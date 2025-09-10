PayPal: arriva Paga in 6, 12 o 24 mesi, ora disponibile in Italia

È da tempo che PayPal ha introdotto la possibilità di dividere il costo degli acquisti in 3 comode rate mensili, ma ora arriva una novità che rende questo servizio ancora più interessante. PayPal ha lanciato anche in Italia la sua soluzione flessibile per gli acquisti online con “Paga in 6, 12 o 24 rate”: ecco tutti i dettagli su come funziona, quali sono i requisiti e come puoi utilizzarlo per le tue spese.

PayPal lancia il servizio Paga in 6, 12 o 24 rate anche in Italia: tutti i dettagli

Cos’è Paga in 6, 12 o 24 rate di PayPal?

Crediti: PayPal

“Paga in 6, 12 o 24 rate” è una soluzione di pagamento offerta da PayPal che consente ai clienti idonei di suddividere il costo di acquisti compresi tra 60€ e 5.000€ in pagamenti mensili. Come suggerisce il nome, puoi scegliere di rimborsare l’importo in 6, 12 o 24 mesi.

È importante sapere che questo servizio è un prestito rateale a cui vengono applicati interessi, con un TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) basato sul merito creditizio dell’utente. Tuttavia, PayPal può offrire periodicamente TAEG inferiori o pari a zero in via promozionale, a seconda dell’idoneità e delle condizioni specifiche dell’offerta. Il tasso di interesse esatto ti verrà sempre comunicato prima della stipula del contratto definitivo.

Quali sono le differenze con Paga in 3 rate?

Finora in Italia è stato disponibile solo il servizio “Paga in 3 rate”, che permette sempre di dilazionare i pagamenti mensilmente ma presenta alcune differenze.

Paga in 3 rate Paga in 6, 12 o 24 rate Costo degli acquisti tra 30€ e 2.000€ tra 60€ e 5.000€ Interessi non sono presenti interessi TAEG basato sul merito creditizio dell’utente Prima rata al momento dell’acquisto dopo un mese dalla creazione del prestito

Condizioni di utilizzo

Per poter usufruire di “Paga in 6, 12 o 24 rate”, è necessario soddisfare specifici requisiti di idoneità:

Clienti PayPal : il servizio è disponibile per i clienti PayPal;

: il servizio è disponibile per i clienti PayPal; Requisiti personali : è necessario essere maggiorenni, una persona fisica e avere la residenza in Italia;

: è necessario essere maggiorenni, una persona fisica e avere la residenza in Italia; Conto PayPal in regola : devi avere un conto PayPal in regola, o aprirne uno nuovo;

: devi avere un conto PayPal in regola, o aprirne uno nuovo; Metodo di pagamento collegato : il tuo conto PayPal deve avere una carta di debito valida o un conto bancario verificato collegato;

: il tuo conto PayPal deve avere una carta di debito valida o un conto bancario verificato collegato; Approvazione del credito : l’utilizzo del servizio è soggetto all’approvazione del credito da parte di PayPal. Non tutte le richieste verranno approvate;

: l’utilizzo del servizio è soggetto all’approvazione del credito da parte di PayPal. Non tutte le richieste verranno approvate; Esclusività : i conti PayPal Business non sono idonei per questo tipo di prestito;

: i conti PayPal Business non sono idonei per questo tipo di prestito; Non disponibile per tutti i commercianti e beni : “Paga in 6, 12 o 24 rate” non è disponibile per alcuni commercianti e specifici beni.

: “Paga in 6, 12 o 24 rate” non è disponibile per alcuni commercianti e specifici beni. Articoli “in corso di riapprovvigionamento” : il prestito non è consigliato per articoli che non verranno spediti entro 29 giorni dall’acquisto. In questi casi, potresti dover rivolgerti al commerciante per utilizzare un’altra forma di pagamento.

: il prestito non è consigliato per articoli che non verranno spediti entro 29 giorni dall’acquisto. In questi casi, potresti dover rivolgerti al commerciante per utilizzare un’altra forma di pagamento. Richiesta per ogni transazione: “Paga in 6, 12 o 24 rate” può essere utilizzato esclusivamente per una singola transazione di acquisto. Ogni volta che desideri utilizzarlo, dovrai effettuare una nuova richiesta di prestito. È comunque consentito avere diversi prestiti “Paga in 6, 12 o 24 rate” attivi, purché si rispettino i requisiti di idoneità e si ottenga l’approvazione di PayPal.

Come funziona Paga in 6, 12 o 24 rate: ecco la procedura

Crediti: PayPal, Canva

Utilizzare “Paga in 6, 12 o 24 rate” è un processo semplice, integrato direttamente nell’esperienza di acquisto online:

Selezione al checkout: se sei idoneo, l’opzione “Paga in 6, 12 o 24 rate” ti sarà disponibile come metodo di pagamento al momento del checkout presso milioni di commercianti che accettano PayPal;

Procedura guidata: selezionando questa opzione, verrai guidato attraverso una procedura per effettuare la richiesta di prestito;

Decisione rapida: riceverai rapidamente una decisione sulla tua richiesta, ma tieni presente che non tutte vengono approvate;

Termini precontrattuali: prima che il prestito sia finalizzato, ti verranno mostrati i termini precontrattuali, inclusi il TAEG, i pagamenti mensili programmati e altri dettagli importanti;

I pagamenti includono capitale e interessi e sono rate mensili fisse per tutta la durata del prestito, secondo il programma fornito nella fase finale.

Puoi visualizzare tutti i dettagli del tuo prestito, inclusi saldo, pagamenti programmati e dettagli delle transazioni, nell’app PayPal cliccando su “Paga a rate”. Da lì potrai anche effettuare pagamenti manuali o modificare il metodo di pagamento automatico. Da computer, trovi i dettagli nella sezione “Wallet”.

Se un acquisto contiene più articoli che vengono elaborati o spediti in momenti diversi dal commerciante, gli interessi sul tuo prestito “Paga in 6, 12 o 24 rate” inizieranno a maturare solo dopo l’elaborazione o la spedizione del primo articolo. Il saldo del prestito verrà aggiornato man mano che gli altri articoli vengono elaborati e spediti, e riceverai un elenco aggiornato dei pagamenti via email in caso di modifiche.

Con “Paga in 6, 12 o 24 rate”, PayPal offre un modo flessibile per gestire i gli acquisti online, rendendo accessibili tantissimi prodotti e servizi con la comodità delle rate mensili. Di certo una novità che sarà gradita agli utenti italiani!