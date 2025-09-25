Snapdragon 8 Elite Gen 5 ufficiale: la nuova generazione di flagship parte da Xiaomi 17

Il SoC della nuova generazione di top di gamma è servito: il rivale del Dimensity 9500 è stato appena ufficializzato da Qualcomm e promette migliorie sotto qualsiasi aspetto. L’AI è al centro di tutto, com’è ormai tradizione: lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 è qui e tra pochissime ore potremo conoscere anche i primi telefoni che lo avranno a bordo.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5: tutte le novità del SoC dei top di gamma di ultima generazione

Crediti: Qualcomm

Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 rappresenta un balzo generazionale, come anche il nome lascia intendere: il cambio di nomenclatura, stando a quanto riportato da Qualcomm, servirebbe proprio a rimarcare questo salto in avanti. La CPU è basata su core proprietari Oryon di terza generazione, con un aumento delle prestazioni del 20% rispetto alla versione precedente (e una migliore efficienza, fino al 35%). Il processo produttivo resta a 3 nm, nelle mani di TSMC: di seguito trovate una breve panoramica delle caratteristiche del chipset.

processo produttivo a 3 nm TSMC

CPU octa-core All Big Core 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3

GPU Adreno

Per quanto riguarda la parte grafica, la nuova GPU di Qualcomm promette un miglioramento delle prestazioni del 23%, sempre con l’immancabile ray tracing hardware. Anche le capacità di intelligenza artificiale, con una nuova NPU Hexagon potenziata (con un boost del 37%).

Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 supporta assistenti agentici AI personalizzati, capaci di interagire con le app. Inoltre è il primo chipset al mondo a supportare la registrazione in codec APV (Advanced Professional Video).

Lato connettività il nuovo modem X85 5G offre il supporto sub-6 GHz e mmWave; non mancano Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e UWB integrato. Il nuovo SoC può offrire memorie RAM fino a 25 GB LPDDR5X e storage UFS 4.1.

Quali sono i primi smartphone con il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5?

Crediti: Xiaomi

Con il lancio del nuovo chipset di punta si guarda ai prossimi top di gamma che lo avranno a bordo. I primi smartphone sono già in dirittura d’arrivo: si tratta di Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max. L’intera gamma è dotata dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 mentre l’evento di lancio è fissato per la giornata del 25 settembre (quindi tra poche ore).

Seguiranno altri dispositivi ma per ora mancano le date: Realme GT 8 Pro, OnePlus 15, Honor Magic 8 Pro e nei primi mesi del 2026 la gamma Samsung Galaxy S26.