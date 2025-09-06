Per quanti anni il tuo Android riceverà aggiornamenti di sicurezza

Di
Michele Perrone
-
aggiornamenti patch sicurezza android

Con l’evoluzione costante della tecnologia e la crescente preoccupazione per la sicurezza dei dispositivi mobili, i consumatori sono sempre più interessati a conoscere la durata del supporto software per i loro smartphone e tablet Android. Uno degli aspetti cruciali in tal senso è la ricezione degli aggiornamenti di sicurezza, che contribuiscono a proteggere i dispositivi da vulnerabilità e minacce.

Google, l’azienda dietro Android, ha stabilito politiche chiare riguardo alle patch di sicurezza per i vari dispositivi presenti sul mercato; tuttavia, la durata del supporto può variare notevolmente in base al produttore e al dispositivo. Ecco perché in questo articolo vi riportiamo i modelli Xiaomi, Samsung, OPPO, OnePlus, vivo, Motorola, Nokia, Sony e TCL e per quanto tempo saranno supportati.

Ultimo aggiornamento: settembre 2025 – aggiunti POCO C85, Realme 15T, Samsung Galaxy S25 FE, Samsung Galaxy Tab S10 Lite, Samsung Galaxy Tab S11 e S11 Ultra.

Xiaomi, Samsung, OPPO, OnePlus, Google, Motorola e tanti altri ancora: quante patch di sicurezza riceveranno

xiaomi redmi poco aggiornamenti android

Le patch di sicurezza sono importanti per garantire la protezione dei dispositivi mobili e dei dati degli utenti. Esse rappresentano aggiornamenti software progettati per correggere vulnerabilità e difetti nel sistema operativo: senza di esse, i dispositivi possono essere esposti a rischi significativi.

Sulla base della certificazione Android Enterprise Recommended rilasciata da Google, possiamo sapere quanto a lungo determinati smartphone e tablet riceveranno gli aggiornamenti con le patch di sicurezza che Google rilascia mensilmente.

Visto il numero sconfinato di dispositivi presenti in commercio, la lista non li comprende tutti, limitandosi ai brand principali che trovate elencati di seguito; inoltre, essendo una lista relativa a Google, sono esclusi tutti quei prodotti che vengono venduti esclusivamente in Cina.

È fondamentale tenere presente anche che, oltre alla politica del produttore, il ruolo delle compagnie telefoniche può influenzare la tempestività degli aggiornamenti di sicurezza.

Gli smartphone brandizzati possono ricevere in ritardo la distribuzione degli aggiornamenti a causa di test e personalizzazioni del software. Infine, qualora il vostro modello non fosse presente, molto probabilmente è perché il suo supporto è ufficialmente terminato.

Xiaomi

ModelliUltimo mese
Xiaomi 15 Ultrafebbraio 2031
Xiaomi 15febbraio 2031
Xiaomi 14T Prosettembre 2029
Xiaomi 14Tsettembre 2029
Xiaomi 14febbraio 2029
Xiaomi 14 Ultramarzo 2029
Xiaomi 13/13 Promarzo 2028
Xiaomi 13 Litemarzo 2027
Xiaomi 13 Ultragiugno 2028
Xiaomi 13T/13T Proottobre 2028
Xiaomi 12/12 Promarzo 2026
Xiaomi 12 Liteluglio 2026
Xiaomi 12T/12T Proottobre 2026
Xiaomi 11T/11T Prosettembre 2025
Xiaomi Pad 7 Promarzo 2028
Xiaomi Pad 7marzo 2031
Xiaomi Pad 6luglio 2026
Xiaomi MIX Flipluglio 2029

Redmi

ModelliUltimo mese
Redmi Note 14 Pro+ 5Ggennaio 2029
Redmi Note 14 Pro 5Ggennaio 2029
Redmi Note 14 Progennaio 2029
Redmi Note 14 5Ggennaio 2029
Redmi Note 14gennaio 2031
Redmi Note 13/13 5Ggennaio 2028
Redmi Note 13 Pro/13 Pro 5Ggennaio 2028
Redmi Note 13 Pro+ 5Ggennaio 2028
Redmi Note 12marzo 2027
Redmi Note 12 5Gmarzo 2026
Redmi Note 12 Proaprile 2026
Redmi Note 12 Pro 5G/Pro+ 5Gmarzo 2027
Redmi Note 12Smaggio 2027
Redmi 15Cagosto 2029 (incerto)
Redmi 14Cagosto 2028
Redmi 13Cnovembre 2026
Redmi 15agosto 2029 (incerto)
Redmi 13giugno 2028
Redmi 12giugno 2027
Redmi 12Cmarzo 2027
Redmi 12 5Gsettembre 2027
Redmi 10 5Gluglio 2025
Redmi 10Aaprile 2025
Redmi Pad Pro 5Gagosto 2027
Redmi Pad Promaggio 2027
Redmi Padottobre 2025
Redmi Pad 2giugno 2032
Redmi Pad 2 4Ggiugno 2032
Redmi Pad SE 8.7 4Gagosto 2027
Redmi Pad SE 8.7agosto 2027
Redmi Pad SEagosto 2026
Redmi Pad Pro 5Ggiugno 2027

