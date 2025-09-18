ColorOS 16 con Android 16: quali smartphone OPPO si aggiorneranno?

Google ha rilasciato la versione stabile di Android 16 per gli smartphone Pixel, quindi è solo questione di tempo prima che i principali brand diano il via al roll out. Tra questi non mancherà OPPO, con la prossima ColorOS 16: andiamo a vedere quali smartphone dovrebbero ricevere l’aggiornamento alla nuova versione dell’OS del robottino verde.

Quali smartphone OPPO riceveranno l’aggiornamento a ColorOS 16 e Android 16: ecco la lista dei candidati più papabili

Find X8 Ultra – Crediti: OPPO

Al momento questa lista non è da considerarsi ufficiale: si tratta di un elenco degli smartphone OPPO più papabili per ricevere Android 16. Non appena la compagnia cinese pubblicherà le informazioni ufficiali, aggiorneremo questo articolo con tutte le novità.

Serie Find N

OPPO Find N5

OPPO Find N3

OPPO Find N3 Flip

OPPO Find N2

OPPO Find N2 Flip

Serie Find X

OPPO Find X8

OPPO Find X8 Pro

OPPO Find X8 Ultra

OPPO Find X7

OPPO Find X7 Ultra

OPPO Find X6

OPPO Find X6 Pro

Serie Reno

OPPO Reno 14

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 14 F 5G

OPPO Reno 14 FS 5G

OPPO Reno 13

OPPO Reno 13 Pro

OPPO Reno 13 F (4G/5G)

OPPO Reno 12

OPPO Reno 12 Pro

OPPO Reno 12 F (4G/5G)

OPPO Reno 11

OPPO Reno 11 Pro

OPPO Reno 11 F

Serie A

OPPO A5 (4G/5G)

OPPO A5x (4G/5G)

OPPO A5 Pro (4G/5G)

OPPO A5 Energy

Serie F

OPPO F29

OPPO F29 Pro

OPPO F27

OPPO F27 Pro

OPPO F25 Pro

Serie K

OPPO K13

OPPO K12

OPPO K12x

OPPO K12 Plus

Serie Pad

OPPO Pad 4 Pro

OPPO Pad 3

OPPO Pad 3 Pro

OPPO Pad SE

Quando esce ColorOS 16?

OPPO non ha ancora confermato la data di presentazione della ColorOS 16, né in Cina né a livello Global. Secondo un leak la data precisa sarebbe il 15 ottobre. Comunque il lancio avverrà sicuramente nel corso del mese di ottobre (come confermato dalla stessa azienda) mentre i primi smartphone con la nuova interfaccia nativa saranno OPPO Find X9 e X9 Pro.

L’attuale ColorOS 15 è stata presentata in patria lo scorso ottobre, per poi fare capolino nei mercati internazionali a novembre 2024. Probabilmente anche la versione 16 seguirà lo stesso corso.

