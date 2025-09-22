HyperOS 3: quali Xiaomi, Redmi e POCO riceveranno l’aggiornamento

Il passaggio dell’iconica MIUI alla nuova interfaccia HyperOS può dirsi perfettamente riuscito. Il software di Xiaomi è ormai arrivato alla sua terza versione, presentata con la calura di fine agosto. Con l’annuncio non poteva mancare anche la lista ufficiale degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che si aggiorneranno ad HyperOS 3.0.

Quali smartphone Xiaomi, Redmi e POCO si aggiorneranno ad HyperOS 3.0: ecco la lista ufficiale

Dopo essersi dedicata completamente a HyperOS 2 (nel il nostro approfondimento trovate tutte le ultime versioni con i link al download) è tempo di guardare al futuro.

Xiaomi ha annunciato HyperOS 3 (su base Android 16) e ha dato al via al programma Beta. Inoltre la casa di Lei Jun ha iniziato a confermare gli smartphone idonei, partendo dai modelli cinesi.

Questa lista ufficiale è in fase di aggiornamento: l’elenco è stato pubblicato dall’azienda ma per il momento comprende solo gli smartphone disponibili in Cina. Per la lista Global bisognerà pazientare ancora.

Xiaomi

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Xiaomi 14 Ultra (anche Titanium Edition)

Xiaomi 14 Pro (anche Titanium Edition)

Xiaomi 14

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi CIVI 5 Pro

Xiaomi CIVI 4 Pro

Xiaomi CIVI 3

Xiaomi CIVI 2

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi TV S Pro Mini LED serie 2025

Xiaomi TV S Pro Mini LED

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025

Xiaomi TV S Mini LED

Xiaomi Watch S4

Xiaomi Watch S4 eSIM

Xiaomi Watch S4 41 mm

Xiaomi Smart Band 10

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Xiaomi Smart Band 9

Redmi

Redmi K80 Ultra

Redmi K80 Pro

Redmi K80

Redmi K70 Ultra

Redmi K70 Pro

Redmi K70

Redmi K70E

Redmi K60 Ultra

Redmi K60 Pro

Redmi K60

Redmi K50 Ultra

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15

Redmi Note 15R

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Turbo

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi Turbo 4

Redmi Turbo 3

Redmi 14C

Redmi 14R 5G

Redmi K Pad

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Pad 2

Redmi TV X 2025

Redmi TV MAX 2025

Redmi Smart TV Serie A Pro

Redmi Smart TV Serie A 2025

Redmi Display G Pro 27U

Redmi Watch 5

Redmi Watch 5 eSIM

Come evidenziato poco sopra, manca ancora l’elenco Global dei dispositivi supportati: in questo caso abbiamo stilato una lista dei candidati più papabili disponibili nei mercati internazionali e in questo caso è compreso anche POCO (marchio non presente in Cina).

Xiaomi

Xiaomi 15T (inedito)

Xiaomi 15T Pro (inedito)

Xiaomi Pad Mini (inedito)

Xiaomi Pad 6 Pro

Redmi

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+

Redmi 14C

Redmi 14C 5G

Redmi A3 Pro

Redmi A4 5G

Redmi A5 4G

Redmi Pad SE

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE 8.7

Redmi Pad Pro 5G

POCO

POCO F7

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

POCO F6

POCO F6 Pro

POCO F5

POCO F5 Pro

POCO X7

POCO X7 Pro

POCO X6 5G

POCO X6 Pro 5G

POCO M7 Pro 5G

POCO M6 Pro (4G/5G)

POCO M6 (4G/5G)

POCO C85

POCO C75 (4G/5G)

POCO C65

Quando esce l’aggiornamento ad HyperOS 3.0 stabile?

La presentazione del nuovo major update è avvenuta il 28 agosto mentre i primi dispositivi che lo avranno nativamente saranno i nuovi top di gamma Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max, in arrivo in Cina il 25 settembre.

Per il rilascio di HyperOS 3 stabile, la stessa azienda ha confermato le tempistiche ma al momento solo per i dispositivi in Cina. Si parte dal 15 ottobre 2025 con i modelli di punta della serie Xiaomi 15 e Redmi K80; gli ultimi terminali supportati riceveranno l’aggiornamento nel corso del mese di gennaio 2026.

Quindi per inizio anno il roll out stabile in patria sarebbe concluso: non appena disponibile un calendario Global aggiorneremo questo approfondimento con tutti i dettagli.

Ultimo aggiornamento: 22 settembre

