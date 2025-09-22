HyperOS 3: quali Xiaomi, Redmi e POCO riceveranno l’aggiornamento

Gabriele Cascone
hyperos 3 xiaomi
Crediti: Xiaomi, Canva

Il passaggio dell’iconica MIUI alla nuova interfaccia HyperOS può dirsi perfettamente riuscito. Il software di Xiaomi è ormai arrivato alla sua terza versione, presentata con la calura di fine agosto. Con l’annuncio non poteva mancare anche la lista ufficiale degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che si aggiorneranno ad HyperOS 3.0.

Quali smartphone Xiaomi, Redmi e POCO si aggiorneranno ad HyperOS 3.0: ecco la lista ufficiale

Dopo essersi dedicata completamente a HyperOS 2 (nel il nostro approfondimento trovate tutte le ultime versioni con i link al download) è tempo di guardare al futuro.

Xiaomi ha annunciato HyperOS 3 (su base Android 16) e ha dato al via al programma Beta. Inoltre la casa di Lei Jun ha iniziato a confermare gli smartphone idonei, partendo dai modelli cinesi.

Questa lista ufficiale è in fase di aggiornamento: l’elenco è stato pubblicato dall’azienda ma per il momento comprende solo gli smartphone disponibili in Cina. Per la lista Global bisognerà pazientare ancora.

Xiaomi

  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 14 Ultra (anche Titanium Edition)
  • Xiaomi 14 Pro (anche Titanium Edition)
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi MIX Flip 2
  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi CIVI 5 Pro
  • Xiaomi CIVI 4 Pro
  • Xiaomi CIVI 3
  • Xiaomi CIVI 2
  • Xiaomi MIX Fold 4
  • Xiaomi MIX Fold 3
  • Xiaomi MIX Fold 2
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • Xiaomi Pad 7
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • Xiaomi Pad 6 Pro
  • Xiaomi Pad 6 Max 14
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED serie 2025
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025
  • Xiaomi TV S Mini LED
  • Xiaomi Watch S4
  • Xiaomi Watch S4 eSIM
  • Xiaomi Watch S4 41 mm
  • Xiaomi Smart Band 10
  • Xiaomi Smart Band 9 Pro
  • Xiaomi Smart Band 9

Redmi

  • Redmi K80 Ultra
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K80
  • Redmi K70 Ultra
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi K70
  • Redmi K70E
  • Redmi K60 Ultra
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi K60
  • Redmi K50 Ultra
  • Redmi Note 15 Pro+
  • Redmi Note 15 Pro
  • Redmi Note 15
  • Redmi Note 15R
  • Redmi Note 14 Pro+
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14 5G
  • Redmi Note 13 Pro+
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi Note 13R Pro
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13R
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi Note 12T Turbo
  • Redmi Turbo 4 Pro
  • Redmi Turbo 4
  • Redmi Turbo 3
  • Redmi 14C
  • Redmi 14R 5G
  • Redmi K Pad
  • Redmi Pad Pro 5G
  • Redmi Pad Pro
  • Redmi Pad 2
  • Redmi TV X 2025
  • Redmi TV MAX 2025
  • Redmi Smart TV Serie A Pro
  • Redmi Smart TV Serie A 2025
  • Redmi Display G Pro 27U
  • Redmi Watch 5
  • Redmi Watch 5 eSIM
Come evidenziato poco sopra, manca ancora l’elenco Global dei dispositivi supportati: in questo caso abbiamo stilato una lista dei candidati più papabili disponibili nei mercati internazionali e in questo caso è compreso anche POCO (marchio non presente in Cina).

Xiaomi

  • Xiaomi 15T (inedito)
  • Xiaomi 15T Pro (inedito)
  • Xiaomi Pad Mini (inedito)
  • Xiaomi Pad 6 Pro

Redmi

  • Redmi Note 14 4G
  • Redmi Note 14 5G
  • Redmi Note 14 Pro 4G
  • Redmi Note 14 Pro 5G
  • Redmi Note 14 Pro+
  • Redmi Note 13 4G
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13 Pro 4G
  • Redmi Note 13 Pro 5G
  • Redmi Note 13 Pro+
  • Redmi 14C
  • Redmi 14C 5G
  • Redmi A3 Pro
  • Redmi A4 5G
  • Redmi A5 4G
  • Redmi Pad SE
  • Redmi Pad Pro
  • Redmi Pad SE 8.7
  • Redmi Pad Pro 5G

POCO

  • POCO F7
  • POCO F7 Pro
  • POCO F7 Ultra
  • POCO F6
  • POCO F6 Pro
  • POCO F5
  • POCO F5 Pro
  • POCO X7
  • POCO X7 Pro
  • POCO X6 5G
  • POCO X6 Pro 5G
  • POCO M7 Pro 5G
  • POCO M6 Pro (4G/5G)
  • POCO M6 (4G/5G)
  • POCO C85
  • POCO C75 (4G/5G)
  • POCO C65

Quando esce l’aggiornamento ad HyperOS 3.0 stabile?

La presentazione del nuovo major update è avvenuta il 28 agosto mentre i primi dispositivi che lo avranno nativamente saranno i nuovi top di gamma Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max, in arrivo in Cina il 25 settembre.

Per il rilascio di HyperOS 3 stabile, la stessa azienda ha confermato le tempistiche ma al momento solo per i dispositivi in Cina. Si parte dal 15 ottobre 2025 con i modelli di punta della serie Xiaomi 15 e Redmi K80; gli ultimi terminali supportati riceveranno l’aggiornamento nel corso del mese di gennaio 2026.

Quindi per inizio anno il roll out stabile in patria sarebbe concluso: non appena disponibile un calendario Global aggiorneremo questo approfondimento con tutti i dettagli.

Ultimo aggiornamento: 22 settembre

