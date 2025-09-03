REDMAGIC non molla la vetta di Antutu, ma lo stravolgimento è in vista | Agosto 2025

Ogni mese la piattaforma di benchmark più famosa ed utilizzata (ma non è l’unica) sforna la classifica dei migliori telefoni sul mercato, sia in riferimento a quello cinese che a quello internazionale. Ogni dispositivo testato ottiene un punteggio e la media dei risultati restituisce un elenco dei modelli più performanti. Come al solito chipset e memorie giocano un ruolo cruciale e per questo abbiamo due elenchi, per i top di gamma e per la fascia media. Ma bando alle ciance, ecco quali sono gli smartphone più potenti su Antutu per questo mese!

Quali sono gli smartphone più potenti su Antutu | Agosto 2025

Crediti: Antutu/Canva

Antutu è un software di benchmark con oltre un decennio di esperienza sulle spalle, ma ovviamente non è perfetto e negli anni abbiamo assistito a vari “abusi” da parte dei produttori o comunque a problematiche relative l’analisi dei dispositivi. Tuttavia tutti i problemi sono stati sempre risolti ed attualmente si tratta di una delle piattaforme più importanti ed utilizzate tanto dagli utenti quanto dagli addetti ai lavori.

Questa introduzione era doverosa, perché è sempre bene tenere a mente che i punteggi sono relativi e che un valore elevato non rende perfetto uno smartphone; ci sono tanti altri parametri che influenzano le performance (come il sistema operativo) e un terminale può avere molto da offrire oltre i confini della “forza bruta”.

Non siamo interessati ai meri punteggi, ma resta utile scoprire quali sono gli smartphone più potenti su Antutu (e quindi sul mercato): in questo modo ogni utente può scegliere con maggiore consapevolezza, sempre tenendo a mente che l’esperienza complessiva non è data da un punteggio ma da tutti gli elementi che compongono un telefono. Bando alle ciance, andiamo a conoscere i migliori smartphone del mese secondo Antutu!

I migliori top di gamma del mese su Antutu

Dopo un periodo di stravolgimento dovuto al lancio dei vari top di gamma con Snapdragon 8 Elite e Dimensity 9400 (anche in versione Elite Leading e 9400+) ora la situazione è decisamente stazionaria, forse anche troppo.

Il vincitore assoluto è il nuovo Gaming Phone di REDMAGIC, equipaggiato appunto con lo Snapdragon 8 Elite Leading, mentre per arrivare a MediaTek bisogna scendere fino alla quarta posizione con vivo X200s. Comunque la classifica è la stasi assoluta: un momento di calma che dura da mesi ma che terminerà a breve.

Entro fine mese arriveranno i nuovi SoC di punta Snapdragon e Dimensity, con il relativo debutto dei flagship di ultima generazione (in Cina). E allora sì che finalmente ci saranno degli stravolgimenti!

I telefoni in grassetto sono i nuovi modelli lanciati sul mercato.

AGOSTO 2025 LUGLIO 2025 GIUGNO 2025 1 REDMAGIC 10S Pro+ REDMAGIC 10S Pro+ REDMAGIC 10S Pro+ 2 vivo X200 Ultra vivo X200 Ultra vivo X200 Ultra 3 iQOO Neo 10 Pro+ iQOO Neo 10 Pro+ OPPO Find X8 Ultra 4 vivo X200s vivo X200s vivo X200s 5 Honor GT Pro Honor GT Pro iQOO Neo 10 Pro+ 6 OnePlus 13 OnePlus Ace 5 Pro Honor GT Pro 7 iQOO 13 OnePlus 13 OnePlus Ace 5 Pro 8 OPPO Find X8 Ultra iQOO 13 OnePlus 13 9 Redmi K80 Ultra Redmi K80 Ultra iQOO 13 10 OnePlus Ace 5 Pro OPPO Find X8 Ultra Redmi K80 Ultra

I migliori medio gamma su Antutu

Crediti: Antutu

Oltre alla fascia top, Antutu rilascia ogni mese anche la classifica degli smartphone medio gamma (o comunque fascia medio alta) più potenti in circolazione.

Calma piatta anche per quanto riguarda la fascia media, con pochi modelli in grado di cambiare le cose. La serie OPPO Reno 14 (ora disponibile in Italia, ma senza il modello Pro) è presente ogni mese mentre Honor 400 (la novità del brand) si difende bene.

Il resto della classifica non cambia con i soliti Realme Neo 7 SE, iQOO Z10 Turbo e Redmi Turbo 4.

I telefoni in grassetto sono i nuovi modelli lanciati sul mercato.

AGOSTO 2025 LUGLIO 2025 GIUGNO 2025 1 Realme Neo 7 SE iQOO Z10 Turbo iQOO Z10 Turbo 2 iQOO Z10 Turbo Realme Neo 7 SE Redmi Turbo 4 3 Redmi Turbo 4 Redmi Turbo 4 OPPO Reno 14 Pro 4 OPPO Reno 14 Pro OPPO Reno 14 Pro OnePlus Ace 3V 5 OPPO Reno 14 vivo Y300 GT OPPO Reno 14 6 Redmi K70E OnePlus Ace 3V Redmi K70E 7 Honor 400 OPPO Reno 14 Honor 400 8 vivo S30 OPPO Reno 13 Pro Redmi Note 12 Turbo 9 iQOO Neo 7 SE Redmi K70E vivo S30 10 Redmi Note 12T Pro Redmi Note 12 Turbo iQOO Z8

Domande frequenti degli utenti

Che cos’è il punteggio Antutu? Antutu è uno strumento che consente di valutare le prestazioni di un telefono (Android o iOS): il software effettua un rilevamento dell’hardware del dispositivo e poi testa ogni aspetto di quest’ultimo. UX, CPU, GPU, memorie e non solo: una volta analizzati i dati e messo sotto sforzo il telefono, il risultato viene espresso tramite un punteggio numerico (che indica in livello di performance dello smartphone). Dove scaricare Antutu Benchmark? L’app di Antutu è scaricabile sia su Android che su iOS; nel caso degli smartphone Android è necessario installare il file APK (disponibile tramite il sito ufficiale) mentre per iPhone il download avviene direttamente tramite App Store. Come fare il test di Antutu? Effettuare il test di Antutu è semplicissimo: basta scaricare l’applicazione ufficiale sul dispositivo da mettere alla prova, avviare il software e dare il via alla procedura.

