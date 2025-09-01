Quanti aggiornamenti di sicurezza riceverà il tuo Xiaomi, Redmi, POCO

In un precedente focus vi ho parlato di quanti aggiornamenti Android riceverà il tuo smartphone o tablet Xiaomi, Redmi e POCO, mentre questa volta ci concentriamo sulle patch di sicurezza. Così come i major update Android, gli aggiornamenti di sicurezza rilasciati da Google sono altrettanto se non più importanti, perché in alcuni casi possono fare la differenza nella salvaguardia del dispositivo e dei propri dati. Mai come oggi, sui propri telefoni e tablet conserviamo dati particolarmente sensibili, pertanto è altamente necessario che il proprio modello venga aggiornato per più tempo possibile.

Ultimo aggiornamento: settembre 2025 – aggiunti Redmi 15, Redmi 15C, POCO C85

Xiaomi, Redmi e POCO: ecco gli aggiornamenti di sicurezza garantiti per smartphone e tablet

Prima di continuare la lettura, è necessario che vi faccia alcune premesse rilevanti. Prima di tutto, smartphone e tablet indicati nella lista seguente vengono aggiornati con una cadenza garantita dall’azienda, cioè ogni 90 giorni, anche se può capitare che in alcuni casi gli aggiornamenti arrivino anche prima di quanto previsto.

È una lista molto utile per capire per quanto tempo il proprio smartphone o tablet Xiaomi riceverà le patch di sicurezza mensili, tuttavia è incompleta in quanto comprende esclusivamente i terminali Xiaomi, Redmi e POCO che hanno ricevuto la certificazione Android Enterprise Recommended; questo esclude di conseguenza tutti quei modelli venduti esclusivamente in Cina.

Nell’elenco in questione sono presenti sia prodotti di fascia alta che media e bassa, e ovviamente quelli più costosi sono anche quelli che mediamente vengono supportati più a lungo. Nella colonna “Data finale” trovate indicato il mese in cui verrà rilasciato l’ultimo aggiornamento di sicurezza, dopodiché non sarà più garantito il rilascio di patch di sicurezza.

Detto questo, ecco a voi la lista ufficiale (che sarà aggiornata nel tempo):