POCO

ModelliUltimo mese
POCO F7giugno 2031
POCO F7 Promarzo 2031
POCO F7 Ultramarzo 2031
POCO F6/F6 Promaggio 2028
POCO F5/F5 Promaggio 2026
POCO X7gennaio 2029
POCO X7 Progennaio 2029
POCO X6/X6 Progennaio 2028
POCO X5febbraio 2027
POCO X5 Profebbraio 2026
POCO M7 Pro 5Ggennaio 2029
POCO M7 4Gagosto 2029
POCO M6giugno 2028
POCO M6 Progennaio 2028
POCO M6 Pro 5Gsettembre 2026
POCO M5settembre 2025
POCO C85settembre 2029
POCO C75settembre 2028
POCO C71aprile 2029
POCO C65novembre 2026
POCO C55gennaio 2027

Samsung

ModelliUltimo mese
Samsung Galaxy S25 FEsettembre 2032
Samsung Galaxy S25/S25+/S25 Ultragennaio 2032
Samsung Galaxy S24/S24+/S24 Ultragennaio 2031
Samsung Galaxy S24 FEottobre 2031
Samsung Galaxy S23/S23+/S23 Ultragennaio 2028
Samsung Galaxy S23 FEnovembre 2028
Samsung Galaxy S22/S22+/S22 Ultrafebbraio 2027
Samsung Galaxy S21/S21+/S21 Ultragennaio 2026
Samsung Galaxy S21 FEgennaio 2027
Samsung Galaxy S20 FE 4G/5Gottobre 2024
Samsung Galaxy Z Fold 7luglio 2032
Samsung Galaxy Z Fold 6luglio 2031
Samsung Galaxy Z Fold 5agosto 2028
Samsung Galaxy Z Fold 4agosto 2027
Samsung Galaxy Z Fold 3agosto 2026
Samsung Galaxy Z Flip 7 FEluglio 2032
Samsung Galaxy Z Flip 7luglio 2032
Samsung Galaxy Z Flip 6luglio 2031
Samsung Galaxy Z Flip 5agosto 2028
Samsung Galaxy Z Flip 4agosto 2027
Samsung Galaxy Z Flip 3agosto 2026
Samsung Galaxy A56 5Gmarzo 2032
Samsung Galaxy A55 5Gmarzo 2029
Samsung Galaxy A54 5Gmarzo 2028
Samsung Galaxy A53 5Gmarzo 2027
Samsung Galaxy A52aprile 2025
Samsung Galaxy A52s 5Gsettembre 2025
Samsung Galaxy A36 5Gmarzo 2031
Samsung Galaxy A35 5Gmarzo 2029
Samsung Galaxy A34 5Gmarzo 2028
Samsung Galaxy A33 5Gmarzo 2027
Samsung Galaxy A32 5Gfebbraio 2025
Samsung Galaxy A26 5Gmarzo 2031
Samsung Galaxy A25 5Ggennaio 2029
Samsung Galaxy A23 5Gsettembre 2026
Samsung Galaxy A17 5Gagosto 2031
Samsung Galaxy A16novembre 2032
Samsung Galaxy A16 5Gottobre 2032
Samsung Galaxy A15 4G/5Ggennaio 2029
Samsung Galaxy A14 5Ggennaio 2027
Samsung Galaxy XCover 7gennaio 2031
Samsung Galaxy Tab S11/S11 Ultrasettembre 2032
Samsung Galaxy Tab S10 Litesettembre 2032
Samsung Galaxy Tab S10/S10+/S10 Ultraottobre 2031
Samsung Galaxy Tab S9/S9+/S9 Ultraagosto 2028
Samsung Galaxy Tab S9 FE/FE+settembre 2028
Samsung Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultrafebbraio 2027
Samsung Galaxy Tab A9+ottobre 2027
Samsung Galaxy Tab Active 5gennaio 2029

