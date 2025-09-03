REDMAGIC non molla la vetta di Antutu, ma lo stravolgimento è in vista | Agosto 2025

Di
Gabriele Cascone
-
antutu
Crediti: REDMAGIC

Ogni mese la piattaforma di benchmark più famosa ed utilizzata (ma non è l’unica) sforna la classifica dei migliori telefoni sul mercato, sia in riferimento a quello cinese che a quello internazionale. Ogni dispositivo testato ottiene un punteggio e la media dei risultati restituisce un elenco dei modelli più performanti. Come al solito chipset e memorie giocano un ruolo cruciale e per questo abbiamo due elenchi, per i top di gamma e per la fascia media. Ma bando alle ciance, ecco quali sono gli smartphone più potenti su Antutu per questo mese!

Quali sono gli smartphone più potenti su Antutu | Agosto 2025

quali sono gli smartphone più potenti antutu classifica maggio 2024
Crediti: Antutu/Canva

Antutu è un software di benchmark con oltre un decennio di esperienza sulle spalle, ma ovviamente non è perfetto e negli anni abbiamo assistito a vari “abusi” da parte dei produttori o comunque a problematiche relative l’analisi dei dispositivi. Tuttavia tutti i problemi sono stati sempre risolti ed attualmente si tratta di una delle piattaforme più importanti ed utilizzate tanto dagli utenti quanto dagli addetti ai lavori.

Questa introduzione era doverosa, perché è sempre bene tenere a mente che i punteggi sono relativi e che un valore elevato non rende perfetto uno smartphone; ci sono tanti altri parametri che influenzano le performance (come il sistema operativo) e un terminale può avere molto da offrire oltre i confini della “forza bruta”.

Non siamo interessati ai meri punteggi, ma resta utile scoprire quali sono gli smartphone più potenti su Antutu (e quindi sul mercato): in questo modo ogni utente può scegliere con maggiore consapevolezza, sempre tenendo a mente che l’esperienza complessiva non è data da un punteggio ma da tutti gli elementi che compongono un telefono. Bando alle ciance, andiamo a conoscere i migliori smartphone del mese secondo Antutu!

I migliori top di gamma del mese su Antutu

Dopo un periodo di stravolgimento dovuto al lancio dei vari top di gamma con Snapdragon 8 Elite e Dimensity 9400 (anche in versione Elite Leading e 9400+) ora la situazione è decisamente stazionaria, forse anche troppo.

Il vincitore assoluto è il nuovo Gaming Phone di REDMAGIC, equipaggiato appunto con lo Snapdragon 8 Elite Leading, mentre per arrivare a MediaTek bisogna scendere fino alla quarta posizione con vivo X200s. Comunque la classifica è la stasi assoluta: un momento di calma che dura da mesi ma che terminerà a breve.

Entro fine mese arriveranno i nuovi SoC di punta Snapdragon e Dimensity, con il relativo debutto dei flagship di ultima generazione (in Cina). E allora sì che finalmente ci saranno degli stravolgimenti!

I telefoni in grassetto sono i nuovi modelli lanciati sul mercato.

AGOSTO 2025LUGLIO 2025GIUGNO 2025
1REDMAGIC 10S Pro+REDMAGIC 10S Pro+REDMAGIC 10S Pro+
2vivo X200 Ultravivo X200 Ultravivo X200 Ultra
3iQOO Neo 10 Pro+iQOO Neo 10 Pro+OPPO Find X8 Ultra
4vivo X200svivo X200svivo X200s
5Honor GT ProHonor GT ProiQOO Neo 10 Pro+
6OnePlus 13OnePlus Ace 5 ProHonor GT Pro
7iQOO 13OnePlus 13OnePlus Ace 5 Pro
8OPPO Find X8 UltraiQOO 13OnePlus 13
9Redmi K80 UltraRedmi K80 UltraiQOO 13
10OnePlus Ace 5 ProOPPO Find X8 UltraRedmi K80 Ultra

I migliori medio gamma su Antutu

antutu
Crediti: Antutu

Oltre alla fascia top, Antutu rilascia ogni mese anche la classifica degli smartphone medio gamma (o comunque fascia medio alta) più potenti in circolazione.

Calma piatta anche per quanto riguarda la fascia media, con pochi modelli in grado di cambiare le cose. La serie OPPO Reno 14 (ora disponibile in Italia, ma senza il modello Pro) è presente ogni mese mentre Honor 400 (la novità del brand) si difende bene.

Il resto della classifica non cambia con i soliti Realme Neo 7 SE, iQOO Z10 Turbo e Redmi Turbo 4.

I telefoni in grassetto sono i nuovi modelli lanciati sul mercato.

AGOSTO 2025LUGLIO 2025GIUGNO 2025
1Realme Neo 7 SEiQOO Z10 TurboiQOO Z10 Turbo
2iQOO Z10 TurboRealme Neo 7 SERedmi Turbo 4
3Redmi Turbo 4Redmi Turbo 4OPPO Reno 14 Pro
4OPPO Reno 14 ProOPPO Reno 14 ProOnePlus Ace 3V
5OPPO Reno 14vivo Y300 GTOPPO Reno 14
6Redmi K70EOnePlus Ace 3VRedmi K70E
7Honor 400OPPO Reno 14Honor 400
8vivo S30OPPO Reno 13 ProRedmi Note 12 Turbo
9iQOO Neo 7 SERedmi K70Evivo S30
10Redmi Note 12T ProRedmi Note 12 TurboiQOO Z8

Domande frequenti degli utenti

Che cos’è il punteggio Antutu?

Antutu è uno strumento che consente di valutare le prestazioni di un telefono (Android o iOS): il software effettua un rilevamento dell’hardware del dispositivo e poi testa ogni aspetto di quest’ultimo. UX, CPU, GPU, memorie e non solo: una volta analizzati i dati e messo sotto sforzo il telefono, il risultato viene espresso tramite un punteggio numerico (che indica in livello di performance dello smartphone).

Dove scaricare Antutu Benchmark?

L’app di Antutu è scaricabile sia su Android che su iOS; nel caso degli smartphone Android è necessario installare il file APK (disponibile tramite il sito ufficiale) mentre per iPhone il download avviene direttamente tramite App Store.

Come fare il test di Antutu?

Effettuare il test di Antutu è semplicissimo: basta scaricare l’applicazione ufficiale sul dispositivo da mettere alla prova, avviare il software e dare il via alla procedura.