ModelloData finale
Xiaomi 1501/03/2031
Xiaomi 15 Ultra01/03/2031
Xiaomi 14T26/09/2029
Xiaomi 14T Pro26/09/2029
Xiaomi 1425/02/2029
Xiaomi 14 Ultra15/03/2029
Xiaomi 13 Lite02/03/2027
Xiaomi 1308/03/2028
Xiaomi 13 Pro08/03/2028
Xiaomi 13 Ultra12/06/2028
Xiaomi 13T04/10/2028
Xiaomi 13T Pro04/10/2028
Xiaomi 1217/03/2026
Xiaomi 12 Pro17/03/2026
Xiaomi 12 Lite01/07/2026
Xiaomi 12T13/10/2026
Xiaomi 12T Pro13/10/2026
Xiaomi 12X17/03/2025
Xiaomi 1101/12/2024
Xiaomi 11 Ultra01/03/2025
Xiaomi 11 Lite01/03/2024
Xiaomi 11 Lite 5G01/03/2024
Xiaomi 11 Lite 5G NE23/09/2025
Xiaomi 11T23/09/2025
Xiaomi 11T Pro23/09/2025
Xiaomi 11i01/02/2025
Xiaomi 1001/02/2023
Xiaomi 10 Pro01/02/2023
Xiaomi 10 Lite01/04/2023
Xiaomi 10 Lite 5G01/03/2023
Xiaomi 10T01/09/2023
Xiaomi 10T Pro01/09/2023
Xiaomi 10T Lite01/09/2023
Xiaomi 901/02/2022
Xiaomi 9 SE01/02/2022
Xiaomi 9 Lite01/07/2021
Xiaomi 9T01/05/2022
Xiaomi 801/05/2021
Xiaomi 8 Pro01/08/2021
Xiaomi 8 Lite01/09/2021
Xiaomi 601/04/2020
Xiaomi MIX Flip18/07/2029
Xiaomi MIX 301/10/2021
Xiaomi MIX 3 5G01/10/2021
Xiaomi MIX 201/10/2020
Xiaomi MIX 2S01/03/2021
Xiaomi Note 1001/11/2022
Xiaomi Note 10 Pro01/11/2022
Xiaomi Note 10 Lite01/04/2023
Xiaomi A301/08/2022
Xiaomi A201/07/2021
Xiaomi A2 Lite01/09/2021
Xiaomi A101/09/2020
Xiaomi Max 301/07/2021
Xiaomi Max 201/07/2020
Xiaomi Play01/03/2022
Xiaomi Pad 701/03/2031
Xiaomi Pad 7 Pro01/03/2028
Xiaomi Pad 610/07/2026
Redmi K3001/12/2022
Redmi Note 14 5G10/01/2029
Redmi Note 14 4G01/03/2031
Redmi Note 14 Pro15/01/2029
Redmi Note 14 Pro 5G30/01/2029
Redmi Note 14 Pro+01/01/2029
Redmi Note 1315/01/2028
Redmi Note 13 5G15/01/2028
Redmi Note 13 Pro15/01/2028
Redmi Note 13 Pro 5G15/01/2028
Redmi Note 13 Pro+ 5G15/01/2028
Redmi Note 1223/03/2027
Redmi Note 12 5G23/03/2026
Redmi Note 12 Pro20/04/2026
Redmi Note 12 Pro 5G23/03/2027
Redmi Note 12 Pro+ 5G23/03/2027
Redmi Note 12S10/05/2027
Redmi Note 1128/01/2025
Redmi Note 11 Pro16/02/2025
Redmi Note 11 Pro 5G16/02/2025
Redmi Note 11 Pro+ 5G06/04/2025
Redmi Note 11 SEGennaio 2025
Redmi Note 11S28/01/2025
Redmi Note 11S 5GGennaio 2025
Redmi Note 1001/03/2024
Redmi Note 10 5G01/06/2024
Redmi Note 10 Pro01/03/2024
Redmi Note 10 Pro MaxMarzo 2024
Redmi Note 10S01/05/2024
Redmi Note 10T 5GAprile 2024
Redmi Note 901/05/2023
Redmi Note 9 Pro01/05/2023
Redmi Note 9S01/03/2023
Redmi Note 9T01/11/2023
Redmi Note 8 Pro01/09/2022
Redmi Note 8 (2021)01/07/2024
Redmi Note 8T01/12/2022
Redmi Note 701/03/2022
Redmi Note 7 Pro01/03/2022
Redmi Note 6 Pro01/10/2021
Redmi Note 501/12/2020
Redmi Note 5 Pro01/06/2021
Redmi Note 5A01/08/2020
Redmi Note 5A Prime01/08/2020
Redmi Note 401/02/2020
Redmi 15CAgosto 2029
Redmi 14C26/09/2028
Redmi 13C10/11/2026
Redmi 15Agosto 2029
Redmi 1216/06/2027
Redmi 12C10/03/2027
Redmi 12 5G01/09/2027
Redmi 11 Prime 5GAprile 2025
Redmi 1001/11/2024
Redmi 10 5G01/07/2025
Redmi 10 202214/02/2025
Redmi 10C19/03/2025
Redmi 10A25/04/2025
Redmi 901/06/2023
Redmi 9T01/03/2024
Redmi 9A01/07/2023
Redmi 9AT01/07/2023
Redmi 9C01/08/2023
Redmi 9C NFC01/09/2023
Redmi 801/10/2022
Redmi 8A01/10/2022
Redmi 701/04/2022
Redmi 7A01/07/2022
Redmi 601/10/2021
Redmi 6A01/08/2021
Redmi 501/12/2020
Redmi 5 Plus01/12/2020
Redmi 5A01/10/2020
Redmi Go01/03/2022
Redmi A530/04/2029
Redmi A321/08/2027
Redmi A224/03/2026
Redmi A2+24/03/2026
Redmi A123/09/2025
Redmi A123/09/2025
Redmi S201/05/2021
Redmi Y201/05/2021
Redmi Y101/08/2020
Redmi Y1 Lite01/08/2020
Redmi Pad05/10/2025
Redmi Pad 215/06/2032
Redmi Pad 2 4G15/06/2032
Redmi Pad SE24/08/2026
Redmi Pad SE 8.715/08/2026
Redmi Pad SE 8.7 4G15/08/2026
Redmi Pad Pro 5G11/06/2027
POCO F724/06/2031
POCO F7 Pro27/03/2031
POCO F7 Ultra27/03/2031
POCO F623/05/2028
POCO F6 Pro22/05/2028
POCO F509/05/2026
POCO F5 Pro09/05/2026
POCO F427/06/2025
POCO F4 GT26/04/2025
POCO X730/01/2029
POCO X7 Pro07/01/2029
POCO X611/01/2028
POCO X6 Pro11/01/2028
POCO X506/02/2027
POCO X5 Pro06/02/2026
POCO X4 Pro 5G02/03/2025
POCO X4 GT27/06/2025
POCO M7 4G13/08/2029
POCO M7 Pro 5G09/01/2029
POCO M605/06/2028
POCO M6 Pro11/01/2028
POCO M6 Pro 5GSettembre 2026
POCO M506/09/2025
POCO M5sLuglio 2024
POCO M4 5GAprile 2024
POCO M4 ProGennaio 2025
POCO M4 Pro 5G11/11/2024
POCO M3 Pro 5GAprile 2024
POCO C85Settembre 2029
POCO C7526/09/2028
POCO C7104/04/2029
POCO C6506/11/2026
POCO C55Gennaio 2027
POCO C4017/06/2025

