Quanti aggiornamenti Android riceverà il tuo Samsung

Di tutti i produttori tecnologici sul mercato, Samsung è indubbiamente il più prolifico e reattivo quando si parla di aggiornamenti Android, mantenendo aggiornati per lungo tempo smartphone e tablet. Dopo un passato travagliato in cui il principale difetto imputatogli era il supporto software, negli ultimi anni ha concretamente dimostrato di aver migliorato di molto la sua politica d’aggiornamento. Non solo, perché sul suo sito ufficiale ha pubblicato una lista piuttosto esauriente dei modelli di attuale e scorsa generazione, specificando per quanti anni saranno aggiornati.

Ultimo aggiornamento: settembre 2025, aggiunti Galaxy S25 FE, Tab S11, Tab S11 Ultra, Tab S10 Lite

Ecco gli aggiornamenti Android garantiti per smartphone e tablet Samsung

La lista in questione riguarda Android Enterprise Recommended, la certificazione che Google conferisce a smartphone e tablet commercializzati in occidente. Per poter riceverla, il produttore deve specificare per quanti anni verranno rilasciati aggiornamenti Android e relativi alle patch di sicurezza per gli specifici modelli.

Come potete constatare dalla lista che trovate di seguito, con il passare degli anni smartphone e tablet Samsung sono arrivati ad avere un supporto software molto prolungato, il migliore sul mercato Android e considerabile alla pari di quello di Apple, storicamente lodata per supportare molto a lungo i suoi prodotti. Se top di gamma come quelli della serie Galaxy S10 hanno ricevuto solo 3 major update, a partire dalla serie Galaxy S24 la nuova politica di Samsung ha introdotto ben 7 anni di major update (e update di sicurezza) per i modelli di punta. I modelli più recenti della serie Galaxy A (A56, A36 e A26) riceveranno tutti 6 anni di aggiornamenti Android e di sicurezza.

