovi modelli della serie Number, sia a livello Global che in Cina. La prossima aggiunta internazionale dovrebbe essere Realme 15 Lite 5G e un corpo leak svela già tutto: specifiche, tagli di memoria, colorazioni e perfino i presunti prezzi!

Realme 15 Lite 5G sarà la prossima aggiunta alla serie: trapelano le specifiche e i prezzi Global

Realme 15T – Crediti: Realme

Dopo i modelli Realme 15, 15 Pro e 15T, la nuova serie di mid-range del brand si prepara a ricevere un’ulteriore aggiunta. Per ora non ci sono indizi sul design ma è probabile che Realme 15 Lite 5G non si discosterà dal look degli altri terminali.

Quindi possiamo aspettarci un modulo fotografico squadrato, mentre stando ai leak le colorazioni disponibili sarebbero tre: Satin Green, Glitter Gold ed Electric Purple. Frontalmente uno schermo OLED da 6,67″ di diagonale con risoluzione Full HD, refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco fino a 2.000 nit.

A muovere il tutto ci sarebbe il Dimensity 7300 Energy, alimentato da 5.000 mAh di batteria. Quest’ultima pare molto strana dato che i tre modelli rilasciati finora offrono unità da ben 7.000 mAh. Per il comparto fotografico si vocifera del sensore LYT-600 di Sony (50 MP, OIS) accompagnato da un obiettivo B/W ed un sensore anti-sfarfallio.

Realme 15 Lite 5G dovrebbe debuttare in India prossimamente, nelle configurazioni da 8/128 GB e 8/256 GB. Il leak svela anche i prezzi: circa 173€ e 192€ al cambio, ossia 17.999/19.999 INR, in riferimento al mercato indiano.

Al momento la serie è ancora inedita in Italia e restiamo in attesa di novità da parte della compagnia cinese.

Scheda tecnica presunta