Honor

ModelliUltimo mese
Honor Magic 7 Progennaio 2032
Honor Magic 7 Litegennaio 2032
Honor Magic 6 Profebbraio 2029
Honor Magic V5agosto 2032
Honor Magic V3settembre 2031
Honor 400giugno 2028
Honor 400 Progiugno 2028
Honor 400 Liteaprile 2027
Honor 200giugno 2027
Honor 200 Progiugno 2027
Honor 200 Litemaggio 2026
Honor X6bmaggio 2026
Honor Magic Pad 2settembre 2027
Honor Pad 10giugno 2027
Honor Pad 9febbraio 2027
Honor Pad V9marzo 2028
Honor Pad X9aaprile 2027
Honor Pad X8aottobre 2027

OPPO

ModelliUltimo mese
OPPO Find X8novembre 2029
OPPO Find X5/X5 Profebbraio 2026
OPPO Find N3/N3 Flipottobre 2028
OPPO Find N2 Flipfebbraio 2028
OPPO Reno 13 Pro 5Ggennaio 2028
OPPO Reno 13 5Ggennaio 2028
OPPO Reno 12/12 Pro 5Ggiugno 2027
OPPO Reno 13 FS 5G/Reno 13 F 5Ggennaio 2028
OPPO Reno 13 Agennaio 2028
OPPO Reno 12 F/12 FS/11 FSluglio 2027
OPPO Reno 11/11 Profebbraio 2027
OPPO Reno 11Agiugno 2027
OPPO Reno 11F 5Gfebbraio 2027
OPPO Reno 10 5Ggiugno 2026
OPPO Reno 10 Pro 5Gluglio 2026
OPPO Reno 10 Pro+ 5Gluglio 2027
OPPO Reno 8 5G/8 Pro 5Gagosto 2025
OPPO Reno 7aprile 2025
OPPO A5 4Gluglio 2031
OPPO A5X 4Gluglio 2031
OPPO A3 Pro 5G/A3 5Gluglio 2027
OPPO A3 5G/A3x 5Gluglio 2027
OPPO A3/A3xluglio 2027
OPPO A98aprile 2026
OPPO A80 5Gluglio 2027
OPPO A79 5Gdicembre 2026
OPPO A78agosto 2026
OPPO A78 5Gfebbraio 2026
OPPO A77agosto 2025
OPPO A60luglio 2027
OPPO A60 5Gluglio 2027
OPPO A58ottobre 2026
OPPO A57sagosto 2025
OPPO A40/A40mluglio 2027
OPPO A38ottobre 2026
OPPO A20luglio 2027
OPPO A18ottobre 2026
OPPO F25 Pro 5Gmarzo 2027
OPPO Pad 3 Pronovembre 2028

OnePlus

ModelliUltimo mese
OnePlus 13gennaio 2030
OnePlus 12febbraio 2029
OnePlus 11febbraio 2028
OnePlus 10Tagosto 2026
OnePlus Openottobre 2028
OnePlus Nord 5luglio 2031
OnePlus Nord 4luglio 2028
OnePlus Nord 3luglio 2027
OnePlus Nord CE 5luglio 2031
OnePlus Nord CE 4 Lite 5Gluglio 2027
OnePlus Nord CE 3 Liteaprile 2026

Realme

ModelliUltimo mese
Realme GT 7maggio 2031
Realme GT 7 Pronovembre 2028
Realme GT 7Tmaggio 2031
Realme 15Tsettembre 2029
Realme 15 5Gluglio 2029
Realme 14T 5Gmaggio 2031
Realme 14 5Gmaggio 2031
Realme 15 Pro 5Gluglio 2029
Realme 14 Pro+ 5Gmarzo 2031
Realme 14 Pro 5Gmarzo 2031
Realme 14x 5Gmarzo 2031
Realme 12x 5Gmaggio 2027
Realme C75gennaio 2031
Realme C71luglio 2031
Realme C61maggio 2027
Realme P3 5Ggiugno 2028

vivo

ModelliUltimo mese
vivo X Fold 5luglio 2030
vivo X200 FEgiugno 2030 (incerto)
vivo X200 Progennaio 2030 (incerto)
vivo Y29s 5Gnovembre 2028
vivo Y28s 5Gnovembre 2027
vivo V50eaprile 2029
vivo V50 Lite 5Ggiugno 2028
vivo V50dicembre 2028
vivo V40settembre 2027
vivo V40 SE 5Gmaggio 2027
vivo V29/V29 Lite 5Gdicembre 2025
vivo Y19sluglio 2028

