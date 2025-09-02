POCO F8 con Dimensity 9400++? Nessun errore, ma un nuovo SoC di punta

Arrivano novità in salsa Xiaomi, ma stavolta riguarderebbero sia Redmi che POCO. La casa di Lei Jun starebbe testando un nuovo smartphone di fascia alta equipaggiato con l’inedito Dimensity 9400++ (sì, avete letto bene). Il candidato più papabile? Redmi Turbo 5 Pro, il nostro prossimo POCO F8.

Redmi Turbo 5 Pro, leak svela i dettagli delle specifiche: cosa possiamo aspettarci dal nostro POCO F8

F7 – Crediti: POCO

Nel futuro di MediaTek non ci sarebbe solo il Dimensity 9500: il chipset di punta è atteso nelle prossime settimane e insieme ad esso arriverà un’intera generazione di top di gamma. Ma le novità per il chipmaker non finirebbero qui, almeno secondo le parole di Digital Chat Station.

Il noto insider cinese sostiene che sia in fase di test il misterioso Dimensity 9400++ (due volte plus, una non bastava) e non è chiaro quasi sarebbero le sue caratteristiche. Il SoC dovrebbe debuttare a bordo di Redmi Turbo 5 Pro, prossima aggiunta alla serie di Xiaomi.

Il dispositivo in questione dovrebbe arrivare poi da noi come POCO F8, come avvenuto con Turbo 4 Pro e POCO F7. La costola di Xiaomi dovrebbe vedere poi l’aggiunta dei flagship POCO F8 e F8 Ultra, rispettivamente rebrand di Redmi K90 e K90 Pro.

Le altre specifiche leak

Tornando al modello base, l’insider cinese continua con qualche dettaglio aggiuntivo: un display da circa 6,8″ di diagonale con risoluzione 1.5K, un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni, una struttura in metallo e una batteria al silicio-carbonio di grandi dimensioni.

Le specifiche coincidono con pare di quelle dell’attuale POCO F7 dato che il terminale è dotato di uno schermo da 6,83″ 1.5K ed una batteria da 6.500 mAh in Europa e 7.750 mAh in India. Questo è dotato di un lettore d’impronte ottico quindi il passaggio ad una soluzione ad ultrasuoni sarebbe un importante passo avanti.

A muovere l’attuale POCO F7 troviamo lo Snapdragon 8s Gen 4 quindi un SoC del calibro del Dimensity 9400+ potenziato farebbe salire di parecchio l’asticella.