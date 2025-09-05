Pulizie sempre più smart con Narwal: tutte le novità a IFA 2025

IFA 2025 è il palcoscenico delle ultime novità di Narwal: l’azienda miraa trasformare le pulizie in un’esperienza intelligente e intuitiva, completamente senza sforzo. Questo impegno si traduce in un’innovativa gamma di prodotti che promettono di rendere la cura della casa parte integrante e agevole della vita quotidiana.

Tutte le novità Narwal annunciate a IFA 2025

Crediti: Narwal

Al centro di questa filosofia c’è il concetto di CleanFlow, un approccio olistico basato su tre pilastri fondamentali: Mopping Flow, Vacuuming Flow e Intelligent Flow.

Il fiore all’occhiello di questa visione è il nuovo robot Narwal FLOW, che incarna perfettamente ogni aspetto di questa filosofia. Il sistema Mopping Flow, ad esempio, sfrutta l’esclusivo FlowWash, un mocio a rullo costantemente bagnato con acqua pulita a 45°C grazie a un sistema anti-intasamento a 16 ugelli e serbatoi separati per acqua pulita e sporca.

Ciò garantisce un’igiene ineguagliabile e una copertura completa grazie anche alle estensioni EdgeReach che raggiungono ogni angolo. Parallelamente, il Vacuuming Flow offre una potenza di aspirazione impressionante di 22.000 PA, potenziata dalla tecnologia CarpetFocus e da una piastra a pressione adattiva che assicura una pulizia profonda sia sui tappeti che sulle superfici dure.

Infine, l’Intelligent Flow è alimentato dal sistema autonomo NarMind Pro, che combina doppie fotocamere RGB, mappatura 3D della profondità e una capacità di elaborazione di 10 TOPS. Con un profilo ultrasottile di soli 95 mm, Narwal FLOW naviga agilmente sotto i mobili e supera ostacoli fino a 4 cm, supportato da una base multifunzionale che automatizza lo svuotamento della polvere, il lavaggio e l’asciugatura del mocio, mantenendo il sistema sempre pronto.

Narwal ha ampliato la sua serie di robot con Freo Z10 Pro e Freo X10 Pro, pensati per esigenze diverse ma sempre con l’obiettivo della massima efficienza e automazione. Il modello Freo Z10 Pro è una soluzione premium che vanta un’aspirazione di 18.500 PA con tecnologia CarpetFocus, rimuovendo oltre il 99% delle particelle su ogni tipo di pavimento.

Dispone di un mop triangolare con una pressione di 12N e una rotazione di 180 RPM, arricchito dal sistema EdgeReach, e di un rilevamento intelligente delle macchie Dirtsense con navigazione AI in grado di riconoscere oltre 100 oggetti.

La sua stazione garantisce fino a 120 giorni di utilizzo senza manutenzione grazie al lavaggio del mop con acqua calda a 45–75°C e un sacchetto della polvere da 2,5L con filtro autopulente.

Freo X10 Pro, invece, è la soluzione compatta per la pulizia quotidiana: alto solo 107 mm, con 11.000 PA di aspirazione e 8N di pressione dei moci offre navigazione laser e TOF, quattro modalità tappeto e un sacchetto della polvere da 2,5L per 120 giorni di autonomia, con asciugatura a caldo del mop e materiali antibatterici per un’igiene costante.

V40 Station – Crediti: Narwal

Oltre ai robot, l’azienda ha introdotto altri strumenti di pulizia potenti e versatili, come V40 Station e Narwal S30 Pro Wet & Dry Vacuum. Il nuovo V40 Station è un aspirapolvere senza fili con stazione di auto-svuotamento, che combina potenza con un’autonomia di 120 minuti e una capacità di aspirazione di 220 AW.

Il suo sistema di rilevamento intelligente della polvere e il filtraggio multistrato con doppi filtri HEPA H13 garantiscono aria purificata, mentre la dock multifunzionale gestisce la raccolta polvere da 3 litri, la ricarica e la conservazione degli accessori, offrendo una soluzione praticamente esente da manutenzione.

Narwal S30 Pro, un aspirapolvere lavapavimenti Wet & Dry, è dotato di una potenza di aspirazione di 20.000 PA e una pressione di 20N per lo sporco più ostinato. La tecnologia Narwal-Air Tech ne riduce il carico di utilizzo del 48%, rendendolo leggero e maneggevole. Caratteristiche come AI DirtSense per la regolazione automatica della potenza, un sistema anti-groviglio e la funzione di asciugatura rapida ne fanno un alleato indispensabile. Il sistema di autopulizia a cinque fasi, che include la separazione dei rifiuti e l’asciugatura ad aria calda, assicura una manutenzione senza sforzo.

Guardando al futuro, Narwal ha anche presentato in anteprima due prototipi: un aspiratore senza fili per materassi e una nuova generazione di lavapavimenti.

Per quanto riguarda la disponibilità, Narwal FLOW è già acquistabile su Amazon e sul sito ufficiale, con un prezzo di lancio di 899€ per la versione con Dock Standard e 1.099€ per quella con Dock Compatta, valido fino al 28 settembre. Freo X10 Pro è disponibile su Amazon e sul sito ufficiale a 599€, con un’offerta lancio a 549€ fino al 28 settembre. Freo Z10 Pro, V40 Station e S30 Pro arriveranno prossimamente.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.