Google

ModelliUltimo mese
Google Pixel 10agosto 2032
Google Pixel 10 Proagosto 2032
Google Pixel 10 Pro XLagosto 2032
Google Pixel 9aaprile 2032
Google Pixel 9/9 Pro/9 Pro XLagosto 2031
Google Pixel 8/8 Proottobre 2030
Google Pixel 8amaggio 2031
Google Pixel 7/7 Proottobre 2027
Google Pixel 7amaggio 2028
Google Pixel 6/6 Proottobre 2026
Google Pixel 6aluglio 2027
Google Pixel 9 Pro Foldagosto 2031
Google Pixel Foldgiugno 2028

Motorola

ModelliUltimo mese
Motorola Edge 60marzo 2029
Motorola Edge 60 Proaprile 2029
Motorola Edge 60 Stylusmarzo 2028
Motorola Edge 60 Fusionmarzo 2029
Motorola Edge 60 Neosettembre 2029 (incerto)
Motorola Edge 50 Profebbraio 2028
Motorola Edge 50 Ultramaggio 2028
Motorola Edge 50 Fusionaprile 2028
Motorola Edge 40gennaio 2028
Motorola Edge 40 Proaprile 2027
Motorola Edge 40 Neosettembre 2027
Motorola Edge 2024maggio 2027
Motorola Edge 2023settembre 2026
Motorola Edge+ 2023maggio 2027
Motorola Edge 30 Ultrasettembre 2026
Motorola Edge 30 Fusion/Neosettembre 2025
Motorola Edge 2022agosto 2025
Motorola RAZR 60giugno 2029
Motorola RAZR 60 Ultrafebbraio 2029
Motorola RAZR 50/50 Ultragiugno 2028
Motorola RAZR 40/40 Ultragiugno 2027
Motorola RAZR 40snovembre 2027
Motorola RAZR/RAZR+ 2024giugno 2028
Motorola RAZR/RAZR+ 2023giugno 2027
Motorola RAZR 2022ottobre 2025
Motorola ThinkPhonegennaio 2027
Motorola G Play 2024gennaio 2027
Motorola G Stylus 2023aprile 2026
Motorola G Stylus 5G 2024maggio 2027
Motorola G Stylus 5G 2023giugno 2026
Motorola G Power 5G 2024marzo 2027
Motorola G Power 5G 2023aprile 2026
Motorola G 5G 2024marzo 2027
Motorola G 5G 2023maggio 2026
Motorola G85 5Gluglio 2028
Motorola G84 5Gsettembre 2026
Motorola G73 5Ggennaio 2026
Motorola G72ottobre 2025
Motorola G64/G64y 5Gaprile 2027
Motorola G54 5Gsettembre 2026
Motorola G53 5Ggennaio 2026
Motorola G53s/G53y/G53j 5Gdicembre 2026
Motorola G34 5Ggennaio 2027
Motorola G32agosto 2025
Motorola G23gennaio 2026
Motorola G14agosto 2026
Motorola G13gennaio 2026

Nothing

ModelliUltimo mese
Nothing Phone (3a)marzo 3031
Nothing Phone (3a) Promarzo 3031
Nothing Phone (2a)marzo 2028
Nothing Phone (2a) Plusagosto 2028
Nothing Phone (2)luglio 2027
Nothing Phone (1)luglio 2026
CMF Phone 2 Promaggio 2031
CMF Phone 1luglio 2027

REDMAGIC

ModelliUltimo mese
REDMAGIC 10S Progiugno 2028
REDMAGIC 10 Prodicembre 2027
REDMAGIC 10 Airaprile 2028
REDMAGIC 9S Proluglio 2026
REDMAGIC 9 Prodicembre 2025
REDMAGIC Novasettembre 2026
REDMAGIC Astraluglio 2027

Nokia

ModelliUltimo mese
Nokia X30 5Gnovembre 2025
Nokia G60 5Gnovembre 2025
Nokia G42 5Gagosto 2026
Nokia G22aprile 2026
Nokia G11 Plusottobre 2025
Nokia T21gennaio 2026
Nokia T10dicembre 2025

Sony

ModelliUltimo mese
Sony Xperia 10 VIImaggio 2031
Sony Xperia 10 VImaggio 2028
Sony Xperia 10 Vgiugno 2026

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️ Scopri le migliori offerte online grazie al nostro canale Telegram esclusivo.