ModelloVersione inizialeVersione finaleAggiornamenti di sicurezza (fino a)
Samsung Galaxy S25Android 15Android 22Gennaio 2032
Samsung Galaxy S25+Android 15Android 22Gennaio 2032
Samsung Galaxy S25 UltraAndroid 15Android 22Gennaio 2032
Samsung Galaxy S25 FEAndroid 16Android 13Settembre 2032
Samsung Galaxy S24Android 14Android 21Gennaio 2031
Samsung Galaxy S24+Android 14Android 21Gennaio 2031
Samsung Galaxy S24 UltraAndroid 14Android 21Gennaio 2031
Samsung Galaxy S24 FEAndroid 14Android 21Ottobre 2031
Samsung Galaxy S23Android 13Android 17Gennaio 2028
Samsung Galaxy S23+Android 13Android 17Gennaio 2028
Samsung Galaxy S23 UltraAndroid 13Android 17Gennaio 2028
Samsung Galaxy S23 FEAndroid 13Android 17Novembre 2028
Samsung Galaxy S22Android 12Android 16Febbraio 2027
Samsung Galaxy S22+Android 12Android 16Febbraio 2027
Samsung Galaxy S22 UltraAndroid 12Android 16Febbraio 2027
Samsung Galaxy S21Android 11Android 15Gennaio 2026
Samsung Galaxy S21+Android 11Android 15Gennaio 2026
Samsung Galaxy S21 UltraAndroid 11Android 15Gennaio 2026
Samsung Galaxy S21 FEAndroid 12Android 15Gennaio 2027
Samsung Galaxy S20Android 10Android 13
Samsung Galaxy S20 5GAndroid 10Android 13
Samsung Galaxy S20+Android 10Android 13
Samsung Galaxy S20+ 5GAndroid 10Android 13
Samsung Galaxy S20 UltraAndroid 10Android 13
Samsung Galaxy S20 FEAndroid 10Android 13
Samsung Galaxy S20 FE 5GAndroid 10Android 13
Samsung Galaxy S10Android 9Android 12
Samsung Galaxy S10+Android 9Android 12
Samsung Galaxy S10eAndroid 9Android 12
Samsung Galaxy Z Fold 7Android 16Android 23Luglio 2032
Samsung Galaxy Z Fold 6Android 14Android 21Luglio 2031
Samsung Galaxy Z Fold 5Android 13Android 17Agosto 2028
Samsung Galaxy Z Fold 4Android 12LAndroid 16Agosto 2027
Samsung Galaxy Z Fold 3Android 11Android 15Agosto 2026
Samsung Galaxy Z Flip 7 FEAndroid 16Android 23Luglio 2032
Samsung Galaxy Z Flip 7Android 16Android 23Luglio 2032
Samsung Galaxy Z Flip 6Android 14Android 21Luglio 2031
Samsung Galaxy Z Flip 5Android 13Android 17Agosto 2028
Samsung Galaxy Z Flip 4Android 12Android 16Agosto 2027
Samsung Galaxy Z Flip 3Android 11Android 15Agosto 2026
Samsung Galaxy Note 20Android 10Android 13
Samsung Galaxy Note 20 5GAndroid 10Android 13
Samsung Galaxy Note 20 UltraAndroid 10Android 13
Samsung Galaxy Note 10Android 9Android 12
Samsung Galaxy Note 10+Android 9Android 12
Samsung Galaxy Note 10+ 5GAndroid 9Android 12
Samsung Galaxy A56Android 15Android 21Marzo 2031
Samsung Galaxy A55Android 14Android 18Marzo 2029
Samsung Galaxy A54Android 13Android 17Marzo 2028
Samsung Galaxy A53Android 12Android 16Marzo 2027
Samsung Galaxy A52Android 11Android 14Aprile 2025
Samsung Galaxy A52 5GAndroid 11Android 14Marzo 2025
Samsung Galaxy A52sAndroid 11Android 14Settembre 2025
Samsung Galaxy A36Android 15Android 21Marzo 2031
Samsung Galaxy A35Android 14Android 18Marzo 2029
Samsung Galaxy A34Android 13Android 17Marzo 2028
Samsung Galaxy A33Android 12Android 16Marzo 2027
Samsung Galaxy A32Android 11Android 13Marzo 2025
Samsung Galaxy A32 5GAndroid 11Android 13Febbraio 2025
Samsung Galaxy A26Android 15Android 21Marzo 2031
Samsung Galaxy A25Android 14Android 18Gennaio 2029
Samsung Galaxy A23 5GAndroid 12Android 14Settembre 2026
Samsung Galaxy A17 5GAndroid 15Android 21Agosto 2031
Samsung Galaxy A16Android 14Android 22Ottobre 2032
Samsung Galaxy A16 5GAndroid 14Android 22Ottobre 2032
Samsung Galaxy A15Android 14Android 18Gennaio 2029
Samsung Galaxy A15 5GAndroid 14Android 18Gennaio 2029
Samsung Galaxy A14 5GAndroid 13Android 15Gennaio 2027
Samsung Galaxy XCover 7Android 14Android 21Gennaio 2031
Samsung Galaxy XCover 6 ProAndroid 12Android 16Luglio 2027
Samsung Galaxy XCover 5Android 11Android 14Marzo 2026
Samsung Galaxy XCover ProAndroid 10Android 13
Samsung Galaxy Tab S11Android 16Android 23Settembre 2032
Samsung Galaxy Tab S11 UltraAndroid 16Android 23Settembre 2032
Samsung Galaxy Tab S10+Android 14Android 21Settembre 2031
Samsung Galaxy Tab S10 UltraAndroid 14Android 21Settembre 2031
Samsung Galaxy Tab S10 FEAndroid 15Android 22Aprile 2032
Samsung Galaxy Tab S10 FE+Android 15Android 22Aprile 2032
Samsung Galaxy Tab S10 LiteAndroid 15Android 22Settembre 2032
Samsung Galaxy Tab S9Android 13Android 17Agosto 2028
Samsung Galaxy Tab S9 5GAndroid 13Android 17Agosto 2028
Samsung Galaxy Tab S9+Android 13Android 17Agosto 2028
Samsung Galaxy Tab S9+ 5GAndroid 13Android 17Agosto 2028
Samsung Galaxy Tab S9 UltraAndroid 13Android 17Agosto 2028
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5GAndroid 13Android 17Agosto 2028
Samsung Galaxy Tab S9 FEAndroid 13Android 17Settembre 2028
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5GAndroid 13Android 17Settembre 2028
Samsung Galaxy Tab S9 FE+Android 13Android 17Settembre 2028
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5GAndroid 13Android 17Settembre 2028
Samsung Galaxy Tab S8Android 12Android 16Febbraio 2027
Samsung Galaxy Tab S8+Android 12Android 16Febbraio 2027
Samsung Galaxy Tab S8 UltraAndroid 12Android 16Febbraio 2027
Samsung Galaxy Tab S7Android 10Android 13
Samsung Galaxy Tab S7+Android 10Android 13
Samsung Galaxy Tab S7 FEAndroid 11Android 14Giugno 2025
Samsung Galaxy Tab S7 FE 5GAndroid 11Android 14Giugno 2025
Samsung Galaxy Tab A9Android 13Android 16Ottobre 2027
Samsung Galaxy Tab A9 LTEAndroid 13Android 16Ottobre 2027
Samsung Galaxy Tab A9+Android 13Android 16Ottobre 2027
Samsung Galaxy Tab A9+ 5GAndroid 13Android 16Ottobre 2027
Samsung Galaxy Tab Active 5Android 14Android 22Gennaio 2032
Samsung Galaxy Tab Active 5 5GAndroid 14Android 22Gennaio 2032
Samsung Galaxy Tab Active 4 ProAndroid 12Android 15Settembre 2027
Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5GAndroid 12Android 15Settembre 2027
Samsung Galaxy Tab Active 3Android 10Android 13Ottobre 2025

