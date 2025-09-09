Plaud Note Pro è il registratore AI più avanzato e rivoluziona la tua produttività

Nel panorama professionale attuale ogni scambio di idee e informazione è cruciale: la capacità di catturare e organizzare le conversazioni è fondamentale e prendere appunti in modo tradizionale spesso non è abbastanza. È in questo contesto che Plaud.ai presenta Plaud Note Pro, l’assistente AI per note più avanzato e versatile al mondo, progettato per catturare ogni parola e idea con una chiarezza ineguagliabile. Non un semplice registratore, ma un vero e proprio partner per la produttività.

Plaud Note Pro: l’assistente AI definitivo è in preordine con una custodia in regalo

Il design di Plaud Note Pro è stato concepito per un’esperienza tattile premium e per una portabilità senza sforzo. Caratterizzato da un elegante design a onde bicolore e realizzato con vetro Corning Gorilla e alluminio, è disponibile nei colori Nero e Argento. Con uno spessore di appena 2,99 mm e un peso di soli 30 grammi, ha le dimensioni di una carta di credito, rendendolo estremamente leggero e facile da trasportare.

Il dispositivo integra un display InstantView AMOLED da 24,1 mm che offre una luminosità fino a 600 nit, garantendo una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole.

La chiarezza audio da studio è uno dei punti di forza di Plaud Note Pro, capace di catturare ogni parola con precisione anche in ambienti complessi. Supera le sfide della registrazione di gruppo grazie a quattro microfoni MEMS ad alta precisione e un VPU, con una portata di rilevamento audio estesa fino a 5 metri.

La sua avanzata tecnologia AI Beamforming isola intelligentemente gli oratori e filtra il rumore di fondo, consentendo di cogliere più voci con chiarezza anche in contesti rumorosi come una sala riunioni. Inoltre supporta la registrazione bimodale intelligente, passando automaticamente tra la registrazione di chiamate e riunioni in presenza, garantendo continuità e fluidità senza interruzioni.

Il cuore del dispositivo è rappresentato da Plaud Intelligence, una tecnologia innovativa costruita per catturare e connettere ogni dimensione della conversazione. Sviluppata su modelli AI all’avanguardia (inclusi GPT-5, Claude Sonnet 4 e Gemini 2.5 Pro), permette un input multimodale, consentendo di unire ciò che viene detto, sentito, visto e pensato.

Con una pressione prolungata, il dispositivo avvia registrazioni audio mentre una pressione breve permette di evidenziare i momenti chiave in tempo reale, segnalando all’AI l’essenziale per approfondimenti precisi e allineati alle proprie intenzioni.

Infine, si possono scattare foto di elementi importanti (tramite lo smartphone), combinando elementi visivi con audio, testo ed evidenziazioni per un contesto ancora più ricco e una comprensione approfondita di ogni conversazione.

Le capacità di trascrizione IA di Plaud Note Pro sono pensate per i professionisti, garantendo affidabilità e precisione. Supporta la trascrizione accurata in ben 112 lingue, include etichette del relatore per organizzare i dialoghi attribuendo con precisione interventi e contenuti, e offre una terminologia settoriale per trascrizioni personalizzate in base al lessico specialistico di ogni settore.

Da una singola registrazione, è possibile generare più riassunti, come panoramiche, approfondimenti dettagliati, registri delle decisioni, elementi d’azione e rapporti specifici per ruolo, mantenendo i team allineati. Con accesso a oltre 3.000 modelli di sintesi professionali, consente di ottenere output personalizzati con un solo clic.

Un’altra funzionalità distintiva è Ask Plaud, che trasforma ogni domanda in una risposta affidabile. Le risposte sono basate su riferimenti rintracciabili nell’audio originale, garantendo la massima precisione. Ogni risposta può essere salvata come nota contestualizzata per approfondimenti progressivi.

Per quanto riguarda l’autonomia e la connettività, Plaud Note Pro è dotato di una batteria a lunga durata da 500 mAh, offrendo fino a 50 ore di registrazione continua in modalità Endurance e 30 ore in modalità Avanzata, con 60 giorni in standby.

Plaud Note Pro è l’assistente IA perfetto per ogni occasione: è ideale per le riunioni, permettendo di partecipare attivamente mentre l’app cattura, riepiloga e visualizza decisioni e azioni chiave. Nelle chiamate, registra e trascrive istantaneamente, facilitando il ricordo di dettagli cruciali. Durante colloqui e interviste, crea automaticamente appunti e suggerimenti significativi con formattazione professionale, permettendo di concentrarsi sull’interlocutore. Infine, per i memo vocali, consente di dare voce alle proprie idee, che vengono trascritte, riepilogate, organizzate e rese rintracciabili facilmente.

Il tuo nuovo assistente AI è in preordine al prezzo di 189€ e include una custodia magnetica blu scuro. Le spedizioni inizieranno entro ottobre. Intanto vi segnaliamo un’occasione dedicata a Plaud NotePin: il registratore AI indossabile è in offerta ed è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo con il nostro coupon esclusivo “GIZ10“.

