Quando esce iOS 26? Ecco la data della versione finale

La parziale delusione generata dal mancato arrivo delle funzionalità di Siri e Apple Intelligence in iOS 18 ha fatto accendere prepotentemente i riflettori sul nuovo iOS 26, il nuovo sistema operativo per iPhone potrebbe essere uno dei più grandi aggiornamenti di sempre, sia lato grafico che per quanto riguarda le funzionalità. Scopriamo insieme quando potremo mettere le mani su questa nuova versione.

iOS 26 presentato al WWDC 2025: il lancio finale è previsto per settembre, ecco quando

Crediti: Apple

La presentazione dei nuovi sistemi operativi di Apple è avvenuta, come da tradizione, alla Worldwide Developer Conference (dal 9 al 13 giugno). In occasione del keynote di apertura sono state svelate tutte le novità di iOS 26, proprio come accaduto per iOS 18 e tutte le altre versioni dell’OS per iPhone. Contestualmente, agli sviluppatori è stata offerta la possibilità di testare immediatamente il sistema operativo sui propri dispositivi, con il lancio della Beta 1.

Lo sviluppo del nuovo iOS è proseguito per tutta l’estate, come da tradizione Apple, con varie beta pubbliche a luglio e agosto, destinate agli utenti più curiosi. Purtroppo, in Europa e in Italia non tutte le funzioni di questo nuovo sistema operativo potrebbero essere disponibili fin da subito.

Per il lancio finale, Apple ha confermato la data d’uscita durante l’evento dedicato ad iPhone 17: iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e macOS 26 arriveranno tutti il 15 settembre. Di seguito la programmazione con tutte le date finora.

Ultimo aggiornamento: 11 settembre

