HyperOS 3: quali Xiaomi, Redmi e POCO riceveranno l’aggiornamento

Il passaggio dell’iconica MIUI alla nuova interfaccia HyperOS può dirsi perfettamente riuscito. Il software di Xiaomi è ormai arrivato alla sua terza versione, presentata con la calura di fine agosto. Con l’annuncio non poteva mancare anche la lista ufficiale degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che si aggiorneranno ad HyperOS 3.0.
Quali smartphone Xiaomi, Redmi e POCO si aggiorneranno ad HyperOS 3.0: ecco la lista ufficiale
Dopo essersi dedicata completamente a HyperOS 2 (nel il nostro approfondimento trovate tutte le ultime versioni con i link al download) è tempo di guardare al futuro.
Xiaomi ha annunciato HyperOS 3 (su base Android 16) e ha dato al via al programma Beta. Inoltre la casa di Lei Jun ha iniziato a confermare gli smartphone idonei, partendo dai modelli cinesi.
Questa lista ufficiale è in fase di aggiornamento: l’elenco è stato pubblicato dall’azienda ma per il momento comprende solo gli smartphone disponibili in Cina. Per la lista Global bisognerà pazientare ancora.
Xiaomi
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Xiaomi 14 Ultra (anche Titanium Edition)
- Xiaomi 14 Pro (anche Titanium Edition)
- Xiaomi 14
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi CIVI 5 Pro
- Xiaomi CIVI 4 Pro
- Xiaomi CIVI 3
- Xiaomi CIVI 2
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Xiaomi TV S Pro Mini LED serie 2025
- Xiaomi TV S Pro Mini LED
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025
- Xiaomi TV S Mini LED
- Xiaomi Watch S4
- Xiaomi Watch S4 eSIM
- Xiaomi Watch S4 41 mm
- Xiaomi Smart Band 10
- Xiaomi Smart Band 9 Pro
- Xiaomi Smart Band 9
Redmi
- Redmi K80 Ultra
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70
- Redmi K70E
- Redmi K60 Ultra
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60
- Redmi K50 Ultra
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15
- Redmi Note 15R
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Turbo
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 4
- Redmi Turbo 3
- Redmi 14C
- Redmi 14R 5G
- Redmi K Pad
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad 2
- Redmi TV X 2025
- Redmi TV MAX 2025
- Redmi Smart TV Serie A Pro
- Redmi Smart TV Serie A 2025
- Redmi Display G Pro 27U
- Redmi Watch 5
- Redmi Watch 5 eSIM
Come evidenziato poco sopra, manca ancora l’elenco Global dei dispositivi supportati: in questo caso abbiamo stilato una lista dei candidati più papabili disponibili nei mercati internazionali e in questo caso è compreso anche POCO (marchio non presente in Cina).
Xiaomi
- Xiaomi 15T (inedito)
- Xiaomi 15T Pro (inedito)
- Xiaomi Pad Mini (inedito)
- Xiaomi Pad 6 Pro
Redmi
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi Note 14 Pro 5G
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13 Pro 4G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi 14C
- Redmi 14C 5G
- Redmi A3 Pro
- Redmi A4 5G
- Redmi A5 4G
- Redmi Pad SE
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad SE 8.7
- Redmi Pad Pro 5G
POCO
- POCO F7
- POCO F7 Pro
- POCO F7 Ultra
- POCO F6
- POCO F6 Pro
- POCO F5
- POCO F5 Pro
- POCO X7
- POCO X7 Pro
- POCO X6 5G
- POCO X6 Pro 5G
- POCO M7 Pro 5G
- POCO M6 Pro (4G/5G)
- POCO M6 (4G/5G)
- POCO C85
- POCO C75 (4G/5G)
- POCO C65
Quando esce l’aggiornamento ad HyperOS 3.0 stabile?
La presentazione del nuovo major update è avvenuta il 28 agosto mentre i primi dispositivi che lo avranno nativamente saranno i nuovi top di gamma Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max, in arrivo in Cina il 25 settembre.
Per il rilascio di HyperOS 3 stabile, la stessa azienda ha confermato le tempistiche ma al momento solo per i dispositivi in Cina. Si parte dal 15 ottobre 2025 con i modelli di punta della serie Xiaomi 15 e Redmi K80; gli ultimi terminali supportati riceveranno l’aggiornamento nel corso del mese di gennaio 2026.
Quindi per inizio anno il roll out stabile in patria sarebbe concluso: non appena disponibile un calendario Global aggiorneremo questo approfondimento con tutti i dettagli.
Ultimo aggiornamento: 22 settembre